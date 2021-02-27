حسمت وزارة الصحة في الكويت، حقيقة وفاة الفنان مشاري البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

اللقاح آمن وفعال

فقد نفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة، وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.

وأكد السعيد أن اللقاح آمن وفعال. مضيفاً في تصريحه لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث أن هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أخذ هذه اللقاحات”.

وطالب السعيد الجميع بالاستمرار في التسجيل للحصول على اللقاح، وعدم الالتفات الى “الشائعات” التي تنتشر حول مأمونية اللقاح، مؤكداً أن “كورونا: هي القاتلة وليس اللقاح.

توضيح وزارة الصحة

كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية بياناً نشرته عبر حسابها على “تويتر”، أكدت خلاله احترامها المطلق لخصوصية المعلومات المتعلقة بجميع المرضى.

ونفت وزارة الصحة تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ لقاح كورونا، ومشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.

وأضاف البيان: “تتابع اللجان الفنية المكوّنة من أطباء مختصين تتابع وعلى مدار الساعة الحالات التي تتلقى تطعيم كوفيد-19. وتقوم بتحليل وتدقيق البيانات والآثار الجانبية إن وجدت، وذلك وفق منهجية علمية دقيقة”.

وأشار البيان إلى أن البروتوكول الطبي المعتمد عالميا لا يتضمن ضرورة أخذ مسحة للشخص الذي يريد أخذ اللقاح.

وأكدت الوزارة أن المعطيات الواردة من اللجان الفنية تؤكد فاعلية ومأمونية اللقاحات المتوافرة في البلاد. وتشير إلى تزايد نسب من تلقوا اللقاح ومن بادروا الى التسجيل للتطعيم.

وشددت على أهمية الأخذ بكافة سبل الوقاية، والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

توضيح صحفي pic.twitter.com/JhUoVokf8l — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) February 26, 2021

السبب الحقيقي وراء وفاة مشاري البلام

وكان والد مشاري البلام قد كشف السبب الحقيقي وراء وفاة نجله حيث قال في مقطع فيديو: “أعطوا مشاري اللقاح دون أن يتم فحصه، وهو من الأصل مصاباً بكورونا، فأعطوه إبرة كورتيزون وهي التي أنهت حياته”.

والد الفنان مشاري البلام: "عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ujduJnQCuQ — ترند (@Trendnews) February 26, 2021

من جانبه قال ساعد شقيق الفنان مشاري البلام: “مشاري لم يكن يدخن، وكان ملتزماً بصلاته ولم يأذ أحداً في حياته”.

في حين قال د.محمد علي دشتي صديق الفنان مشاري البلام: “لا نريد أن نضع اللقاح شماعة، قدر الله وماشاء فعل، أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وفي اليوم التالي حين هاتفته كان مريضاً”.

وسبق أن أكد الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، أن إصابة البلام بكورونا والتي تسببت بوفاته لم تكن بسبب اللقاح. بل لكون المناعة لم تكتمل.

رحم الله الفنان مشاري البلام والله يجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه ورفعة في درجاته. + الإصابة لم تكن بسبب اللقاح، بل لكون المناعة لم تكتمل. هنا مراحل تكوّن المناعة بعد أخذ اللقاح 👇🏻 pic.twitter.com/xjuQWF29pL — د. أحمد العمار (@Dr_alammar1) February 25, 2021

مشاري البلام إلى مثواه الأخير

يشار إلى أن جثمان الفنان مشاري البلام قد دفن في مقبرة الصليبيخات، وبحسب الاشتراطات الصحية لم يحضر الجنازة سوى 20 شخص.

وتوفي مشاري البلام، داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، أول أمس الخميس، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام. وسط جدل حول سبب وفاته.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام الكويتية والشخصيات العامة، وفاة مشاري البلام، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى. من اللقاح المضاد للفيروس.

حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت ودخل العناية المركزة حتى وفاته .

وتصدّر وسم باسم الفنان مشاري البلام مواقع التواصل الاجتماعيّ، في دول الخليج، بعد الإعلان عن وفاته.

وعبّر المغردون عن حزنهم لرحيله، مستذكرين وسط عبارات النعي، أعماله الفنية التي قدّمها.

من هو مشاري البلام؟

ويعد مشاري البلام (48 عاماً)، أحد الوجوه التي برزت في عالم الفن الكويتي.

كما أدى العديد من الأدوار المركبة. مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.