هيا الشعيبي تثير استفزاز الكويتيين بفيديو نشرته بعد وفاة مشاري البلام

أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رد فعلها بعد تلقيها خبر وفاة مواطنها الفنان مشاري البلام الذي توفي أول أمس الخميس إثر إصابته بفيروس “كورونا”.

صدمة!

وظهرت هيا الشعيبي بفيديو نشرته عبر “سناب شات” وهي تركز الكاميرا على وجهها وهي تقول: “صدمة صدمة صدمة، الله يرحمك يا مشاري البلام”.

وأثار تصرف هيا الشعيبي غضب الجمهور الذي اتهمها بالاستعراض فقط وأنه لا يبدو عليها الحزن، ولو كانت حزينة فعلاً فإن “الحزن” لا يتم تصويره، فكتب متابع: ” الصدمة في القلب، وليس بالفيديو والنشر”.

وتساءل آخر: ” لا أعرف كيف الناس تقدر تصور مشاعرها اذا كانت صدق”.

هيا الشعيبي تمثل الحزن

وكتبت إحدى المتابعات: ” يعني واحد يعتبر منكم وفيكم، فيكم حيل تصورون؟احنا اللي ماعاشرناه ولا قعدنا معه قلبي متقطع عليه”.

ووجه آخر رسالة للوسط الفني قال فيها:”حالياً الفنان مشاري البلام محتاج الدعاء مو محتاج تحطون الكاميرا الأمامية وتنزلون كم دمعه، طيب نزلي صورة وخلاص مو لازم تفتحين الكاميرا محد ناقصك ترى”.

واتهمها آخر بمحاولة تصدر التريند بهذا الفيديو، وكتب: “خلاص تعودنا اللي يموت من الوسط الفني لازم حد يصور منهم وهم يبكون عشان الترند”.

أبرار الكويتية تنهار

كذلك ظهرت الفنانة أبرار الكويتية وهي تبكي في بث مباشر حزنا على مشاري البلام .

وعبرت أبرار الكويتية عن حزنها قائلة: “حاولت أطلع وأتحدث وأضحك، ولكني لم أستطع، فقدت إنسان جداً غالي، وزميل غالي، ولي ذكريات جميلة معه”.

وتابعت أبرار وهي تبكي: “مشاري البلام إنسان طيب جداً، وكان يحب بيته وأطفاله”.

وأيضاً تعرضت أبرار الكويتية للهجوم، بسبب ظهورها بالبث المباشر بمكياج كامل، واتهمها المشاهدون بتصنع الحزن.

مشاري البلام

وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، أول أمس الخميس، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام. وسط جدل حول سبب وفاته.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام الكويتية والشخصيات العامة، وفاة مشاري البلام، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى. من اللقاح المضاد للفيروس.

حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت ودخل العناية المركزة حتى وفاته .

وبعد الجدل الواسع الذي انتشر حول وفاة البلام، حيث ذهب البعض أن تلقيه لقاح كورونا هو سبب وفاته، أكدت وزارة الصحة الكويتية أن ذلك غير صحيح، وأنه لم يتم تسجيل حالات وفاة سابقاً لمتلقي اللقاح.

والد مشاري البلام يفجر مفاجأة

كشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه امس الخميس، حيث قال في مقطع فيديو: “عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته”.

والد الفنان مشاري البلام: "عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ujduJnQCuQ — ترند (@Trendnews) February 26, 2021

لم يكن مدخناً

من جانبه قال ساعد شقيق الفنان مشاري البلام: “مشاري ما كان حتى يدخن ومشاري مصلي مسمي وعمره ما أذى أحد”.

في حين قال د.محمد علي دشتي صديق الفنان مشاري البلام: “ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان”.

د.محمد علي دشتي صديق الفنان #مشاري_البلام: "ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/keeQxE3Acr — ترند (@Trendnews) February 26, 2021

يشار الى ان جثمان الفنان دفن في مقبرة الصليبيخات. وبحسب الاشتراطات الصحية لم يحضر الجنازة سوى 20 شخص.

وكان الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، أكد أن إصابة البلام بكورونا والتي تسببت بوفاته لم تكن بسبب اللقاح. بل لكون المناعة لم تكتمل.

من هو مشاري البلام؟

ويعد مشاري البلام (48 عاماً)، أحد الوجوه التي برزت في عالم الفن الكويتي.

كما أدى العديد من الأدوار المركبة. مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

كما تربط مشاري علاقة قرابة بالممثل حسن البلام، فهو ابن عمه. وحاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية. من «كلية الدراسات التجارية» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وبدأ البلام عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة.

إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارا كبيرة

وشارك مشاري البلام في برنامج تلفزيون الواقع الوادي الذي عرض على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال في عام 2005، وتوج بلقب “مزارع الوادي”. عندما فاز بتصويت الجمهور في الحلقة النهائية على الفنان تركي اليوسف من السعودية، واللاعب خالد الغندور من مصر، ومواطنته الفنانة زهرة الخرجي.

ومشاري البلام متزوج ولديه خمسة أبناء هم : صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك