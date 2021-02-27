هل تحول الإيراني “شهاب ملح الإنستغرام” إلى أنثى بعد ظهوره الأخير!

أثار نجم السوشيال ميديا الإيراني شهاب مرتضى غفوري المعروف بـ”ملح الانستغرام”، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره الأخير عبر “سناب شات” وسط تساؤلات عن تحوله جنسياً الى أنثى .

أقراط وأحمر شفاه

وظهر شهاب في الصور التي نشرها، وهو يرتدي أقراطاً ويضع أحمر شفاه، وملابسه تُوحي بأنها ملابس نساء، خاصة أنه وضع حزاماً على خصره عُلق عليه حقيبة نسائية.

كما أثار ظهور شهاب بهذا الشكل جدلاً واسعاً بين المغردين فكتب أحدهم: “لعن الله المتشبهين الرجال بالنساء شكرا يا كويت على طرد هذا الشاذ”.

لعن الله المتشبهين الرجال بالنساء شكرا يا كويت على طرد هذا الشاذ https://t.co/WA5Nol5reA — محمد البركي🇸🇦 (@Mohamme28379852) February 26, 2021

ذكر أم أنثى!

وتساءل آخر وكتب: “شهاب؟ ولا شهابه؟ مش فاهم”.

شهاب ؟ ولا شهابه؟ مش فاهم — علبه هيشي (@fLLnNL061aDHQ19) February 26, 2021

كما وعلق آخر متسائلاً أيضاً: “هو شهاب دة ولد ولابنت ولا ثلاثي الابعاد”.

هو شهاب دة ولد ولابنت ولا ثلاثي الابعاد🤔 — Karim El Deeb (@Talaat51506777) February 27, 2021

بينما رأى أحد المغردين أن شهاب يمهد إلى تحوله جنسياً، وكتب: “مراحل تطور الشاذ”.

مراحل تطور الشاذ — 🇮🇶Mojtaba Azeez🇮🇶 (@M_0__0_A) February 26, 2021

ووافقه آخر الرأي، وكتب: ” مشروع متحول فاشل”.

مشروع متحول فاشل — CAESAR (@CAESAR_828) February 26, 2021

وعلق مُغرد: ” شكلك متحول جنس ثالث”.

شكلك متحول جنس ثالث — hosamhaloub (@supersamhosam20) February 26, 2021

ومنذ ترحيله من الكويت بسبب فيديو خادش للحياء، يستمر “شهاب ملح الانستغرام”، بإثارة الجدل بظهوره المستمر فقط مع الفتيات في إيران من قريباته، وبطريقة جريئة.

حيث ظهر شهاب ملح الانستغرام مع بنات عماته، ثم أخته في الرضاعة التي استعرض جمالها وبدأ يستقبل طلبات للارتباط بها، ثم ابنة عمته التي ظهرت تقبله وتداعبه بجرأة، وأخيراً بدأ يظهر مع جدته التي احتفل معها بعيد الحب.

شهاب ملح الانستقرام : "بيعرفكم على اخته من الرضاعة وقبل فترة قصيرة عرفنا على بنات عمته" pic.twitter.com/7iIHLYlkEp — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 22, 2020

شهاب عبر السناب : "راح اروح السعودية تحديدا مدينة جدة قريبا انا واختي من الرضاعة " pic.twitter.com/cyAeXmEnmz — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 1, 2020

شهاب ملح وجدته واخته الي رضعت من حليب والدته يرقصون على انغام اغاني الفنانة الاماراتية احلام الشامسي 😬. pic.twitter.com/FWGcQ1l9z5 — Tiktok | كود خصم ايهرب ARB2633 (@weird_tiktok) February 25, 2021

تفاصيل ترحيل شهاب من الكويت

وسبق أن كشف شهاب ملح الانستغرام”، تفاصيل ترحيله من الكويت وقال في أحد مقاطعه: “سأخبركم عن السبب الحقيقي لترحيلي من الكويت. كنت قد وقعت سابقاً تعهداً في مباحث الآداب بسبب فيديو انتشر لي وأنا في سيارة مع شخص قام بتصويري دون إذني”.

وتابع شهاب: “رفعت على هذا الشخص قضية قبل أن يتم استدعائي، وحين استدعتني المباحث. وقعت على تعهد بألا يتكرر الأمر. ومنذ حينها توقفت عن التقليد وأمور عديدة”.

واستطرد شهاب: “بعد أيام، نشبت خلافات شخصية بيني وبين فتاة فقامت بتقديم شكوى وأخرجت فيديو قديم لي قبل التعهد. وتاريخه موجود على يوتيوب”.

وأوضح شهاب أن مباحث الآداب عادت واستدعته وسألته عن الفيديو. فأخبرهم بأنه قديم ونبههم إلى تاريخه، مضيفاً: “طلبوا مني جواز سفري لحجزه 3 أشهر لتحسين السلوك لكنه كان ضائعاً. بحثت أمي عنه ووجدته وسلمته لهم، وأخبرونا أنني الساعة السادسة مساءً سيخلى سبيلي، ومضوني على تعهد آخر”.

كما تابع: “فجأة الساعة السادسة، جعلوني أركب سيارة سوداء مظللة، وأحضروني مكان الإبعاد وجعلوني أبصم. وأنا أبكي وأقول لهم أنهم قالوا لوالدتي وللمحامين إخلاء سبيل”.

وأشار شهاب إلى أن السلطات أحضرت له تذكرة وقاموا بإيصاله إلى المطار. وأخذوا هاتفه وقاموا بمسح كل شيء عليه وأعطوه مبلغ 40 دينار. لكنه رفض أخذهم بحسب قوله، وسافر دون أغراضه لأنه كان محجوزاً لدى المباحث ثلاثة أيام.

مثلي جنسياً

وتم تداول الفيديو الخادش الذي تسبب بإلقاء القبض على شهاب حينها، والذي يظهر فيه داخل السيارة مع صديقه. ثم يقول له: “اليوم الجاج حلو، أمانة تكفى، شوفلي خمس ديوك”، ثم يقول ألفاظاً جنسية خارجة مع إيحاءات جنسية صارخة مُخلة بالآداب.

وأثار مقطع الفيديو حينها جدلاً حول ميول “شهاب” جنسياً، واتهمه المغردون بأنه مثلي، أو “مُخنث” حسب تعبيرهم، بسبب طريقة حديثه.

ولم تكن المرة الأولى التي يتشبه بها “شهاب” بالنساء، فقط تداول مغردون مقاطع فيديو، أثارت غضبهم، وطالبوا بالقبض عليه ومحاسبته لتشبهه بالنساء.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك