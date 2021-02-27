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هل تحول الإيراني “شهاب ملح الإنستغرام” إلى أنثى بعد ظهوره الأخير!

كتب وطن
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أثار نجم السوشيال ميديا الإيراني شهاب مرتضى غفوري المعروف بـ””، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره الأخير عبر “سناب شات” وسط تساؤلات عن تحوله جنسياً الى أنثى .

أقراط وأحمر شفاه

وظهر شهاب في الصور التي نشرها، وهو يرتدي أقراطاً ويضع أحمر شفاه، وملابسه تُوحي بأنها ملابس نساء، خاصة أنه وضع حزاماً على خصره عُلق عليه حقيبة نسائية.

كما أثار ظهور شهاب بهذا الشكل جدلاً واسعاً بين المغردين فكتب أحدهم: “لعن الله المتشبهين الرجال بالنساء شكرا يا كويت على طرد هذا الشاذ”.

ذكر أم أنثى!

وتساءل آخر وكتب: “شهاب؟ ولا شهابه؟ مش فاهم”.

كما وعلق آخر متسائلاً أيضاً: “هو شهاب دة ولد ولابنت ولا ثلاثي الابعاد”.

بينما رأى أحد المغردين أن شهاب يمهد إلى تحوله جنسياً، وكتب: “مراحل تطور الشاذ”.

ووافقه آخر الرأي، وكتب: ” مشروع متحول فاشل”.

وعلق مُغرد: ” شكلك متحول جنس ثالث”.

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شهاب يستعرض فتيات عائلته

ومنذ ترحيله من بسبب فيديو خادش للحياء، يستمر “”، بإثارة الجدل بظهوره المستمر فقط مع الفتيات في إيران من قريباته، وبطريقة جريئة.

حيث ظهر شهاب ملح الانستغرام مع بنات عماته، ثم أخته في الرضاعة التي استعرض جمالها وبدأ يستقبل طلبات للارتباط بها، ثم ابنة عمته التي ظهرت تقبله وتداعبه بجرأة، وأخيراً بدأ يظهر مع جدته التي احتفل معها بعيد الحب.

تفاصيل ترحيل شهاب من الكويت

وسبق أن كشف شهاب ملح الانستغرام”، تفاصيل ترحيله من الكويت وقال في أحد مقاطعه: “سأخبركم عن السبب الحقيقي لترحيلي من الكويت. كنت قد وقعت سابقاً تعهداً في مباحث الآداب بسبب فيديو انتشر لي وأنا في سيارة مع شخص قام بتصويري دون إذني”.

وتابع شهاب: “رفعت على هذا الشخص قضية قبل أن يتم استدعائي، وحين استدعتني المباحث. وقعت على تعهد بألا يتكرر الأمر. ومنذ حينها توقفت عن التقليد وأمور عديدة”.

واستطرد شهاب: “بعد أيام، نشبت خلافات شخصية بيني وبين فتاة فقامت بتقديم شكوى وأخرجت فيديو قديم لي قبل التعهد. وتاريخه موجود على يوتيوب”.

وأوضح شهاب أن مباحث الآداب عادت واستدعته وسألته عن الفيديو. فأخبرهم بأنه قديم ونبههم إلى تاريخه، مضيفاً: “طلبوا مني جواز سفري لحجزه 3 أشهر لتحسين السلوك لكنه كان ضائعاً. بحثت أمي عنه ووجدته وسلمته لهم، وأخبرونا أنني الساعة السادسة مساءً سيخلى سبيلي، ومضوني على تعهد آخر”.

كما تابع: “فجأة الساعة السادسة، جعلوني أركب سيارة سوداء مظللة، وأحضروني مكان الإبعاد وجعلوني أبصم. وأنا أبكي وأقول لهم أنهم قالوا لوالدتي وللمحامين إخلاء سبيل”.

وأشار شهاب إلى أن السلطات أحضرت له تذكرة وقاموا بإيصاله إلى المطار. وأخذوا هاتفه وقاموا بمسح كل شيء عليه وأعطوه مبلغ 40 دينار. لكنه رفض أخذهم بحسب قوله، وسافر دون أغراضه لأنه كان محجوزاً لدى المباحث ثلاثة أيام.

مثلي جنسياً

وتم تداول الفيديو الخادش الذي تسبب بإلقاء القبض على شهاب حينها، والذي يظهر فيه داخل السيارة مع صديقه. ثم يقول له: “اليوم الجاج حلو، أمانة تكفى، شوفلي خمس ديوك”، ثم يقول ألفاظاً جنسية خارجة مع إيحاءات جنسية صارخة مُخلة بالآداب.

وأثار مقطع الفيديو حينها جدلاً حول ميول “شهاب” جنسياً، واتهمه المغردون بأنه مثلي، أو “مُخنث” حسب تعبيرهم، بسبب طريقة حديثه.

ولم تكن المرة الأولى التي يتشبه بها “شهاب” بالنساء، فقط تداول مغردون مقاطع فيديو، أثارت غضبهم، وطالبوا بالقبض عليه ومحاسبته لتشبهه بالنساء.

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