هجوم باليستي .. الرياض تحت القصف ومحمد بن سلمان يحضر سباقات “فورملا إي” في الدرعية!

بينما كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يشهد ختام سباقات “فورملا إي” في حلبة الدرعية، شنّ الحوثيون هجوماً جديداً على العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي .

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي. أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

وذكر نشطاء سعوديون أنهم سمعوا صوت انفجار ضخم في اجواء الرياض. وتداولوا مشاهد قالوا إنها تظهر لحظة تصدي الدفاعات الجوية للهجوم .

🔴 حصري لكم

اعتراض الصاروخ الحوثي فوق اجواء الرياض

🇸🇦 اللهم احفظ وطني 🇸🇦

#صوت_انفجار pic.twitter.com/8GLauJOylw — حمود الصغير (@Hmood2233) February 27, 2021

وتزامن الهجوم مع وجود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حلبة الدرعية، ليشهد ختام سباقات “فورملا إي”.

وتداولت وسائل إعلام وحسابات سعودية مقطع فيديو يُظهر لحظة وصول محمد بن سلمان الى حلبة الدرعية. في ختام سباقات “فورملا إي” وسط ترحيب الحضور.

عاجل.. ولي العهد خلال وصوله حلبة الدرعية في ختام فورملا إي . – pic.twitter.com/WMQAqDEVlI — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 27, 2021

ويعد هذا أول ظهور له بعد صدور التقرير الأمريكي بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي. والذي أكد انه أجاز عملية خطف أو قتل جمال خاشقجي. وأنه كان يرى في الصحفي السعودي تهديدا للمملكة.

وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار. والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.

كما أدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا لدى المخابرات الأمريكية. ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

سعود القحطاني

كما أضاف التقرير الامريكي أن الفريق السعودي الذي وصل إلى إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ضم مسؤولين ارتبطوا. بمركز دراسات بالديوان الملكي، الذي كان يقوده سعود القحطاني الذي قال علنا في العام نفسه، إنه لم يتخذ قرارات بدون موافقة ولي العهد.

ويقول التقرير إن الأمير محمد بن سلمان “له سيطرة مطلقة” على جهاز الاستخبارات والأمن السعودي، ما يعني أن مثل هذه العملية. لاستهداف خاشقجي لم تكن لتُنفذ بدون إذن منه.

كما ذكر التقرير: “منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد”. كما أضاف التقرير أن الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا الذي وصل إلى اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018 . عندما قُتل خاشقجي كان يضم أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي. بقيادة مستشار مقرب من محمد بن سلمان. بالإضافة إلى “سبعة أفراد من نخبة الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع”. عقوبات .. عدا ابن سلمان وفرضت وزارة الخارجية الامريكية، الجمعة، قيوداً على تأشيرات دخول 76 سعودياً، فيما اسمته “حظر خاشقجي”، على أفراد شاركوا في أنشطة ضد المعارضين السعوديين. فيما كشف عن أسماء قتلة خاشقجي الـ 21. جاء ذلك حسب ما أعلن وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن. واكد أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات. السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين. كما أفاد الدبلوماسي بأن واشنطن لا تزال مهتمة بعلاقتها مع السعودية. “مجتهد”يعلق علّق المغرد السعودي الشهير بموقع تويتر “مجتهد” على تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي رفع السرية اليوم الجمعة، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018. واعتبر “مجتهد” في تغريدة رصدتها “وطن” ان التقرير أدان ابن سلمان فعلا إدانة مضاعفة بتفاصيل عن أسلوبه العنيف لم يتوقعها معظم من انتظر التقرير. كما اضاف: “لكن (وهي لكن مهمة) الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات مباشرة عن اتصالات ورسائل نصية بين محمد بن سلمان وخالد بن سلمان وسعود القحطاني وآخرين عن قتل خاشقجي وليس فقط ماجاء في التقرير”. السعودية ترفض التقرير وأعلنت وزارة الخارجية السعودية رفض حكومة المملكة رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي .