شاهد كيف استفز محمد رمضان متابعيه بـ رزمة دولارات وصدر عاري

أثار الفنان المصري محمد رمضان موجة جدل واسعة بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استعراضه ثروته بطريقة جديدة.

100 ألف دولار

ونشر محمد رمضان صورةً له عبر حساباته الشخصية على تطبيقي “انستجرام” و”فيسبوك”، وهو عاري الصدر، ويضع رزم دولارات حول خصره، معلقة في حزام بنطاله قدرها المتابعون بـ100 ألف دولار.

وأرفق محمد رمضان صورته بتعليق: “هل أنتم مستعدون؟ ثقة في الله نجاح”، ووضع هاشتاج أغنيته الجديدة ” فيرساتشي بيبي” و”ميوزيك فيديو”.

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وسخر المتابعون من استمرار محمد رمضان باستعراض ثروته، مؤكدين أن ذلك ناتج عن شعوره بالنقص.

الجمهور غاضب من محمد رمضان

فكتب أحدهم: “أنا لا أحسدك، بالعكس ربنا يزيدك ويوفقك في حياتك، لكن أنت تعلم أن صورة كهذه تستفز شباباً كثيرين وأنا أولهم، لأن المبلغ الذي تضعه وتتصور به كفيل أن أشتري به شقة وأتزوج بعد سنين، والدنيا قصمت ظهرنا حرفيا، أتمني أن تفرق بين الصورة التي تستاهل تنزل تنال اعجاب الناس والصورة التي تستفز الناس”.

وعلقت أخرى: ” صورة بعنوان شوفوني معي مصاري”.

ووافقها الرأي متابع فكتب: ” يا أخي إنت تبالغ جداً، أقسم أننا نعلم أن لديك نقود”.

ونصحه آخر قائلاً: “هذه الصور تقلل من قيمتك، ورغم أنني أحبك وأتشاجر مع منتقديك، إلا أنك تعطيهم المجال بهذه الصور”.

ورأى أخر أن محمد رمضان يهين النقود بهذه الطريقة، وكتب: ” عز النعمة ربي يعزك”.

نمبر وان

وكانت الفنانة المصرية رجاء حسين، قد هاجمت محمد رمضان بسبب إطلاقه لقب “نمبر وان” على نفسه.

وقالت رجاء حسين خلال لقاءها عبر برنامج “اسألني” على فضائية CBC: “حين يسمي محمد رمضان نفسه نمبر وان، فهذه عدم ثقة بنفسه. لأن البلطجة لم تكن أبداً في حياتنا رقم واحد”.

وتابعت رجاء حسين: “من المعيب أن أطلق ألقاباً على نفسي، أنا أدع الجمهور والمشاهدين يطلقون علي اللقب، مثل لقب سيدة الشاشة. فاتن حمامة جاء من الجماهير وهي لم تُطلق اللقب على نفسها”.

وحول استعراض بعض النجوم لثرواتهم وممتلكاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ قالت رجاء حسين: “هذا استفزاز للجماهير، أتمنى من الله أن يزيدك من نعيمه ويعطيك المزيد، ولكن بدون استفزاز”.

وضجت ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي قبل أيام بخبر طلاق محمد رمضان، وانفصاله عن زوجته نسرين. حيث نقلت العديد من المواقع هذا الخبر قبل أن يخرج “نمبر وان” وينفيه ما أحدث ضجة كبيرة.

وخلال وقت قياسي كان اسم محمد رمضان تريند كعادته وأثار الجدل قبل أن يخرج وينفي هذه الشائعة، في تصريحات لعدة مواقع.

ويشار إلى أن محمد رمضان متزوج من نسرين السيد عبد الفتاح، وهي الزوجة الثانية التي تزوجها بعد انفصاله عن زوجته الأولى في 2012

ونفي رمضان لعدة مواقع منها “المصري اليوم” هذه الشائعة، وقال إنه لا يعرف من أطلقها. مؤكدا في الوقت ذاته على استقرار. العلاقة بينه وبين زوجته نسرين.

وتابع محمد رمضان في تصريحاته أنه الآن متواجد في دبي منذ يومان، للانتهاء من تصوير أغنيته الجديدة versace.

وسيستمر التصوير ليومين أخرين، وبعدها سيعود إلى مصر لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل (موسي) الذي سيعرض بشهر رمضان.