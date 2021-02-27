زوجة رئيس مصري راحل.. من هي وفية أحمد العطيفي التي شغلت وفاتها المصريين؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السبت، بنبأ وفاة السيدة وفية أحمد العطيفي ، وهي أرملة الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب المصري السابق، ورئيس الجمهورية المؤقت السابق.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد توفيت وفية أحمد العطيفي أرملة صوفي أبوطالب، عن عمر يناهز الـ80 عاما.

توفيت اليوم وفية احمد العطيفي حرم الدكتور صوفي ابو طالب رئيس مجلس الشعب السابق و رئيس الجمهورية المؤقت السابق ، عن عمر يناهز ال 80 عاما . وسوف تشيع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم ، بقرية أبوطالب مركز طامية بمحافظة الفيوم ، ويدفن جثمان الفقيدة الى مثواها الاخير بمقابر العائلة. pic.twitter.com/Zb5fgK5jxd — الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الملايين (@Wh9E0) February 27, 2021

من هو صوفي أبو طالب

ومعروف أن الدكتور صوفي أبوطالب، كان قد تولى رئاسة مصر لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ليصبح صوفي بذلك رابع رئيس بعد محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات.

حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس الشعب حينها وتولى الرئاسة المؤقتة بموجب القانون.

وشيعت جنازة السيدة وفية عقب صلاة العصر اليوم، في قرية أبوطالب مركز طامية بمحافظة الفيوم،.

حيث دفن جثمانها بمقابر العائلة.

ويشار إلى أنه ووفقا لدستور 71 كان اختيار رئيس الجمهورية في مصر، يتم عبر اختيار مجلس الشعب اسما أو مرشحا للرئاسة.

وبعد ذلك يطرحه للشعب للاستفتاء عليه.

وكان ينص أيضا على أن يتولى رئيس مجلس الشعب، المنصب الرئاسي للجمهورية، في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالوفاة.

وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.

هذا وتولى صوفي أبوطالب رئاسة مجلس الشعب في الفترة من 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983.

وتوفي فجر يوم 21 فبراير/شباط 2008 في ماليزيا.

عندما كان يشارك في الملتقي العالمي الثالث لرابطة خريجي الأزهر حول العالم في كوالالمبور‌.

الذكرى الأولى لرحيل مبارك

ويشار أيضا إلى أن يوم، الخميس، الماضي وافق الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورا أظهرت سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، في مقبرة زوجها. الفارهة لإحياء ذكرى وفاته الأولى.

ويصادف الخميس 25 فبراير، الذكرى الأولى لوفاة حسني مبارك، والذي فارق الحياة عن عمر يناهز 92 عاما. بعد صراع مع المرض. في مستشفى الجلاء العسكري.

أحيت عائلة الرئيس مبارك اليوم الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك بحضور السادة علاء مبارك وجمال مبارك والسيدة سوزان مبارك والعائلة وعدد كبير من محبي الرئيس مبارك… رحم الله الرئيس مبارك وأسكنه فسيح جناته.. سيبقى دائما في قلوبنا وقلوب الملايين .. @AlaaMubarak_ pic.twitter.com/drIEqX4ixo — Sameh Abou Arayes سامح أبوعرايس (@SamehArayes) February 25, 2021

سوزان مبارك رفقة نجليها

وظهرت سوزان مبارك رفقة نجليها علاء وجمال وزوجيهما، ومحامي مبارك فريد الديب.

وكانت سوزان مبارك ترتدي ملابس سوداء وبقيت في المقبرة تستقبل المعزين لمدة 30 دقيقة.

واتضح من الصور البذخ في إنشاء مقبرة حسني مبارك، والتي بدت وكأنها قصر ملك، حيث زينت بالزرع والأثاث الفاره والرخام عالي الجودة.

وظلت سوزان مبارك صامتة طوال فترة بقائها بجوار القبر.

كما احتفظت بهدوها وتماسكها، وبعد دقائق اكتفت بقراءة سورة الفاتحة أمام القبر، ولم تصافح المعزين واكتفت بالإشارة بيديها من بعيد.

وبعد مرور 30 دقيقة، غادرت أرملة مبارك في هدوء وبصحبتها المحامي فريد الديب.

ليستكمل نجليها علاء وجمال مبارك استقبال المعزين، كما أنهما التقطا الصور التذكارية مع من رغب منهم.

ويعد هذا هو أول ظهور لها منذ غياب، وكانت متشحة بالسواد، وظلت صامتة طوال فترة بقائها بجوار القبر.

وفاة مبارك

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في شهر فبراير 2020 عن عمر ناهز الـ92 عاما.

وذلك بعدما قضى 30 عاما في حكم مصر تسبب بها في كوارث على كافة الأصعدة حتى أطاحت به ثورة يناير عام 2011.

ولكن لم يكتب للشعب أن يحكم سوى سنة واحدة عندما تمت انتخابات ديمقراطية لأول مرة في تاريخ مصر وبعدها عاد العسكر. للقفز على الحكم من بوابة الجنرال السيسي.

ويشار إلى أنه بعد وفاة حسني مبارك عاد الحديث في مصر عن تكلفة مبنى قبره، التي يقال إنها بلغت نحو 15 مليون جنية . أي ما يعادل نحو مليون دولار، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

مقبرة مبارك

وتقع مقبرة مبارك على مقربة من كلية البنات بأرض الجولف بمصر الجديدة. وتبلغ مساحتها 80 متر مربع، ومبنية على طراز يميزها. عن المقابر الموجودة بمحيطها.

والمقبرة بها قاعة استقبال كبيرة لاستقبال الزوار، وحمام، ومبنية من الرخام عالي الجودة الطارد للحشرات، ومزودة بهاتف دولي وأثاث فرنسي. وصالون آثري مذهب يعود إلى عصر أسرة محمد علي، والأرضيات مغطاة بسجاد إيراني أحمر.

وتحاط المقبرة محاطة بسور شاهق به كشافات إضاءة كبيرة، ولها بوابة حديدية ضخمة عليها زجاج عاكس للرؤية.

وأمام المقبرة أشجار ونباتات زينة، وزهور الياسمين والصبار وأشجار النرجس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، وكذلك الصور التي نشرتها وكالات دولية.

ويذكر أن المقبرة تم بناءها في 2010 أي قبل عام من إعلان تنحيه عن حكم مصر في 11 فبراير 2011، بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مصر.

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