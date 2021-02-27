بالصور: ميسي يهنئ زوجته “أنتونيلا” بعيد ميلادها على طريقته الخاصة

نشر قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي 33 عاماً، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي. صورة تجمعه بزوجته الأرجنتينية “أنتونيلا روكوزو” على الإنستغرام. بمناسبة حلول يوم ميلادها ال 33 عاماً.

كما وعلق البرغوث ” ميسي” على تلك الصورة الذي جمعته بزوجته في يوم ميلاها، قائلاً: ” عيد سعيد يا حياتي. أنا أحبك”.

الاسطورة ميسي IG: عيد ميلاد سعيد يا حياتي, احبك!!! pic.twitter.com/s2hx37i1h9 — FCB World (@FCBW_A7) February 26, 2021

فيما نشرت زوجته ” أنتونيلا” عبر حسابها الخاص. صورة من حفلها برفقة زوجها ليونيل ميسي وأبناءه الثلاثة تايغو وماتيو وسيرو ميسي. وهم يحتفلون بعيد الميلاد ال 33. مع وجود كيكة المزينة بالعام الجديد لزوجة ميسي.

صورة احتفال ميسي وأولاده في صورة نشرتها زوجته أنتونيلا روكوزو على الانستغرام

خجل ميسي

ويعرف عن اللاعب الأرجنتيني وهداف الدوري الإسباني برصيد 18 هدفاً. متساوياً بذلك مع البرتغالي المتصدر بنفس الأهداف كريستيانو رونالدو بنفس رصيد الأهداف. ولكن مع فريق يوفنتوس الإيطالي. الخجل خاصاً عندما كان شاباً.

انتونيلا روكوزو IG : pic.twitter.com/dtJyGqe5xS — Messi World (@M10GOAT) March 4, 2020

ولكنه صارح زوجته “أنتونيلا” بحبه لها منذ طفولته. كما أنه اعتاد على زيارة عائلة منزل ابن عمها النجم في فريق برشلونة لوكاس سكاليا. من أجل رؤيتها بشكل منتظم. قبل زوجهما.

الالتحاق بكلية طب الأسنان

كما والتحقت زوجة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي. بكلية طب الأسنان في جامعة داخل مسقط رأسها الأرجنتين. ثم تحولت إلى مواقع التواصل الاجتماعي كعارضة أزياء، وبعدها انتقلت مع نجم فريق برشلونة ميسي للعيش معاً. من أجل تريبة أولادهما تايغو وماتيو. كما أنها أطلقت مؤخراً مع زوجة اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز ” صوفيا بالبي”. في عالم أزياء الأحذية.

ميسي وزوجته أنتونيلا خلال العرض الأخير لسيرك دو سوليه "ميسي 10" 🐐 pic.twitter.com/rr2QMwqK8w — AS Arabia (@as_arabia) October 11, 2019

ويعرف أن زوجة ميسي “أنتونيلا”. بعيداً على الأضواء عالم السوشيال ميديا. على الرغم من أن حسابها الخاص على الانتسغرام. يتابعه نحو 4 مليون شخص. على عكس زوجة رونالدو التي تستخدم حسابها في عرض عالم الموضة والأزياء الجديدة التي تريديها.

ميسي والرقم القياسي

كما وحطم ميسي الرقم القياسي من خلال تسجيله متخطياً الأسطورة البرازيلي بيليه الذي سجل 643 هدفا لفريق سانتوس البرازيلي في كل المسابقات مع فريق برشلونة الإسباني. وقد استعاد ميسي ذكريات البداية. عبر حسابه الشخصي على “الإنستغرام” قائلاً :”عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أتخيل أبدا أنني سأحطم أي رقم قياسي، خاصة هذا الرقم الذي حطمته الآن، والذي كان مسجلا باسم بيليه.”

اختيار ميسي وزوجته للمغرب الشقيق لقضاء شهر العسل مكسب للسياحة المغربية والعربية pic.twitter.com/mXzVn4sqtv — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) July 7, 2017

وأردف الأرجنتني ميسي: “يمكنني فقط التقدم بالشكر إلى كل من ساعدني طوال هذه السنوات، زملائي وعائلتي وأصدقائي وكل من قدم الدعم لي في كل يوم.”

معادلة بيليه

كما وعادل ميسي رقم البرزايلي بيليه الذي وجه إليه التهنئة إلى ليونيل ميسي بعندما سجل الهدف رقم 643 له بقميص برشلونة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع فالنسيا بهدفين لكلا المنافسين. ضمن منافسات الجولة ال15 من الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

الأعلى أجراً في التاريخ

وبحسب ما كشفته الصحيفة الإسبانية، فإن عقد التجديد الأخير الذي وقعه اللاعب الأرجنتيني ميسي الذي وقعه في عام 2017م، تضمن حصول اللاعب على راتب خيالي يفوق 555 مليون يورو في العام الواحد، مما يجعل اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم في العالم.

إلى جانب كشف الصحيفة، أن الرئيس الإسباني السابق “ماريا بارتوميو” الذي قدم استقالته مؤخراً، قد عقد مع اللاعب ميسي عندما جدد عقده مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن يحصل راتب سنوي بقيمة 138 مليون يورو.

#ميسي وزوجته على رأس حضور غفير لعرض “سيرك دو سوليه” المستلهم من قصة حياته ويحمل اسم "ميسي 10".. وذلك في حفل كبير أقيم داخل ملعب "كامب نو" بحضور العديد من نجوم #برشلونة وصديقاتهم..pic.twitter.com/eW68I1bekd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 1, 2019

راتب ميسي اليومي

كما وأردف الصحيفة الإسبانية، قائلة: ” أن ما يتقاضاه ميسي مع فريق برشلونة الإسباني في اليوم الواحد حوالي 380 ألف يورو، وبراتب صافي من الضرائب بقيمة 210 ألف يورو”.

وأضافت الصحيفة، ” أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تقاضى في دوري أبطال أوروبا رغم عدم فوز الفريق الكتالوني، قد حصل على 92 % من راتبه في المواسم الثلاثة الأخيرة بقيمة تقدر أكثر من 510 مليون يورو”.

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 18 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

انتونيلا روكوزو عبر IG : pic.twitter.com/xTFRlKtDcc — Messi World (@M10GOAT) February 23, 2021

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك.

ترتيب الدوري

يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 55 نقطة. بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق بلد الوليد بهدف نظيف ليبقى في المركز الثاني خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 52 نقطة. بفارق ثلاثة نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد.

وفي المركز الثالث يحتل إشبيلية الإسباني برصيد 48 نقطة، بينما في المركز يأتي فريق برشلونة المتراجع في المنافسة هذا الموسم في انتزاع الصدارة برصيد 47 نقطة في جدول الترتيب.

أنتونيلا روكوزو زوجة #ميسي عبر انستجرام: يوم ميلاد سعيد لابني تياغو 🎂🎊 pic.twitter.com/rxPS4fpOUC — التيار الأخضر (@tide_green) November 2, 2020

كما جاء المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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