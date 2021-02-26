رفع الإعلامي العراقي نزار الفارس، دعوى قضائية ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف حيث قام بتوجيه تهمة السب والقذف والتشهير على كافة مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا بتعويض مالي 5 ملايين جنيه .

تعويض مالي قدره خمسة ملايين جنيه!

وطالب الفارس من المحكمة تعويض مالي قدره خمسة ملايين جنيه، بسبب ما قالته الفنانة رانيا يوسف أثناء تصريحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الفارس، في بيان صحفي، أنه قام بتهنئة الفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر بحقها.

ووجهت لرانيا يوسف مجموعة من التهم ومنها ازدراء الأديان والتي طالتها بعد عرض الحلقة الخاصة بها على برنامج ” مع فارس”.

وأشار الفارس، إلى أنه فوجئ باتهامات رانيا يوسف له في العديد من التصريحات الخاصة بها، سواء تهم بالتحرش بها أو تهم بأنه شخص “بلا شرف”.

وقال الفارس: “أرفض ذلك جملةً وتفصيلاً وعليه أنتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة”.

فيما أكمل المحامي هيثم عباس محامي الإعلامي نزار الفارس في بيان جاء على لسانه. قائلًا ” موكله تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذف معاقب علية قانوناً.

وأضاف المحامي: “ما الحال عندما يكون الأمر متعلق بإعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة. لا سيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم”.

لم أهدد امرأة من قبل!

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي العراقي، عن سبب تهديده للفنانة المصرية رانيا يوسف بالإفصاح عن المبلغ المادي الذي تقاضته مقابل الظهور معه.

وقال نزار الفارس في مداخلة عبر برنامج “كشف حساب” مع الإعلامية الكويتية مي العيدان: “ليس من طبعي أن أقوم بتهديد امرأة”.

وتابع: “ماحدث أنها -رانيا يوسف- خرجت واتهمتني في مهنيتي. وأنا عملت مونتاج، وقلت لها إنها كانت تعلم بالأسئلة”.

وأضاف نزار الفارس: “خرجت رانيا يوسف مرة أخرى وقالت إنها لم تتقاض أجراً مقابل ظهورها معي في البرنامج، وهو ما استفزني. وجعلني أقول لها لو أصرت على كلامها هذا، وسأخرج وأقول على الأجر اللي حصلت عليه”.

“كانت كريمة مادياً”

وأشار نزار الفارس إلى أن رانيا يوسف كانت كريمة معه مادياً بشكل كبير، مضيفاً: “حين رأتني كانت جميلة وراقية جداً في التعامل وقدرتني جداً”.

وتوعد نزار الفارس في وقت سابق، رانيا يوسف، بالكشف عن المبلغ الذي دفعه لها نظير استضافتها في برنامج “مع الفارس”. الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تصريحات الفنانة الجريئة عن مفاتنها والحجاب.

ونفى الفارس رداً على التهم التي وجهته الفنانة المصرية له بالتحرش بها، جميع التهم الموجهة له.

وكذب الفارس الممثلة المصرية بشأن حديثها عن أنها لم تتقاضى جنيها واحدا مقابل الحوار.

وقدم الاعلامي العراقي اعتذاره للجماهير العربية بشأن الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بعد استضافته لرانيا يوسف.

نزار الفارس مصدوم

وكان نزار الفارس قد عبر عن صدمته الشديدة واستغرابه من اتهام رانيا يوسف، له بالتحرش بها، وذلك بعد بسبب سؤاله لها. عن مؤخرتها وإجابتها له بأنّ لديها واحدة مميزة عن باقي الفنانات.

وقال نزار الفارس: “أشعر بالصدمة والاستغراب من اتهام رانيا يوسف لي بالتحرش بها. بينما كانت قد اعترفت لي بأنها سعيدة بحواري معها ولم تندم على ما قالته”.

واقترح الإعلامي العراقي على رانيا يوسف أن تعرض نفسها على طبيب نفسي في أقرب وقت. بسبب هذا التناقض، واتهاماتها “الشنيعة” له. بحسب تعبيره.

“رانيا يوسف ليست ضحية”

وأشار الفارس إلى أن رانيا يوسف تسعى لتحوير الحقائق لتظهر بدور الضحية وتُلمع صفحتها بعد الهجوم الشديد عليها بسبب جرأة تصريحاتها.

وأضاف: “هي ليست ضحية، أنا الضحية، شعرت بالخجل من جوابها وتضايقت جداً”.

وتابع الفارس: “بعد ما استشهدت بالآية القرآنية أما بنعمة ربك فحدث، نظرت إليها وصمتت وشعرت بالخجل”.

وأكد الإعلامي العراقي أنه بعد الحلقة أرسل لرانيا يوسف اعتذاراً في حال تسبب لها أي حرج، لكنها أجابته قائلة: “تعتذر على ماذا؟ على شيء لم تفعله”.

وأبدى الفارس استياءه الشديد، من هجوم رانيا يوسف عليه، حين قالت إنها فوجئت به وهو يطرح عليها السؤال الذي أثار الجدل.

ورفضت رانيا يوسف ألا تحرجه، كونه ضيفا عليها بالقاهرة، واستقبلته في الفندق الذي كانت تقيم فيه، ولم تتقاض أي جنيه مقابل إجراء هذا الحوار، بحسب قولها.

“عفوية وطيبة”

وكانت رانيا يوسف قد اتهمت نزار الفارس بالتحرش بها، وردّت لتبرير ما حدث في اللقاء التلفزيوني مؤكدة أنها تعاملت بعفوية وطيبة شديدة.

وأضافت رانيا يوسف أن بناتها أكدن لها أن السؤال الذي استقبلته عن جسدها ما هو إلا تحرش بها وكان يجب ألا تكمل الحوار مع المذيع.

وقالت إنها كانت حسنة النية في ردودها ولم تتوقع أن تطلق هذه الحلقة حلقة المؤخرة.

وتابعت: “أنا بتعامل بالعفوية ونقابة الممثلين عارفين أن الموضوع مش مقصود، وأنا مش بنت إمبارح، ودي ضريبة شهرة وضريبة. نجاح والناس بتبقي عايزة تستغل نجاحك وأنا متضايقة من عفويتي ومن طيبتي ومن استغلال حسن نيتي بالشكل ده”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك