زيدن يتدخل والريال قريب من تجديد عقده مع راموس
زيدن يتدخل والريال قريب من تجديد عقده مع راموس
Videoرياضة

مؤشرات إيجابية في المفاوضات مع راموس فهل حان تجديد عقده مع الريال ؟!

كتب وطن
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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن المفاوضات مع قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس 34 عاماً، قد شهدت تغيراً إيجابياً. والمريكادو الإسباني قريب من الموافقة على عرض رئيس الريال ” فلورنتينو بيريز” 73 عاماً.

كما أفادت الصحيفة الإسبانية، أن رئيس فريق ريال مدريد ” بيريز”. قد عرض على اللاعب الإسباني راموس، بالتجديد لموسمين. مع خفض 10% من قيمة راتبه الأساسي. حيث سينتهي عقد اللاعب في شهر يونيو /حزيران من العام الجاري.

راموس وعقده مع الريال

وقد لعب سيرجيو راموس منذ انتقاله إلى صفوف فريق الريال منذ قدومه عام 2005، بعد انتقاله برقم قياسي من فريق اشبيلية الإسباني، ليصبح قائداً للفريق الملكي الإسباني ومحققاً مع الفريق العديد من الألقاب على صعيد الدوري والأبطال وكأس السوبر وملك إسبانيا والأندية خلال مسيرته.

وقد بلغ قيمة العقد بين إدارة ريال مدريد الإسباني واشبيلية آنذاك، مقابل الحصول على خدماته بملغ 27 مليون يورو.

حيث لعب في أكثر من مركز داخل صفوف فريق ريال مدريد خلال مشاركته في كافة المسابقات، كقلب دفاع وكلاعب وسط وفي الجناح الأيمن في بعض الأحيان، مسجلاً في أربع مواسم متتالية منذ بدايته مع الريال برصيد 20 هدفاً.

إصابة راموس وقرب عودته

كما وأصيب قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس غيبته عن عدد من منافسات الهامة في . وكذلك عن مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا. أمام أتالاتنا الإيطالية.

والتي نجح فيها فريق ريال مدريد بعد غياب عدد من نجومه عن التشكيلة الأساسية. من الفوز بصعوبة على الفريق الإيطالي المنافس بهدف نظيف دون رد.

وكما وأفادت إدارة ريال مدريد عن عودة الإسباني راموس. للمشاركة مع صفوف الفريق، في الرابع عشر من شهر أذار/ مارس القادم. حيث سيكون ضمن تشكيلة الأساسية لمواجهة مباراة العودة أمام فريق أتالاتنا على ميدانه. من أجل حسم التأهل إلى الدور القادم.

مع تردد الطاقم الطبي داخل الفريق ريال مدريد ” الملكي” الإسباني. في  منح الإذن بالعودة. للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما. إلى صفوف الفريق، لكنه لن سيشارك بالتأكيد في مباراة الديربي أمام الجار أتلتيكو مدريد.

كما سيبقى كلاً من: اللاعب البرازيلي فالفيردي ومواطنه رودريجو، والنجم البلجيكي هازارد. وكذلك أودريوزولا سيحصلون على تصريح طبي من أجل العودة خلال الأيام القادمة.

حقائق سريعة لراموس

يجب اللاعب الإسباني سيرجيو راموس مشاهدة مصارعة الثيران، وصاحب الرقم القياسي في الانتقال من فريق اشبيلية إلى صفوف ريال مدريد كأصغر شاب إسباني يبلغ من العمر 19 عاماً.

كما يعرف عن راموس بقوته البدنية والرياضية وقلة الإصابات التي يعاني منها خلال مشاركته داخل ملاعب الكرة المستديرة.

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الإنجازات مع الريال

وقد فاز راموس بـ 22 بطولة مع ريال مدريد من ضمنها خمسة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأصبح واحداً من أفضل هدافي الدوري الإسباني من الخط الدفاعي داخل الفريق الملكي.

وتُوج اللاعب الإسباني سيرجيو راموس خمس مرات كلاعب أساسي في صفوف فريق ريال مدريد خلال مسيرته في بلقب دوري “الليغا” الإسبانية لدرجة الممتازة، خلال موسم 2006-2007، 2007-2008، 2011-2012، 2016-2017، 2019-2020.

كما حقق مع فريق ريال مدريد على صعيد لقب كأس السوبر الإسباني، الذي خرج منها هذا الموسم في أسوء مواسمه على صعيد المنافسات في الدور النصف النهائي بخسارة أمام أتلتك بلباو بهدفين مقابل هدف وحيد.

ولعب دوراً أساسياً في حصول ريال مدريد على جميع الأبطال الأربعة في دوري أبطال أوروبا، حيث تم اختياره في تشكيلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في لأربع مرات.

لكنه تُوج بكأس السوبر في عام 2008 و2012 و2017 و2019 و2020، كما حقق لقب ملك إسبانيا مرتين خلال موسم 2010-2011 وموسم 2013-2014.

دوري أبطال أوروبا

وكما نجح اللاعب منذ قدومه في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا لخمس مرات في عام 2013، 2015، 2016، 2018، أما كأس العالم للأندية فقد حصل عليها مع فريقه أربع مرات في عام 2014، 2016، 2017، 2018.

الألقاب الشخصية

حصل منذ قدومه إلى فريق ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإسباني في عام 2005، وأفضل مدافع في قارة أوروبا في عامي 2017 و2018.

وهداف كأس العالم للأندية في عام 2014، كما وحصل على الكرة الذهبية في كأس العالم للأندية عام 2014، وجائزة “اليويفا” كأفضل فريق تسع مرات على مستوى العالم.

وكذلك جائزة لويس أراغونيس التي تقيمها كل عام صحيفة “الماركا” الإسبانية الرياضية كأفضل مدافع في عام 2016 مع فريق ريال مدريد الإسباني.

لكن هذا الموسم شارك راموس مع فريق ريال مدريد الإسباني في ال 18 مباراة في جميع المسابقات، نجح من خلالها في تسجيل 3 أهداف، إلى جانب صناعة هدف أخر وحيد.

وتشير العديد من التقارير الإسبانية أن قائد فريق ريال مدريد الذي صنع الإنجازات للفريق “الملكي” الإسباني قريب من الرحيل عن أسوار ملعب ” سانتياغو بيرنابيو” نهاية الموسم، في حال لم يقرر إدارة فريق ريال مدريد من حسم أمره مع الاقتراب من فريق باريس سان جيرمان بعد العرض الخيالي للاعب.

التعاقد مع مبابي

وفقاً للمعلومات التي كشف عنها البرنامج الإسباني الشهير “الشيرنجيتو”، بأن إدارة فريق ريال مدريد الإسباني. لن تتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي 22 عاماً. مقابل 200 مليون يورو.

كما أنه في حال طلب إدارة فريق باريس سان جيرمان هذا المبلغ. فإن ريال مدريد. سيتحرك على الفوز نحو التعاقد مع نجم دورتموند إيرلينج ” هولاند” المتألق في الدوري الألماني مع فريقه.

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