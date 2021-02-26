مؤشرات إيجابية في المفاوضات مع راموس فهل حان تجديد عقده مع الريال ؟!

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن المفاوضات مع قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس 34 عاماً، قد شهدت تغيراً إيجابياً. والمريكادو الإسباني قريب من الموافقة على عرض رئيس الريال ” فلورنتينو بيريز” 73 عاماً.

كما أفادت الصحيفة الإسبانية، أن رئيس فريق ريال مدريد ” بيريز”. قد عرض على اللاعب الإسباني راموس، بالتجديد لموسمين. مع خفض 10% من قيمة راتبه الأساسي. حيث سينتهي عقد اللاعب في شهر يونيو /حزيران من العام الجاري.

🚨🚨خورخي كالابريس (GOL TV): "القائد سيرجيو راموس سيجدد عقده حتى عام 2023." pic.twitter.com/Tn6uWRtOyE — Blancos Global (@Blancos_Global) February 26, 2021

راموس وعقده مع الريال

وقد لعب سيرجيو راموس منذ انتقاله إلى صفوف فريق الريال منذ قدومه عام 2005، بعد انتقاله برقم قياسي من فريق اشبيلية الإسباني، ليصبح قائداً للفريق الملكي الإسباني ومحققاً مع الفريق العديد من الألقاب على صعيد الدوري والأبطال وكأس السوبر وملك إسبانيا والأندية خلال مسيرته.

وقد بلغ قيمة العقد بين إدارة ريال مدريد الإسباني واشبيلية آنذاك، مقابل الحصول على خدماته بملغ 27 مليون يورو.

🚨🚨خورخي كالابريس (GOL TV): "عقد القائد سيرخيو راموس حتى 2023 سيتضمن راتب 12 مليون يورو (تخفيض 10%) سنويًا " pic.twitter.com/tJlTvPjPUp — Blancos Global (@Blancos_Global) February 26, 2021

حيث لعب في أكثر من مركز داخل صفوف فريق ريال مدريد خلال مشاركته في كافة المسابقات، كقلب دفاع وكلاعب وسط وفي الجناح الأيمن في بعض الأحيان، مسجلاً في أربع مواسم متتالية منذ بدايته مع الريال برصيد 20 هدفاً.

إصابة راموس وقرب عودته

كما وأصيب قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس غيبته عن عدد من منافسات الهامة في الدوري الإسباني. وكذلك عن مباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا. أمام أتالاتنا الإيطالية.

والتي نجح فيها فريق ريال مدريد بعد غياب عدد من نجومه عن التشكيلة الأساسية. من الفوز بصعوبة على الفريق الإيطالي المنافس بهدف نظيف دون رد.

🚨🔥 تيليفزيون جول يؤكد :" سيرخيو راموس سيجدد عقده مع ريال مدريد لغاية 2023 " pic.twitter.com/Dd4FxHhzlG — Real Madrid Life (@iRealMadridLife) February 26, 2021

وكما وأفادت إدارة ريال مدريد عن عودة الإسباني راموس. للمشاركة مع صفوف الفريق، في الرابع عشر من شهر أذار/ مارس القادم. حيث سيكون ضمن تشكيلة الأساسية لمواجهة مباراة العودة أمام فريق أتالاتنا على ميدانه. من أجل حسم التأهل إلى الدور القادم.

مع تردد الطاقم الطبي داخل الفريق ريال مدريد ” الملكي” الإسباني. في منح الإذن بالعودة. للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما. إلى صفوف الفريق، لكنه لن سيشارك بالتأكيد في مباراة الديربي أمام الجار أتلتيكو مدريد.

صحيفة آس تؤكد : سيرجيو راموس سيعود في 13-مارس أمام التشي .. هذا يعني أنه سيلحق بلقاء العودة مع أتلانتا ويغيب عن الديربي مع أتلتيكو مدريد. pic.twitter.com/0DFcwSy6a9 — محمد عواد (@mohammedawaad) February 23, 2021

كما سيبقى كلاً من: اللاعب البرازيلي فالفيردي ومواطنه رودريجو، والنجم البلجيكي هازارد. وكذلك أودريوزولا سيحصلون على تصريح طبي من أجل العودة خلال الأيام القادمة.

حقائق سريعة لراموس

يجب اللاعب الإسباني سيرجيو راموس مشاهدة مصارعة الثيران، وصاحب الرقم القياسي في الانتقال من فريق اشبيلية إلى صفوف ريال مدريد كأصغر شاب إسباني يبلغ من العمر 19 عاماً.

كما يعرف عن راموس بقوته البدنية والرياضية وقلة الإصابات التي يعاني منها خلال مشاركته داخل ملاعب الكرة المستديرة.

🗣 كارلوس كاربيو (GOL TV): "في مدريد حتى اللحظة لم يتم التوقيع مع الأبا، فهناك شروط في الصفقة.

– يجب أن يُعرف مستقبل راموس

– في حال التتويج بلقب الليغا لن يتم التوقيع مع الأبا." pic.twitter.com/cJuMtCDWiT — Blancos Global (@Blancos_Global) February 26, 2021

الإنجازات مع الريال

وقد فاز راموس بـ 22 بطولة مع ريال مدريد من ضمنها خمسة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأصبح واحداً من أفضل هدافي الدوري الإسباني من الخط الدفاعي داخل الفريق الملكي.

وتُوج اللاعب الإسباني سيرجيو راموس خمس مرات كلاعب أساسي في صفوف فريق ريال مدريد خلال مسيرته في بلقب دوري “الليغا” الإسبانية لدرجة الممتازة، خلال موسم 2006-2007، 2007-2008، 2011-2012، 2016-2017، 2019-2020.

كما حقق مع فريق ريال مدريد على صعيد لقب كأس السوبر الإسباني، الذي خرج منها هذا الموسم في أسوء مواسمه على صعيد المنافسات في الدور النصف النهائي بخسارة أمام أتلتك بلباو بهدفين مقابل هدف وحيد.

طلب زيدان شخصيًا من النادي تجديد عقد راموس وحل المشكلة ABC💎 pic.twitter.com/XvoVrgqYss — Madridista Eva (@madrdista2020) February 26, 2021

ولعب دوراً أساسياً في حصول ريال مدريد على جميع الأبطال الأربعة في دوري أبطال أوروبا، حيث تم اختياره في تشكيلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في لأربع مرات.

لكنه تُوج بكأس السوبر في عام 2008 و2012 و2017 و2019 و2020، كما حقق لقب ملك إسبانيا مرتين خلال موسم 2010-2011 وموسم 2013-2014.

دوري أبطال أوروبا

وكما نجح اللاعب منذ قدومه في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا لخمس مرات في عام 2013، 2015، 2016، 2018، أما كأس العالم للأندية فقد حصل عليها مع فريقه أربع مرات في عام 2014، 2016، 2017، 2018.

الألقاب الشخصية

حصل منذ قدومه إلى فريق ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإسباني في عام 2005، وأفضل مدافع في قارة أوروبا في عامي 2017 و2018.

وهداف كأس العالم للأندية في عام 2014، كما وحصل على الكرة الذهبية في كأس العالم للأندية عام 2014، وجائزة “اليويفا” كأفضل فريق تسع مرات على مستوى العالم.

وكذلك جائزة لويس أراغونيس التي تقيمها كل عام صحيفة “الماركا” الإسبانية الرياضية كأفضل مدافع في عام 2016 مع فريق ريال مدريد الإسباني.

من الأرشيف راموس : مستعد للعب مجانا في ريال مدريد و علاقتي بالرئيس بيريز علاقة أب بإبنه pic.twitter.com/MYDGKGtRI0 — H A M Z A (@HamzaRMFC) February 26, 2021

لكن هذا الموسم شارك راموس مع فريق ريال مدريد الإسباني في ال 18 مباراة في جميع المسابقات، نجح من خلالها في تسجيل 3 أهداف، إلى جانب صناعة هدف أخر وحيد.

وتشير العديد من التقارير الإسبانية أن قائد فريق ريال مدريد الذي صنع الإنجازات للفريق “الملكي” الإسباني قريب من الرحيل عن أسوار ملعب ” سانتياغو بيرنابيو” نهاية الموسم، في حال لم يقرر إدارة فريق ريال مدريد من حسم أمره مع الاقتراب من فريق باريس سان جيرمان بعد العرض الخيالي للاعب.

غلاف ماركا | تفويت لقاء مع فلورنتينو.

– سيرجيو راموس أقرب إلى التجديد. pic.twitter.com/N93PoQIPRY — Insider Real (@StuffRMC) February 26, 2021

التعاقد مع مبابي

وفقاً للمعلومات التي كشف عنها البرنامج الإسباني الشهير “الشيرنجيتو”، بأن إدارة فريق ريال مدريد الإسباني. لن تتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي 22 عاماً. مقابل 200 مليون يورو.

كما أنه في حال طلب إدارة فريق باريس سان جيرمان هذا المبلغ. فإن ريال مدريد. سيتحرك على الفوز نحو التعاقد مع نجم دورتموند إيرلينج ” هولاند” المتألق في الدوري الألماني مع فريقه.

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