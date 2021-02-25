وفاة الفنان مشاري البلام بسبب كورونا
وفاة الفنان مشاري البلام بسبب كورونا
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وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح

كتب وطن
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أعلن مساء اليوم الخميس عن وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام إثر اصابته بفيروس كورونا .

وتصدّر وسم باسم الفنان مواقع التواصل الاجتماعيّ، في دول ، بعد الإعلان عن وفاته، وعبّر  المغردون عن حزنهم لرحيله، مستذكرين وسط عبارات النعي، أعماله الفنية التي قدّمها .

أصيب بالفيروس بعد  

وكان مشاري البلام قد أصيب بالفيروس بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد.

كما أُدخل الفنان الكويتي مشاري البلام إلى قسم العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه لنقص حاد في الأوكسجين بسبب مضاعفات فيروس كورونا .

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورةً لمشاري البلام عبر حسابها في “انستجرام”، وكتبت: “دعواتكم لأخونا . تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفايروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء”.

أصيب بعد 5 أيام من اللقاح

وكان البلام قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا منذ أيام، ووثق ذلك بالفيديو، ثم أعلن بعد خمسة أيام عن إصابته. بفيروس كورونا أثناء تلقيه اللقاح.

وكتب عبر حسابه في “إنستغرام”: “لا تنسوني من دعائكم الحمدالله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال. وما حصل أنه  أثناء التطعيم أصبت بكورونا. قدر الله وما شاء فعل وسامحوني لا أستطيع الرد على الاتصالات”.

“فنانة قصيرة تسببت بمرض مشاري”

واتهمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، إحدى الفنانات، بالتسبب بإصابة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا، والتي أدت مضاعفاتها إلى دخوله العناية المركزة.

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وقالت مي العيدان في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “الناس تعتقد أن مشاري البلام أصيب بفيروس كورونا حين ذهب. لتلقي اللقاح، لكن الحقيقة المرة أن الفيروس انتقل له من فنانة قصيرة لا تظهر من القاع”.

وتابعت مي العيدان دون أن توضح هوية الفنانة بشكل صريح: “الأخت مصابة واستمرت بالتصوير معه بشكل عادي. ولم تبلغ أحد أنها مصابة بكورونا، أريد أن أسألها الآن هل ضميرك مرتاح؟”.

رسالة لوزير الإعلام

وأعادت مي نشر تغريدتها عبر “انستجرام” وعلقت: “هذه هي الحقيقة المرة، هل ضميرك الآن مرتاح؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك مليار مرة”.

كما وجهت مي العيدان رسالة إلى وزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري، قالت فيها: “معالي وزير الاعلام نتمنى إيقاف تصوير. المسلسلات خاصة بهذه الفترة وخاصة بعد ازدياد الإصابات”.

وتابعت العيدان: “المصابين لا يوجد مكان لهم بالعنايات المركزة خاصه بعد إصابة مشاري البلام بسبب ممثلة مصابة بالفايروس. للأسف في فنانين بس يهمهم المصلحة المادية والفلوس والمدخول”.

وذكر الناشطون أن مي العيدان تقصد الفنانة الكويتية ، ما دعا الأخيرة للخروج والرد بفيديو عبر حسابها على “سناب شات”.

غدير السبتي تنفعل بسبب مي العيدان

وقالت غدير السبتي بالفيديو: “كلن يرى الناس بعين طبعه، لست معدومة الضمير، ومن يتحدث عني سأقوم ببهدلته، أنا مسالمة. ولكن لن أسمح لأحد بالتعدي علي”.

وقامت غدير السبت بالاتصال بمي العيدان، وقالت: “ها أنا أحاول الاتصال بها منذ وقت طويل، لسانها طويل فقط خلف الهاتف. هل فحصتيني يا مي وتبين لك أنني مصابة بكورونا؟”.

وتابعت: “للعلم أن مشاري البلام هاتفني وأخبرني أنه مصاب بكورونا وطلب مني أن أذهب لإجراء الفحص، وأتمنى من الله أن يشفيه. وسواء أنا نقلت العدوى لمشاري أو العكس، فهذا أمر عادي، هذا مرض وليس من المعروف من سيعدي من”.

ووجهت غدير السبتي رسالتها إلى مي العيدان قائلة: “إذا كان قلمك قلم الحقيقة فعلاً، قومي بالرد على اتصالي، لكنك مجرد جبانة”.

مي العيدان لا تقصد غدير

لكن مي العيدان نفت أن قصدها بحديثها غدير السبتي، وردت على أحد التغريدات التي ذكرت ذلك بالقول: ” اللي أقصدها ليست غدير. مشاري البلام كان يصور في أكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعه أكثر من 4 فنانات كلهم قصار، لكن واحدة منهم نقلت له الفيروس”.

وتابعت: “الأخت تسرح وتمرح لا أعلم أين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين هو اللي يحاسب”.

من هو مشاري البلام؟

ويعد مشاري البلام (48 عاماً)، أحد الوجوه التي برزت بقلم الكاتبة والإعلامية فجر السعيد، كما أدى العديد من الأدوار المركبة. مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

كما تربط مشاري علاقة قرابة بالممثل حسن البلام، فهو ابن عمه، وحاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية. من «كلية الدراسات التجارية» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وبدأ البلام عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة. إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارا كبيرة.

وشارك مشاري البلام في برنامج تلفزيون الواقع الوادي الذي عرض على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال في عام 2005، وتوج بلقب “مزارع الوادي”. عندما فاز بتصويت الجمهور في الحلقة النهائية على الفنان تركي اليوسف من ، واللاعب خالد الغندور من مصر، ومواطنته الفنانة زهرة الخرجي.

ومشاري البلام متزوج ولديه خمسة أبناء هم : صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.

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