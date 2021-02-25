تجمهر شبان بشكل همجي على فتاة تقود دراجتها في السعودية
تجمهر شبان بشكل همجي على فتاة تقود دراجتها في السعودية
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شبان المدينة المنورة شوهوا اسمها وتاريخها .. شاهد ماذا فعلوا بفتاة تقود دراجتها!

كتب وطن
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تداول مغردون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو، يُظهر تجمهر شبان بشكل همجي على فتاة تقود دراجتها في .

كما أشار بعض المعلقين الى أن الحادثة وقعت في .

استياء مغردين 

وعبّر مغرّدون في تعليقهم على الفيديو، عن استيائهم من تصرف الشبان الذي وصفوه بالهمجي.

وقال أحدهم: “عيال المدينة شوهوا اسمها وتاريخها والله”.

كما علّق آخر: “وش هالاشكال….. المفروض هالامكان تكون فيها دوريات أمنية فوضى وشي مقرف جداً”.

كما رآى آخر أن الفتاة أرادت لفت النظر اليها .

وألقت مغردة باللوم على الفتاة لخروجها على دراجة في الشارع .

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في حين سخر آخر قائلاً: “شكله رؤية 2030 بتكون بالهجري”.

تحرش بفتاة داخل سيارتها! 

ومؤخراً، تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، مقطع متداول لشاب يتحرش بفتاة وهي داخل سيارتها بطريقة وصفها مغرّدون بالمُقززة.

ويظهر الفيديو قيام شاب بالتحرش بالفتاة من خلف زجاج سيارتها، عبر اخراج لسانه بطريقة غير أخلاقية .

 تقبض على المتحرش

وأعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر. لقيامه بتوثيق توجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة. ونشر ذلك على حسابه.

كما وقالت شرطة القصيم إن تصرف الشاب يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية.

تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش

وقبل أسابيع قليلة، أفادت وكالة “واس” الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي،  بن عبد العزيز. حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

كما وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018. على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين. لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وعقب إصدار التعديل، تداول الآلاف من مستخدمي تطبيق “تويتر” في المملكة هاشتاغ “نظام مكافحة جريمة التحرش”. ليصعد بسرعة كبيرة إلى قمة “الأكثر تداولا” في .

​كما ورحب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل بهذا التعديل معتبرين أنه خطوة قوية للقضاء على ظاهرة التحرش.

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