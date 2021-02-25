تداول مغردون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو، يُظهر تجمهر شبان بشكل همجي على فتاة تقود دراجتها في السعودية .

مقطع متداول "لشباب" يتجمهرون بشكل همجي على "فتاة" تقود دراجتها ! pic.twitter.com/FVk6GHRLbw — WHR (@whrumor) February 25, 2021

كما أشار بعض المعلقين الى أن الحادثة وقعت في المدينة المنورة .

هذي المدينه صارت قدام عيني قله ادب والله — A. (@alo_s0) February 25, 2021

استياء مغردين

وعبّر مغرّدون في تعليقهم على الفيديو، عن استيائهم من تصرف الشبان الذي وصفوه بالهمجي.

وقال أحدهم: “عيال المدينة شوهوا اسمها وتاريخها والله”.

عيال المدينة شوهوا اسمها وتاريخها والله — م.يزيد الزهراني (@iyzedov) February 25, 2021

كما علّق آخر: “وش هالاشكال….. المفروض هالامكان تكون فيها دوريات أمنية فوضى وشي مقرف جداً”.

وش هالاشكال…..

المفروض هالامكان تكون فيها دوريات أمنية

فوضى وشي مقرف جداً — خالد بن فهد (@kaka81295) February 25, 2021

كما رآى آخر أن الفتاة أرادت لفت النظر اليها .

ههههههههه. السالفة سهلة

حبت تلفت الانظار وتثير الجدل

وحصل ما تريد لكن زاد شويا ! 😌 — الكيتو عاشق وطن🇸🇦 (@abufeddaaa) February 25, 2021

وألقت مغردة باللوم على الفتاة لخروجها على دراجة في الشارع .

اكره شئ البنت الي تسوق دراجة

عيب ياماما عيب !!!

سوقيها في حوش بيتكم مو قدام الخلق — تيفاني 👑 (@1___TF) February 25, 2021

في حين سخر آخر قائلاً: “شكله رؤية 2030 بتكون بالهجري”.

شكله رؤية 2030 بتكون بالهجري — راعي الدلع (@OEmirati) February 25, 2021

ومؤخراً، تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، مقطع متداول لشاب يتحرش بفتاة وهي داخل سيارتها بطريقة وصفها مغرّدون بالمُقززة.

ويظهر الفيديو قيام شاب بالتحرش بالفتاة من خلف زجاج سيارتها، عبر اخراج لسانه بطريقة غير أخلاقية .

مقطع متداول لشاب يتحرش بفتاة في سيارتها بطريقة مُقززة. pic.twitter.com/kGNg5ny9VJ — WHR (@whrumor) January 29, 2021

شرطة القصيم تقبض على المتحرش

وأعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر. لقيامه بتوثيق توجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة. ونشر ذلك على حسابه.

كما وقالت شرطة القصيم إن تصرف الشاب يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية.

تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش

وقبل أسابيع قليلة، أفادت وكالة “واس” الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

كما وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018. على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين. لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وعقب إصدار التعديل، تداول الآلاف من مستخدمي تطبيق “تويتر” في المملكة هاشتاغ “نظام مكافحة جريمة التحرش”. ليصعد بسرعة كبيرة إلى قمة “الأكثر تداولا” في السعودية.

​كما ورحب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل بهذا التعديل معتبرين أنه خطوة قوية للقضاء على ظاهرة التحرش.

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