“شاهد” نجم ليفربول المصري محمد صلاح يظهر على برج خليفة في دبي

ظهر اللاعب المصري وفخر العرب ” محمد صلاح” 28 عاماً، مساء يوم الخميس الماضي. على واجهة برج خليفة الشهير في إمارة دبي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. أثناء تسويقه لإحدى العلامات التجارية العالمية.

وقال نجم ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم محمد صلاح، في رسالة وجهها اللاعب. قائلاً: ” أهلاً دبي أنا محمد صلاح. برحب فيكم في مستقبل الرياضة، وأنت ستكون جزء من ذلك الانجاز”.

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محمد صلاح نجم نادي ليفربول "اهلاً بكم في مستقبل الرياضة" . pic.twitter.com/soUGYgAZHh — Dubai Sports Council (@DubaiSC) February 25, 2021

مستقبل الرياضة

وأردف صلاح، ” الشرق الأوسط يساهم في تغيير الأجيال القادمة على صعيد الرياضة لفتح المجال للشباب. ومش بس الرياضة. كل شيء. وكذلك تمكين دور المرأة في الشرق الاوسط”.

وختم صلاح، ” مستقبل الرياضة العالمية هنا”. كما ونشر اللاعب ذلك الفيديو عبر حسابه الشخص على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”. والتي يتابعها نحو 26 مليون شخص، من كافة أنحاء العالم.

🚨الملك محمد صلاح مرشح لحصد جائزة أفضل لاعب في الإسبوع لدوري أبطال أوروبا ،، بالتوفيق لـ ابو مكة .👑❤️🇪🇬 pic.twitter.com/wLBWQI3O1X — Mohammed_LFC (@M_IbrahimLFC) February 18, 2021

كما ونجح حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي بعد هزائمه المتتالية في الدوري المحلي وتراجع المستوى والأداء للفريق، من تحقيق الفوز الثمين والنظيف على منافسه الألماني أر بي لايبزيج في أولى مواجهات ذهاب دور ال16 في مسابقة أبطال أوروبا بهدفين نظيفين دون رد.

هدف المصري صلاح

وسجل هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم فخر العرب. محمد صلاح 28 عاماً المهاجم في فريق ليفربول الإنجليزي الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال 53 من عمر زمن المباراة بعد تمريرة رائعة من السنغالي ساديو ماني. ليسجلها اللاعب على يسار حارس مرمى الفريق الألماني المستضيف لتلك المباراة.

وحاول الفريق الألماني لايبزيج العودة إلى المباراة بعد تلقيه الهدف الأول في شباكه وعلى ميدانه، لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك طيلة المباراة.

هدف السنغالي ماني

كما وعاد السنغالي ساديو ماني 28 عاماً الذي صنع هدف التقدم في المباراة لزميله المصري محمد صلاح بعد هجمة مرتدة جماعية سريعة لينفرد اللاعب السنغالي ماني ويحرز الهدف بإحكام على يسار حارس مرمى فريق لايبزيج في الدقيقة ال57.

محمد صلاح وتأثيرة على هالاند 😍

عليك أن تخبرنا يا مو @Mosalah #محمد_صلاح pic.twitter.com/zv4iDJcNQ2 — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) February 18, 2021

وشهدت أجواء المباراة المنافسة القوية بين كلا المنافسين في مجريات أحداث الشوط الأول. مع قلب الموازين لفريق ليفروبول ” الريدز” السيطرة على المستضيف الألماني لايبزيج في مجريات الشوط الثاني. وتسديد مهاجمي الفريق الأهداف الرائعة.

ليضع بهدفي اللقاء القدم الكبير له في حجز تذكرة التأهل إلى دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020-2021م.

المدرب كلوب

وصرح مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب 56 عاماً، في لقاء صحفي بعد تحقيق فريقه الفوز على منافسه الألماني لايبزيج. قائلاً: ” كانت المباراة التي أردناها، اللعبة اليت كنا بحاحة إليها. ويمكن أن يكون لايبزيج وحشاً حقيقياً، فهو يتغلب على الفرق. كما أنه فريق يتمتع بالقوة البدنية القوية للغاية”.

معلومة 💥 سجل محمد صلاح 119هدفًا لليفربول في 3 مواسم ونصف هذا نفس ما سجله رونالدو في اليونايتد في 6 سنوات! أهدافه بجميع الانديه 👇

المقاولون -12

بازل – 20 هدفًا

تشيلسي – 2

فيورنتينا – 9 أهداف

روما – 34 هدفًا

ليفربول – 119 هدفًا

المنتخب- 41 هدفًا

المجموع = 234 هدف@mosalah pic.twitter.com/4ela9SXhDk — ‏Al Ahly Homeland (@HomeofAlAhly) February 18, 2021

وأردف المدرب كلوب، ” سيطرنا على لايبزيج بطريقة استثنائية. كما قدمنا حقاً مباراة جيدة وحققنا النتيجة التي نستحقها، دفعنا بشكل جيد وتعافينا، وكانت مباراة صعبة بعد يومين فقط من آخر مباراة. إنها مباراة ذهاب فقط”.

ينتظرون سقوطنا

واستكمل المدرب الألماني حديثه، ” نعلم أن الكثير من الناس كانوا ينتظرون سقوطنا مرة أخرى، لمدة عامين كنا جيدين. وهذا العام لدينا مشاكل وهذا جيد. كما توقع الكثير من الناس أن نسقط لكن اللاعبون في الميدان لم يفعلوا ذلك”.

الطموح والإصرار

ونجح النجم المصري محمد صلاح 28 عاماً برفقة زميلة ماني من قيادة فريقه. وتحقيق الانتصار على منافسه القوي الألماني أربي ليبزيج في أولى مواجهاته في مباراة الذهاب ال 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

بينما فشل الفريق المنافس الألماني من تحقيق الفوز على ميدانه وبين جمهوره الذي حضر المباراة بشكل محدود جداً. وفق التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المنتشر في أرجاء دول العالم.

خسارة ليفربول الأخيرة

ويدخل فريق ليفربول الإنجليزي المواجهة القوية أمام منافسه الألماني ليبزيج، بعد تعرضه للخسارة الثقيلة في الدوري ” البريميرليج” الممتاز أمام فريق ليستر سيتي ” الثعالب” بثلاثة أهداف رائعة مقابل هدف وحيد لحامل اللقب السابق ليفربول المتراجع هذا الموسم.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويحتل النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً. بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له. الذي يأتي في المركز الثاني لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 15 هدفاً.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 13 هدفاً. متساوياً بذلك مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” بنفس الرصيد من الأهداف.

وكما يأتي زميله في الإنجليزي هاري كين متساوياً معهم. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

ترتيب الدوري

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 59 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وست هام في المركز الرابع

وتساوى بذلك مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي برصيد 49 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق وست هام يونايتد بعد تحقيقه الفوز على منافسه المتعثر في الدوري الإنجليزي في أخر 6 جولات برصيد45 نقطة.

صعود تشيلسي وتراجع ليفربول

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 43 نقطة. الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السادس ليفربول الإنجليزي 40 نقطة. الذي يقدم كذلك أداءً سيئاً خلال منافسات الموسم الحالي.

تراجع توتنهام وإيفرتون وأرسنال

بينما يحتل في المركز السابع إيفرتون ” التوفيز” برصيد 40 نقطة متساوياً بذلك مع فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. أمام في المركز الثامن يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 36 نقطة. متساوياً مع فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب بنفي النقاط.

أما في المركز العاشر يحتل فريق ليذر برصيد 35 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لدرجة الممتازة هذا الموسم.

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