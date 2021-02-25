“شاهد” توتنهام ينفك من كماشة نحاسته بانتصار كبير على ولفسبرجر ويتأهل لدور ال 16

في ظل التعثرات المتتالية التي شهدها فريق توتنهام الإنجليزي ” السيبرز” في منافسات دوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج” خلال الموسم الجاري. مع التراجع في قائمة الترتيب.

إلا أن عاد إلى قطار الانتصارات من جديد في الدوري الأوروبي بانتصار كبير على منافسه النمساوي “ولفسبرجر” برباعية نظيفة دون رد. ليتأهل بتلك النتيجة إلى دور ال 16 من الدوري الأوروبي. بعد تكرار الفوز على الفريق المنافس. في إياب دور ال 32 من المسابقة. والتي جمعت كلا الفريقين داخل قلعة فريق ” توتنهام” الإنجليزي بالعاصمة لندن.

بعد ساعات من هدف جيرو، ديلي آلي يعيد الكرّة بهدف مقصي آخر.#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/59FkgoTyjz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 24, 2021

هدف التقدم لتوتنهام

وافتتح فريق توتنهام الإنجليزي اللقاء مع منافسه النمساوي ” ولفسبرجر” في إياب دور ال16. بإحراز هدف التقدم، والذي جاء عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي ” ديلي ألي” 24 عاماً في الدقيقة ال10 من بداية المباراة. وسط محاولة فريق المنافس من تسجيل هدف تقليص الفارق. لكنه لم ينجح في ذلك. لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف دون رد.

هدفي كارلوس

كما وتألق المهاجم البرازيلي ” كارلوس فينيسيوس” 25 عاماً. أمام منافسه النمساوي ” ولفسبرجر”. في المباراة. لينجح اللاعب من تسديد هدفي مع مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء. حيث جاء الهدف الأول برأسية بعد عرضية رائعة سكنت في شباك الضيف.

وجاء الهدف الثالث عن طريق لاعب الويلزي جاريث بيل القادم في إلى فريق توتنهام قادماً بصفقة على سبيل الإعارة من فريق ريال مدريد. بعد استغناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. عن خدمات اللاعب. وإثارة اللاعب أزمات عديدة داخل فريق القلعة البيضاء. ليسدد الهدف في الدقيقة ال 73 من المباراة.

كما وأحرز الهدف الثاني الاعب كارلوس والرابع في المباراة في الدقيقة ال 83. بعد عرضية رائعة سجلها اللاعب بضربة مقصيه جاءت على يسار حاري مرمى الفريق النمساوي. لينتهي اللقاء بانتصار كبير لفريق توتنهام الإنجليزي ” السيبرز” بأربع أهداف نظيفة دون رد من الفريق المنافس ” ولفسبرجر” النمساوي.

نتيجة مباراة الذهاب

كما ونجح فريق توتنهام الإنجليزي من الفوز على منافسه النمساوي بنفس النتيجة في مباراة الذهاب من دور ال 32 من منافسات الدوري الأوروبي لهذا العام 2020-2021م. بأربع أهداف نظيفة مقابل هدف وحيد. والذي جمع كلا المنافسين على ملعب الضيف “بوشكاش” في العاصمة المجرية بودابست.

A night to remember for these two ✨ ⭐ 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙚𝙡 𝙇𝙖𝙫𝙞𝙣𝙞𝙚𝙧

⭐ 𝙉𝙞𝙡𝙚 𝙅𝙤𝙝𝙣 #UEL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/t2GehBweLW — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 24, 2021

ويأتي هذا الانتصار العريض لفريق توتنهام الإنجليزي. بعد سلسلة عديدة وكبيرة من التعثرات التي تعرض لها الفريق ” السيبرز” الإنجليزي.

في إطار منافسات دوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري. رغم فوز اللاعب مع الفريق بلقب ” يوربا ليغ”. ليسابق بذلك فريقا مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”. وكذلك البطل البرتغالي بورتو في تلك المنافسة.

تشكيلة فريق توتنهام

وقد لعب مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينو58 عاماً، في غياب اللاعب الإنجليزي هاري كين عن التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة، ليلعب كلاً من: في حراسة المرمى، اللاعب هوجو لوريس. كما جاء في خط الدفاع، بن ديفيز، إيريك داير، توبي ألديرفيلد، سيرجي أورييه.

ولعب في مركز خط الوسط، كلاً من اللاعبين: موسى سيسوكو بيير هويبيرج، هيونج مين سون، تانجوي ندومبيلي، إلى جانب إقحام اللاعب ستيفين بيرجوين.

أما في خط الهجوم الفريق في التشكيلة الأساسية، اللاعب كارلوس فينيسوس. لوكاس مورا.

أرقام كارثية لمورينيو

كما وشهدت المباراة أرقام كارثة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 56 عاماً. مدرب توتنهام ” الإنجليزي”، فقد أصبح أقل فريق قد حصد معه نقاط بعد مرور 50 مباراة في مسابقة دوري ” البريميرليج”، وذلك للمرة الأولى طوال مسيرته الكروية التدريبية في عالم الكرة المستديرة بنحو 81 نقطة.

على الرغم من تألق المدرب مع النوادي الأوروبية الأخرى. كفريق ريال مدريد الإسباني. والإنجازات التي حققها البرتغالي مورينيو. على صعيد الدوري المحلي” الليغا الإسبانية”. وكذلك دوري أبطال أوروبا. وكأس الملك والسوبر الإسباني. وكذلك بورتو وغيرها من النوادي.

"We qualified playing well, scoring beautiful goals and more important than that, the attitude was serious. A good night for us." 🗣️ Jose on today's victory#UEL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/EdBRGhxHbW — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 24, 2021

إلا أن إنجازات المدرب. سقطت في تعثر كبير له. بعد قيادة تدريب توتنهام الإنجليزي. مع بداية الموسم الجاري. محققاً أرقام هي الأسوأ له في تاريخ مسيرته الإحترافية التدريبية داخل الملاعب الأوروبية. فهل سترضى إدارة ” السيبرز” على هذا الأداء أم سيكون الرحيل عن النادي الخيار الوحيد له خلال الفترة القليلة القادمة؟!

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 59 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وست هام في المركز الرابع

وتساوى بذلك مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي برصيد 49 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق وست هام يونايتد بعد تحقيقه الفوز على منافسه المتعثر في الدوري الإنجليزي في أخر 6 جولات برصيد45 نقطة.

صعود تشيلسي وتراجع ليفربول

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 43 نقطة. الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السادس ليفربول الإنجليزي 40 نقطة. الذي يقدم كذلك أداءً سيئاً خلال منافسات الموسم الحالي.

تراجع توتنهام وإيفرتون وأرسنال

بينما يحتل في المركز السابع إيفرتون ” التوفيز” برصيد 40 نقطة متساوياً بذلك مع فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. أمام في المركز الثامن يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 36 نقطة. متساوياً مع فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب بنفي النقاط.

أما في المركز العاشر يحتل فريق ليذر برصيد 35 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لدرجة الممتازة هذا الموسم.

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