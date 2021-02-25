انتشرت أنباء على مواقع التواصل مفادها وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

“شائعة”

ونفى أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية في مصر، خبر وفاة الفنان يوسف شعبان .

وأكد أن ما يتداول شائعة، وليس لها أي أساس من الصحة.

ولفت إلى أنه يتواجد فى المستشفى حالياً للاطمئنان على صحة الفنان يوسف شعبان من الطبيب المعالج له.

وقال إن الفنان ما زال تحت الرعاية ولا يستطيع الدخول له، لكنه يطمئن من الأطباء والمسئولين عن الحالة.

من جهتها، نفت الفنانة نهال عنبر الخبر المتداول عن وفاة الفنان يوسف شعبان.

وأكدت أنها تتواصل مع الطبيب المعالج الخاص بالفنان وتتابع حالته بشكل مستمر على مدار اليوم.

وأشارت نهال عنبر إلى أن يوسف شعبان لا يحتاج لتنفس صناعي، خاصة أن نسبة الأكسجين لديه لم تقل عن 94%.

ولفتت إلى أن حالتة يوسف شعبان على ما هي عليه منذ دخول العناية المركزة.

مسحة إيجابية

يذكر أن يوسف شعبان دخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجورة، الثلاثاء الماضي، بعدما كان فى أحد مستشفيات الدقى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس.

كما أجرى الفنان الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، واستقرت حالته بعض الشيء ويلقى متابعة من فريق طبي متخصص.

وعكات سابقة

ولم تكن إصابة الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا الوعكة الصحية الأولى التي يتعرض لها خلال أخر 5 سنوات.

عام 2016، تعرض الفنان يوسف شعبان لوعكة صحية شديدة بسبب معانته من مشكلات في الكلى، فضلًا عن وجود ماء على الرئة.

واستدعى الأمر نقله لغرفة العناية المركزة؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبيبة وملاحظة حالته الصحية.

وبعد خروجه من المستشفى، تم تكريم الفنان يوسف شعبان، في حفل مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ64.

وكان ذلك يعد هذا الظهور الأول له بعد خروجه من المستشفى، وظهر خلال المهرجان بملامح مختلفة حيث أثر عليه المرض وتسبب في تغير كبير على وجهه.

كما أجرى الفنان يوسف شعبان، جراحة قسطرة وتركيب دعامات في القلب بتكلفة وصلت إلى 90 ألف جنيه، وتحملها شخصيًا.

وأمضى فترة النقاهة بالمنزل لمدة 5 أيام، ولم تتدخل نقابة المهن التمثيلية أي تكلفة لها.

وعُرض ليوسف شعبان وقتها أخر أعماله الفنية فيلم “المشخصاتي 2” مع الفنان تامر عبدالمنعم، وأحمد عبدالوارث، إخراج محمد أبو سيف، ومن بعدها أعلن اعتزاله الفن.

بعدها أعلن الفنان يوسف شعبان اعتزال الفن لمدة 3 سنوات، ولكنه تراجع عن الأمر بعدما اطلع على سيناريو جيداً. قرر الرجوع إلى الفن مرة أخري على أثره، ولكنه لم يتم تصوير العمل الذ حمل اسم «سيف الله». المأخوذ عن الكاتب الكبير الراحل عباس محمود العقاد، وحصل على عدّة تأجيلات خلال الفترة الماضية .

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