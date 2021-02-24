ما هي قصة فخري الأندلسي الذي قررت قطر إعدامه وأوقف الأمير تميم التنفيذ في اللحظات الأخيرة؟

أصدر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، قراراً عاجلاً بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق التونسي فخري الأندلسي، بعد تدخل من الرئيس التونسي قيس سعيد.

ونشرت الرئاسة التونسية بيانا عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، قالت فيه إن رئاسة الجمهورية تعلن استجابة أمير قطر. لدعوة الرئيس التونسي، بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن التونسي، فخري الأندلسي”.

تأجيل حكم الاعدام إلى الاول من مايو

وتابعت الرئاسة التونسية بقولها “تم تأجيل حكم الإعدام حتى يوم 1 مايو/أيار 2021، على أن يتم النظر في تلك الفترة لعقوبة بديلة”.

وتوجه الرئيس التونسي بالشكر إلى أمير قطر على حسه الإنساني العميق، الذي يعكس روابط الأخوة الصادقة، على حد قوله.

ما هي قصة فخري الأندلسي

وأثار خبر تنفيذ حكم الاعدام بحق فخري الأندلسي، ضجة واسعة في الشارع التونسي، بعد توجيه تهمة اغتيال الاندلسي أحد الجنود القطريين. في الوقت الذي تتمسك عائلته ببراءته.

ونشرت إذاعة “جوهرة إف إم” التونسي تفاصيل مداخلة هاتفية أجراها الأندلسي من داخل زنزانته الانفرادية، قال فيها إن السلطات. القطرية أعلمته بقرار الإعدام، ومكنته من هاتف جوال للاتصال بعائلته وقراءة القرآن الكريم.

وقال الأندلسي خلال مقابلة من سجنه في قطر إن القاضي أبلغه، أن حكم الإعدام الصادر بشأنه سيتم تنفيذه، فجر الخميس، في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي هناك، وإنه تم تسليمه مصحفًا، وسجادة، وجهاز هاتف للاتصال بأهله وتوديعهم، قبل تنفيذ الحكم.

وتوجه فخري الأندلسي بنداء استغاثة إلى التونسيين، لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام سفارة قطر بتونس لمساندته وايقاف تنفيذ حكم الإعدام.

وأشار إلى أنه بالاتصال بالسفارة التونسية في قطر نفى مسؤولوها علمهم بوجود وعود له بإطلاق سراحه وتبرئته.

ونقلت إذاعة “جوهرة”، عن النائب ماهر مذيوب، من حركة النهضة بوصفه ممثل الجالية العربية توضيحات بخصوص ملابسات هذه القضية. قوله إنه يستبعد تنفيذ حكم الاعدام بحق فخري الأندلسي مرجحا أن الأمر لا يستقيم مع الإجراءات القضائية المعتمدة بشكل عام.

وأوضح مذيوب، أن فخري الأندلسي يواجه تهمة خطيرة أسفرت عن جريمة قتل في محيط ثكنة عسكرية في قطر وهي تهمة أنكرها فخري الأندلسي جملة وتفصيلا.

وأكد أن السفارة التونسية ومن خلال الفريق الدبلوماسي السابق كانت وكلت محاميا للدفاع عنه كما تحركت عدة أطراف لإثبات براءته.

وأفاد النائب بأن هناك تحركات من أعلى مستوى في الدولة التونسية على هامش زيارة قام بها الرئيس قيس سعيد إلى قطر.

وبين أنه على اتصال بوالدة فخري الأندلسي ويتابع عن كثب هذا الملف معربا عن أمله في إصدار حكم بالبراءة.

وسافر فخري الأندلسي، وهو من مواليد سنة 1991، إلى قطر في سنة 2016 بهدف الحصول على منصب عمل، قبل أن يتم القبض عليه نهاية سنة 2017.

رئيس الحكومة التونسية

وفي السياق، توجه رئيس الحكومة التونسية هشام المشّيشي بالشكر إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اتصال. هاتفي جمعهما إثر استجابة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدعوة رئيس الجمهورية. بعدم تنفيذ حكم الإعدام على المواطن التونسي فخري الأندلسي. وتأجيله مع النظر في عقوبة بديلة.

وأثنى رئيس الحكومة بالمناسبة على المجهودات المتواصلة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد لحماية مصالح التونسيين. داخل وخارج أرض الوطن، ودفاعه المبدئي على الحق المقدس في الحياة.

من هو فخري الأندلسي

وفخري الأندلسي هو شاب تونسي أصيل ولاية القيروان وصاحب شهادة عليا سافر إلى قطر من أجل البحث عن عمل.

وقد حكم على الشاب التونسي بالإعدام بعد اتهامه بقتل مواطن، من جنسية صومالية، يعمل كجندي تحت الراية. القطرية، وفق تقارير إعلامية.

وأفاد النائب عن حركة النهضة، بوصفه ممثل الجالية العربية، ماهر مذيوب بأن فخري الأندلسي انكر التهمة الموجهة إليه مستبعدا تنفيذ حكم الإعدام ضده.

وتعود أطوار القضية إلى رمضان 2017 حيث اتهم فيها عديد الأشخاص، من بينهم تونسيان، أحدهما حكم عليه. بالسجن لمدة 25 سنة وتم تخفيف الحكم إلى 5 سنوات. والثاني فخري الأندلسي الذي صدر ضده حكما بالإعدام. وفق ما أفاد به النائب عن التيار الديمقراطي المقيم في قطر محمد عمار.

يذكر أن النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، سبق أن ترافع في القضية صحبة عدد من المحامين.

وأكد في وقت سابق من العام الماضي، أنه تم التلاعب بقضية فخري الأندلسي على غرار إخفاء كاميرا المراقبة. وتضارب أقوال السلطة القطرية في القضية وإخفاء الحقائق رغم تقديم كل دلائل براءته.

كما أشار مخلوف إلى أن هذه التهمة خالية من الصحة وأنها ملفقة وأن القاتل هو من داخل المدرسة العسكرية بقطر.

وأشار إلى أن المحكمة العسكرية بقطر رفضت التحقيق مع شاهد سماع لديه معلومات تتعلق بالقضية ورفضت. مطلبه للسماح له بلقاء هذا الشاهد والاستماع له.

الجدير ذكره، أن العلاقات التونسية القطرية تشهد تحسناً كبيراً وتبادل زيارات رسمية بين الجانبين خاصة بعد تولي. قيس سعيد رئاسة تونس الأمر الذي كان عاملاً مهماً في تحسين العلاقات بين البلدين.

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