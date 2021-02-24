شاهد كيف ظهر محمد بن سلمان بعد إجرائه عملية جراحية مستعجلة .. ما هي وما خطورتها!؟

أعلن الديوان الملكي السعودي، إجراء ولي العهد محمد بن سلمان، عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية. وهي عملية جراحية شائعة لا تشكل خطرًا يذكر على الحياة.

وقال الديوان الملكي، إن الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، أمس الأربعاء، في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.

وأضاف الديوان: “هذه العملية تكللت بالنجاح، وقد غادر المستشفى بعد أن منَّ الله جل جلاله عليه بالصحة والعافية”.

ولي العهد يغادر المستشفى

وفي السياق، نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو رصدته “وطن”، للأمير محمد بن سلمان، حيث بدا في صحة جيدة وهو يغادر المستشفى بعد إجرائه العملية.

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سمو #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.https://t.co/i0cQDHCW5A#واس pic.twitter.com/Q5wUBDnCKR — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 24, 2021

ماذا يعني استئصال الزائدة الدودية بالمنظار؟

هي واحدة من العمليات التي تُجرى غالبًا تحت ظروف طارئة نتيجة ألم حادٍ، وتقع الزائدة الدودية على يمين البطن عند بداية الأمعاء الغليظة.

ما يجعلها عرضة لتراكم البكتيريا والفضلات التي قد تتسبب بتكوُّن القيح داخلها والتهابها.

وتعد عملية استئصال الزائدة الدودية بالمنظار من الجراحات الناجحة والتي غالبًا ما تكون الخيار الأول عند التحقق من التهاب الزائدة الدودية وإصابتها.

وتتم بإجراء شقوق صغيرة في البطن، وإدخال الأدوات الجراحية (المنظار وأدوات أخرى)، واستئصال الزائدة الدودية وإخراجها عبر أحد الشقوق.

ابن سلمان والوزن الزائد

ويبلغ الأمير محمد بن سلمان من العمر 35 عامًا، ويتمتع بصحة جيدة، وكان السعوديون قد لاحظوا، منذ العام الماضي، أنه تمكن من إنقاص وزنه بشكل واضح.

وهو ما يعني أنه -على الأرجح- يمارس التمارين الرياضية، ويتمتع بصحة جيدة.

ولي العهد امر بقتل خاشقجي

وخلال الساعات الأخيرة، خلُص تقرير استخباري أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي. وفق ٣ مسؤولين اميركيين لقناة NBC الأمريكية

طائرات لولي العهد نقلت فريق الاغتيال