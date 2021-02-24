بسمة وهبة تنجو بأعجوبة من الموت حرقاً وهذا ما حدث في منزلها للمرة الثانية

نجت الإعلامية المصرية بسمة وهبة للمرة الثانية، من الموت بعد اشتعال حريق في شقتها، بسبب المدفأة الكهربائية.

بسمة وهبة لا تتعظ

ونشرت بسمة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستغرام”، يوثق احتراق السجاد داخل منزلها وهي تقول: “لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وعلقت بسمة وهبة على الفيديو قائلة: “أنا لا أتعظ أبداً، المدفأة اشتعلت، والنار كانت ستشتعل في البيت كله لولا ستر الله. متى سيغادرنا الشتاء وفيروس كورونا؟”.

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وسبق أن تعرض منزل بسمة وهبة إلى حريق قبل شهور، ونشرت حينها فيديو يُظهر احتراق سلك المدفأة أيضاً.

مشترك المدفأة كاد يقتل بسمة وهبة

وقالت بسمة وهبة حينها: “لو قلت ما حدث معي لن يصدقني أحد، نجاني الله من موت محقق، الفيشة اشتعلت الساعة الخامسة. صباحاً لكنني استطعت السيطرة عليها ونجوت بحمدلله”.

وأشارت بسمة وهبة حينها خلال تقديمها برنامج “كل يوم”، على شاشة «on e»، إلى أنها كانت تظن أن المشترك الخاص بها. مستورد وهذا يعني حالته جيدة ولن يُسبب حرائق.

وأضافت: “واضح إن الرقابة بعافية شوية، حين تحدثت عن المدفأة عملت نفسي تلميذة وشاطرة وقلت في البيت أحضروا لي بلاطة. سيراميك تحت المدفأة حتى لا نضع خشباً كما قالوا”.

وتابعت وهبة: “دخلت أنام وتركت المدفأة التي في غرفة النوم مشتعلة، قلقت من النوم على أصوات طقطقة غريبة، النوم سلطان. وقد لا يقلق منه أحد، بس الحمد لله إني قلقت”.

اعتقدت بأنه حلم

ووصفت بسمة وهبة لحظة اكتشافها الحريق قائلة: “فتحت عيني وجدت نور، سألت مين فتح النور في الغرفة أثناء نومنا، اعتقدت ذلك. وجدت أنه ليس نور، بل حريق ونار مشتعلة، ركضت فوراً واعتقدت أنني أحلم”.

واستطردت: “وجدت سلك المشترك قد ذاب، والنار تخرج منه والأرض حوله احترقت، ولله الحمد استيقظ زوجي وركضنا لإطفائها. ذهبت أحضر الماء، وجدت أنني أفعل كارثة، لكن زوجي أحضر فوط قماش وأطفأ الحريق، وعرفت أن القطن يكتم الحريق”.

شلل عضلي في وجه بسمة

وفي سياق آخر، كشفت بسمة وهبة الشهر الماضي، عن إصابتها بشلل عضلي في الوجه بسبب خطأ طبي.

وقالت بسمة وهبة إنها تلقت حقنة بالخطأ في الوجه أثناء خضوعها لعملية شد الوجه بالبوتكس والفيلر.

ونشرت بسمة وهبة فيديو عبر “انستجرام” شاركت خلاله تفاصيل أزمتها الصحية، ورفضت ذكر اسم مركز التجميل أو الطبيب. الذي تسبب في شلل الوجه.

بسمة وهبة تحذر

وأكدت بسمة وهبة أنها ترغب فقط في تحذير متابعيها، بعدما كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر ولا تستطيع تناول الأكل أو فتح فمها.

وأشارت بسمة وهبة إلى أنه أثناء تواجدها في دبي ذهبت لطبيبة مشهورة أخبرتها أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية.

وتابعت بسمة وهبة: “بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي وأدوية لم أشعر بأي تحسن، وعدت إلى طبيبتي الخاصة”.

مناطق الوجه حساسة

واستطردت: ” قامت طبيبتي بالكشف مرة أخرى، واكتشفت أن قيامي بعمليات بوتكس وفيلر منذ شهر. أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبي أثناء الحقن”.

وأكدت بسمة وهبة عدم رغبتها بالإفصاح عن أسماء الأطباء المذنبين والمركز التجميلي.

واكتفت بسمة وهبة بتوجيه رسالة لهم طالبتهم خلالها بأن يكونوا حريصين أثناء عملهم لأن مناطق الوجه حساسة وأي خطأ سيؤدي إلى كوارث.

طبيبة عيون توضح

وتلقت حينها بسمة ردا من طبيبة متخصصة في جراحة العيون أكدت خلاله أن البوتكس وظيفته الأساسية إحداث شلل في العضلات. لاخفاء علامات التقدم في السن.

وقالت الطبيبة هديل رائف في ردها: “لا يوجد علاج له إلا انتظار زوال مفعوله داخل العضلات”.

وأضافت: “أنا دكتورة عيون وأتتنى حالة حقنت قبل زفافها بشهر، وتعرضت لشلل في العصب السادس، وحول”.

واستطردت: “بقي شهور إلى أن تصلحت أمورها، وراح أثر البوتوكس، ولا يوجد مادة نحقنها لوقف عمله أو إلغائه”.

اللعب في خلقة الله ثمنه غالي

وتابعت طبيبة العيون قائلة: “جائتني أيضا حالة حقنت الفيلر تحت العين، ولحظها أنه أقفل شريان رئيسي يغذي العين”.

وتابعت: “أصيبت بالعمى خلال ساعات قليلة، حتى قبل أن تصل لي، تغيير الحلقة واللعب في خلقة الله ثمنه غالي”.

ابتلاءاتي أصبحت كوميدية

وكانت بسمة وهبة قد شاركت متابعيها وجمهورها، بتجربتها الجديدة التى خاضتها مؤخراً مع العلاج الطبيعى فى الفك.

ونشرت وهبة مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، تظهر من خلاله وهي تخوض تجربة العلاج الطبيعي في الفك.

وعلقت بسمة حينها: “عمركم شوفتوا علاج طبيعي فى الفم، أنا ابتلاءاتي أصبحت كوميدية، شد عضلي فى الأحبال الصوتية والفك”.

وتابعت: “أن شاء الله يخفوا على موعد التصوير لأني محتاجة فكي وأحبالي ولساني بكل قوة، أصل البرنامج محتاج شدة شوية والشدة على الله”.

بسمة وهبة تعود إلى التلفزيون

وفي سياق آخر، كشفت بسمة وهبة، عن عودتها الى التلفزيون من خلال تعاقدها على برنامج جديد، لتقدمه عبر قناة “الحياة”.

ونشرت بسمة قبل أيام عبر حسابها على انستغرام، فيديو لها أثناء توقيعها على عقد البرنامج.

وعلقت بسمة بالقول: “أنا الآن في مكتب الاستاذ حازم شفيق رئيس قناة الحياة وبمضي عقد البرنامج الجديد حبيت انكم تشاركوني اللحظة دي”.

وعلقت كاتبة: “يا رب البرنامج الجديد يعجبكم”.

شيخ الحارة

يُشار إلى أن بسمة وهبة كانت تشارك في تقديم برنامج “كل يوم” على فضائية “أون” إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر.

وكانت بسمة تقدم قبل ذلك، برنامج “شيخ الحارة”، على فضائية “القاهرة والناس” المصرية.

ولكنها قدمت استقالتها منها بسبب حلقة استضافت فيها الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، التي تحدثت فيها عن زواج المخرج المصري خالد يوسف منها.

وقبل أيام قليلة من بدء رمضان 2020، تم الإعلان عن تقديم إيناس الدغيدي للبرنامج الذي تغير اسمه ليصبح “شيخ الحارة والجريئة”.

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