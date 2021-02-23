موعد والقنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو اليوم في أبطال أوروبا

من المقرر أن يلتقي حامل اللقب السابق لبطولة دوري أبطال أوروبا في أولى مواجهاته في الدفاع عن لقبه. بعد التتويج مؤخراً بكأس العالم للأندية على حساب البطل المكسيكي تايجرز أونال بهدفين نظيفين دون رد.

كما ويعود البافاري الألماني بمعنويات قوية. في مباراة ستشهد القوة والإثارة، مع الفريق الإيطالي لاتسيو. في مباراة ذهاب دورال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

🔴 يـــوم الــمُــبــاراة! 🤩 ⚽️ لاتسيــو × بايرن ميونيخ

📅| الثلاثاء 23 فبراير 2021

⏰| 11:00 مساءً بتوقيت مكة 🇸🇦

🏟️| ملعب الأولمبيكو – روما

📺| beIN SPORTS 2HD

🎙️| تعليق: رؤوف خليــف#UCL pic.twitter.com/PB7reYwBDN — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) February 22, 2021

ويستضيف الفريق الإيطالي ” لاتسيو” على ملعبه ” الأوليمبيكو”. والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء. قبل مباراة العودة، والتي ستكون في شهر مارس القادم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستنطلق صافرة انطلاق المباراة بين الفريق الإيطالي لاتسيو في مواجهة صعبة وقوية أمام حامل اللقب البافاري الألماني ” البايرن ميونيخ” مساء اليوم الثلاثاء. عند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر. والبحرين. والكويت. واليمن.

كما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر. وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن وليبيا والسودان.

هانسي #فليك عن @leongoretzka_ : "لا يمكننا اعتبار العودة من مرض كهذا كأمر مسلم به، نأمل أن يقدم أداءًا جيدًا مثلما فعل في 45 دقيقة أمام آينتراخت فرانكفورت، هو يظهر بشكل جيد في هذه المباريات." 🗣️#لاتسيو_بايرن #دوري_الأبطال pic.twitter.com/sYLTxHAbAM — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) February 22, 2021

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق النشر لبث لمنافسات دوري أبطال أوروبا. ” UEFA Champions League” خلال الموسم الجاري.

كما وستنقل عبر قناة ” beIN SPORTS HD 2″ بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على اللقاء الناري بين فريق البايرن ميونيخ الألماني ونظيره الإيطالي على أرضه لاتسيو المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف. العامل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية.

تشكيلة فريق البايرن ميونيخ

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني “هانس ديتر فليك” 55 عاماً المدير الفني لفريق البايرن ميونيخ أمام منافسه الإيطالي لاتسيو في مواجهة قوية وصعبة على كلا الفريقين، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى الألماني مانويل نوير.

وفي خط مركز الدفاع للفريق البافاري الألماني سيلعب كلاً من: اللاعب بافارد، وألفونسو ديفيز، وبواتينج، ولوكاس هيرنانديز، إلى جانب إقحام اللاعب ألابا.

في مركز خط الوسط سيكون كلاً من: كيميتش، وبونا سار، ومارك روكا، وتوليسو، ودانتاس، وكومان، بالإضافة إلى اللاعب موسيالا.

أما في خط الهجوم، كلاً من: اللاعب الهولندي ليفاندوفسكي، وجنابري، وساني، ودوجلاس كوستا، وموتينج، إلى جانب الألماني مولر.

تشكيلة لاتسيو الإيطالي

وسيلعب المدرب الإيطالي “سيموني إنزاغي” 44 عاماً. في منافسه أمام حامل القب السابق البايرن ميونيخ الألماني، حيث جاء في حراسة مرمى الفريق. الإسباني بيبي رينا 38 عاماً.

أما في خط الدفاع، سيكون كلاً من: اللاعب الإسباني باتريسيو غابارون، واللاعب الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي، إلى جانب إقحام اللاعب الأرجنتيني ماتيو موساشيو.

كما سيكون في خط الوسط للفريق: الإيطالي مانويل لاتزاري، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، والبرازيلي لوكاس ليفا، ولاعب الجبل الأسود آدم ماروشيتش، بالإضافة إلى إشراك الإسباني لويس ألبيرتو.

وسيلعب في خط الهجوم لفريق لاتسيو الثنائي. اللاعب الأرجنتيني خواكين كوريا، وهداف الفريق الإيطالي تشيرو إيموبيلي.

كأس العالم للأندية

وقد حقق البايرن ميونيخ الألماني بتتويج بالسُداسية التاريخية لأول مرة في تاريخه، والثانية بكأس العالم للأندية، مشاركاً فريق برشلونة الإسباني بالإنجاز القياسي، عقب فوزه في المباراة النهائية لبطولة الكأس ” فيفا” قطر 2020م، في مباراة النهائية القوية التي أقيمت على استاد ” المدينة التعليمية”.

أبطال البوندسليجا ✅

أبطال كأس ألمانيا ✅

أبطال دوري أبطال أوروبا ✅

أبطال السوبر الألماني ✅

أبطال السوبر الأوروبي ✅ 🏆 أبـــــطـــــال العـــــالـــم! 🏆#ميا_سان_أبـ6ـال pic.twitter.com/O966nDdMz9 — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) February 11, 2021

هدف التتويج باللقب

كما وسجل اللاعب الفرنسي ” بنجامين بافارد” 24 عاماً هدف التتويج باللقب بعد تمريرة عرضية رائعة من هداف الفريق اللاعب الهولندي روبرت ليفدوفسكي 28 عاماً، في شباك المنافس المكسيكي “تايجرز أونال” في الدقيقة ال 59.

وجاء الهدف بعد رفع الحكم المساعد الأول للحكم الراية معلناً التسلل للهدف، وبعد الرجوع إلى تقنية الفار أحتسب حكم اللقاء الهدف الوحيد في المباراة النهائية في كأس العالم للأندية.

وقد حصد بهذه الفوز فريق البايرن ميونيخ الميدالية الذهبية والمركز الأول في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بينما حصد الميدالية الفضية منافسه على اللقب البطل المكسيكي “تايجرز أونال” الذي قاتلة بشرف أمام البافاري الألماني طيلة المباراة حتى النفس الأخيرة من المباراة.

جائزة أفضل لاعب في البطولة

وقد تُوج اللاعب الهولندي جائزة أفصل لاعب في كأس العالم للأندية لهذا العام 2020م، بعد تألقه الملفت في منافسات دوري كأس العالم للأندية أمام منافسه الأهلي المصري وكذلك المكسيكي تايجرز أونال.

الميدالية البرونزية

وقد نجح فريق الأهلي المصري من الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية في عام 2006م، بعد فوزه على فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف وحيد من توقيع النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة.

جاء ذلك من خلال نجاحه في تحقيق الفوز على منافسه البرازيلي بالميراس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة بركلات الترجيح بين المنافسين.

ترتيب الفريقين قبيل المواجهة

ويحتل فريق لاتسيو الإيطالي في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة برصيد 43 نقطة. متساوياً مع صاحب المركز الخامس فريق أتالاتنا، الذي سيستعد لمواجهة قوية أمام فريق يوفنتوس الإيطالي في نهائي كأس ملك إيطاليا نهاية الأسبوع الجاري.

كما يتربع الفريق البافاري ” البايرن ميونيخ” الألماني على صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة في الدوري الممتاز. بفارق نقطتين عن أقرب المنافسين له هذا الموسم فريق أر بي ليبزيج الألماني. الذي يأتي في المركز الثاني في الترتيب برصيد 47 نقطة.

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