بالصور: رئيس دولة أوروبية يستأجر طائرة ميسي الخاصة بمبلغ خيالي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، في تقرير لها. أن رئيس دولة الأرجنتين “ألبيرتو فرنانديز” 61 عاماً، قد استأجر طائرة نجم بلاده المهاجم في فريق برشلونة الإسباني ” ليونيل ميسي” 33 عاماً. في زيارة له إلى دولة المكسيك.

وبينت الصحيفة التي تداولت هذا الخبر عبر عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء، أن استئجار الطائرة الخاصة بطائرة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي. والتي تلبي متطلبات الوقاية من وباء فيروس كورونا.

الطائرة الخاصة

خلال زيارة رئيس بلاده إلى المكسيك. قد كلفته في غضون أربع أيام 160 ألف دولار. قد دفعته الرئاسة الأرجنتينية للاعب. كما واشترى ميسي هذه الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 الماضي. قدر قيمته 15 مليون دولار أمريكي.

AEROLÍNEAS MESSI. Alberto Fernández se trasladó hacia México en el avión del diez argentino. pic.twitter.com/1GNL6quMWr — PorMinutos (@por_minutos) February 22, 2021

وفي ذات السياق أردفت صحيفة “دوبلي أماريلا” الأرجنتينية، عن المواصفات التي تتمتع بها طائرة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي. قائلة: “طائرة ميسي الخاصة هي من نوع غولف ستريمV”.

مواصفات طائرة ميسي

وأضافت الصحيفة الأرجنتينية، ” صنعت في عام 2004م. كما أن اللاعب قد أضاف عليها بعض الكماليات والتي تحتوي من الداخل على 16 مقعداً و8 أسرة للنوم وحاميين ومطبخين. داخل الخاصة باللاعب”.

كما واستكملت الصحيفة، ” بناء على طلب النجم الأرجنتيني ميسي. تم تدوين رقم10 في مؤخرة الطائرة الخاصة. وإضافة اسمه على هيكل الخارجي للطائرة. وكذلك على سلم الطائرة طبع الاسم الأول للاعب ليو. كما تم إضافة أسماء زوجته وأبناءه الثلاثة على هيكل الطائرة”.

¡DE LUJO! 🛫🇦🇷 Alberto Fernández, presidente de Argentina, rentó el avión privado de Messi por 4 días para viajar a México por un costo de 160 mil dólares (3.3 millones de pesos) La Pulga lo compró en 2018 a por 15 millones de dólares (311.7 millones de pesos) pic.twitter.com/bx203bxCoL — Analistas (@_Analistas) February 22, 2021

ويسافر اللاعب الإسباني برفقة أبناءه. وكذلك اللاعب في رحلاته الخاصة. عبر دول العالم. من أجل المشاركة مع مباريات فريقه برشلونة الإسباني. إلى جانب التجول للسياحة والتنزه. في فترات العطل والاجازات للاعب. ووقت الراحة للاستجمام.

خسارة برشلونة بدوري الأبطال

كما وقاد النجم الفرنسي “كيليان مبابي” 22 عاماً المهاجم في باريس سان جيرمان فريقه بفوز كبير على فريق برشلونة الإسباني بأربع أهداف رائعة مقابل هدف وحيد من توقيع ليونيل ميسي. ليضع الفريق قدماً كبيراً في مباراة العودة بداية الشهر القادم على ملعب الكامبنو.

ضربة الجزاء لميسي

وافتتح اللقاء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً هدف التقدم بعد حصول الفريق على ركلة جزاء مستحقة في الدقيقة ال 27 من زمن المباراة. ليسجلها اللاعب بطريقة رائعة داخل شباك حارس مرمى باريس سان جيرمان الكوستاريكي كيلور نافاس.

El presidente “de izquierda” de la Argentina, Alberto Fernández llegó hoy a la Ciudad de México en un -GULFSTREAM V-, considerado el mejor JET ejecutivo del mundo, propiedad de LIONEL MESSI. La compañía FLAYZAR se encarga de rentarlo cuando el 10 del Barcelona no lo usa. pic.twitter.com/KxaEMjltIB — Ray Díaz-González U. (@RAYDIGON) February 22, 2021

هاتريك مبابي

فيما سجل اللاعب الفرنسي مبابي الذي حصل على جائزة نجم المباراة عقب تسجيله ثلاثة أهداف على ميدانه ” حديقة الأمراء”. وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة ال32 بعد تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء. ليسددها اللاعب على يسار مرمى فريق برشلونة الإسباني.

وجاء الهدف الثاني للنجم الفرنسي في الدقيقة ال65 بتسديدة قوية جاء على يمين حارس مرمى الضيف الكتالوني الإسباني. كما وسجل الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة سجلها اللاعب في الدقيقة ال85 جاءت على يمن حارس مرمى برشلونة الألماني تير شتيغن.

الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز يستأجر طائرة #ميسي الخاصة لمدة 4 أيام مقابل 160 ألف دولار للقيام بزيارة إلى المكسيك.. يذكر أن ليونيل اشترى طائرته الخاصة عام 2018 مقابل 15 مليون دولار.. المصدر: صحيفة ماركا pic.twitter.com/xRnjGRM0Jf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 24, 2021

كما وسجل الهدف الثالث في المباراة المهاجم الإيطالي “مويس كين” 20 عاماً في الدقيقة ال70 بعد تمرير رائعة من مسجل الهاتريك الذي قدم أداءً جديداً. في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار عن المباراة بسبب الإصابة. ليسجلها اللاعب برأسه على زاوية صعبة داخل شباك فريق الضيف برشلونة.

مباراة الإياب القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بعد مواجهة اليوم بين كلا المنافسين في إياب دوري ال 16 من أبطال أوروبا داخل معلب ” بارك دي برانس” معقل باريس سان جيرمان ” البي أس جي” في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

هدافي الليغا

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 16 هدفاً. متساوياً بذلك مع زميله السابق الأوروغواياني لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق هدفين عن المتصدر.

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

ليونيل ميسي🤝لويس سواريز الثنائي مشتركين في صدارة ترتيب هدافي الدوري الاسباني هذا الموسم برصيد 16 هدفًا ⚽️🔝 ماذا لو كان يلعب الثنائي معًا هذا الموسم🤩 pic.twitter.com/p1aCALEaZS — جول العربي – Goal (@GoalAR) February 21, 2021

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك.

ترتيب الدوري الإسباني

يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 55 نقطة. بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق بلد الوليد بهدف نظيف ليبقى في المركز الثاني خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 52 نقطة. بفارق ثلاثة نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد.

وفي المركز الثالث يحتل إشبيلية الإسباني برصيد 48 نقطة، بينما في المركز يأتي فريق برشلونة المتراجع في المنافسة هذا الموسم في انتزاع الصدارة برصيد 47 نقطة في جدول الترتيب.

كما جاء المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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