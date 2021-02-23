نقل الفنان المصري يوسف شعبان من أحد مستشفيات الدقي، إلى قسم العناية المركزة بمستشفى العزل في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة في مصر، وذلك بعد مروره بحالة إعياء شديدة جراء مضاعفات إصابته بفيروس “كورونا”.

حالته غير مستقرة

وكشف نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، تفاصيل الحالة الصحية ليوسف شعبان، قائلاً إن حالته غير مستقرة نسبيا وجار. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي العلاج بحسب تصريحاته لوسائل إعلام محلية.

وأكدت زوجة يوسف شعبان، السيدة إيمان أن حالة الفنان الصحية غير مستقرة. مشيرةً إلى أنها أصيبت أيضا بكورونا ولكن حالتها مستقرة وتتلقى العلاج.

وتحدثت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ورئيس اللجنة الصحية بالنقابة عن ملابسات إصابة يوسف شعبان. وقالت إنه ثبتت إصابته بكورونا منذ 3 أيام، وتم نقله آنذاك إلى مستشفى العاصمة بالدقي، ولكن حالته استدعت نقله مساء أمس الثلاثاء إلى مستشفى العجوزة.

ادعوا له

وأوضحت نهال في تصريحات لوسائل محلية، أن نقل يوسف شعبان إلى مستشفى العجوزة تم تحت إشراف الدكتور خالد مجاهد. المتحدث باسم وزارة الصحة ومساعد وزير الصحة والسكان، بعد تدخل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

وتابعت: “الفنان الكبير الآن في الرعاية المركزة، وتم وضعه على جهاز لضخ الأكسجين، وحالته ليست جيدة وليست سيئة جداً. ونرجو من محبيه الدعاء له”.

إصابات عديدة بين المشاهير في 72 ساعة

يُشار إلى أنه خلال الـ 72 ساعة الماضية تزايدت أعداد الإصابات بكورونا بين المشاهير بشكل كبير ، فقد سبق يوسف شعبان. الفنان أحمد مكي الذي أعلن قبل يومين عن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي وأن حالته مستقرة حتى الآن.

كذلك الفنانة المصرية نجلاء بدر أعلنت في وقت سابق عبر صفحتها على “فيسبوك” إصابتها بفيروس كورونا وأنها تعانى من أعراض. شديدة حيث تعاني من ضيق تنفس ونهجان.

كما أعلنت الفنانة المصرية إيناس عز الدين أنها شعرت بأعراض كورونا، فأجرت مسحة ولكنها ثبتت سلبيتها وبسبب شدة التعب. أجرت تحليل دم وكشف إصابتها بفيروس كورونا.

وأيضا المخرج المصري أمجد أبو العلا الذي أعلن أمس إصابته بفيروس كورونا.

آخر ظهور ليوسف شعبان

يذكر أن أحدث ظهور ليوسف شعبان كان عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثى في برنامجه “واحد من الناس”.

كما انتهى يوسف شعبان مؤخرا من تصوير مشاهده فى مسلسل “عش الدبابير” والذي يشارك فى بطولته مع مصطفي شعبان. وعمرو سعد ورانيا يوسف وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز ومحمد عبد العظيم ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسي.

ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية

وفي إبريل الماضي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالظهور الأول لزينب ابنة يوسف شعبان، من زوجته الكويتية إيمان الشريعان. حيث تصدر حينها اسم زينب يوسف شعبان محركات البحث بجوجل.

“زينب” وفي اول ظهور علني لها ظهرت في برنامج “ليالي الكويت” وهي تتحدث باللهجة الكويتية التي تتقنها جيدا بسبب إقامتها. في الكويت لسنوات، عن والدها الذي كان يجلس بجوارها، وكيف أنها تستفيد من خبراته وأنه يهتم بالمطالعة والقراءة.

ابنة يوسف شعبان أشارت إلى أن والدها يتسم بالتواضع الشديد، وأنها دائما ما تسأله عن الفنانين الذين عمل معهم في مشواره الفني. ومنهم المطرب الراحل، عبد الحليم حافظ.

بينما تحدث يوسف شعبان عن ابنته وقال إنه مرتبط بوالدتها منذ 30 عاما، وهي تدرس الإعلام في الكويت، بينما شقيقها مراد يدرس. في الولايات المتحدة.

جمال ابنة يوسف الأخرى

ومعروف أن الفنان يوسف شعبان تزوج 4 مرات، الأولى من الفنانة المصرية، ليلى طاهر، ووقع الانفصال بينهما بعد 4 سنوات. والثانية من نادية إسماعيل شيرين، ابنة الأميرة فوزية شقيقة ملك مصر الراحل فاروق، وأنجب منها ابنة هي “سيناء”، والثالثة من الفنانة الراحلة سهام فتحي، وأخيرا من الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها زينب ومراد.

وسبق أن كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، النقاب عن ابنة أخرى جميلة ليوسف شعبان، ونشرت صورة زينب بجانب أختها. من أم أخرى، وعلقت مي على الصورة: “صورة بنات يوسف شعبان الاولى سينا من زوجته بنت الأميرة فوزيه اخت الملك فاروق والثانية زينب من زوجته الكويتية ايمان الشريعان”.

وختمت مي العيدان حينها تعليقها بالتغزل بجمال ابنتيه فكتبت: “ماشاء الله بناته مزز”.

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من هو يوسف شعبان؟

هذا وقد قدم يوسف شعبان (85 عاماً)، العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وكذلك المسرحية لنحو 50 عاماً، كما كان نقيباً للممثلين. لدورتين متتاليتين ابتداء من عام 1997 إلى عام 2003.

ولد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة، ووالده مصمم إعلانات مشهور في شركة (إيجبشان جازيت)، وتلقى تعليمه الأساسي. في مدرسة الإسماعيلية والتعليم الثانوي في مدرسة التوفيقية الثانوية.

وبسبب تفوقه في مادة الرسم، قرر يوسف شعبان الانتساب في كلية الفنون الجميلة ولكن عائلته رفضت بشدة وخيرته بين كلية البوليس. (ليلتحق بأبناء أخواله) أو الكلية الحربية (ليلتحق بأبناء أعمامه) أو كلية الحقوق.

ونتيجة للضغط الشديد عليه قرر يوسف شعبان الالتحاق بالكلية الحربية، ولكن في اختبار الهيئة أسقط نفسه فرفضوا انضمامه. ولكن عائلته علمت بما دبره فأجبرته على الانضمام لكلية الحقوق في جامعة عين شمس.

في جامعة عين شمس، تعرف يوسف شعبان على أصدقاء عمره الفنان كرم مطاوع والممثل سعيد عبد الغني والكاتب إبراهيم نافع. وقرر بناءً على نصيحة كرم مطاوع الالتحاق بفريق التمثيل في الكلية ثم قدم أوراقه اعتماده في المعهد العالي للفنون المسرحية.

ونظراً لضغط الدراسة في الكلية والمعهد قرر يوسف شعبان التركيز في دراسة المعهد وسحب أوراقه من كلية الحقوق وهو في السنة الثالثة. وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية من سنة 1962.

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