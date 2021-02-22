محكمة مصرية تعاقب مدير أعمال هيفاء وهبي محمد وزيري

أصدرت محكمة الجنح في مصر حكماً ضد مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، محمد وزيري، ينص على حبسه خمس سنوات. وذلك بتهمة تبديد أموالها والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه.

دعوى تشهير

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن محامي الفنانة اللبنانية، قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري. من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.

وأوضح محامي هيفاء وهبي أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من الفنانة. ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه.

وأمرت النيابة العامة حبس مدير محمد وزيري 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت. إحالته إلي المحاكمة.

“الحرباية” البداية

ونظرت المحكمة القضية في عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع محمد وزيري، الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة. النيابة العامة في الدعوى.

كذلك استمعت النيابة العامة خلال التحقيقات لأقوال هيفاء وهبي، التي شرحت تفاصيل معرفتها بمحمد وزيري، وقالت إنها قابلته. في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، وذلك خلال تصويرها مسلسل “الحرباية”.

وأكدت هيفاء وهبي في أقوالها أنها كانت تحرر لمحمد وزيري توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود. واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.

من جانبها، علقت هيفاء وهبي على حكم حبس محمد وزيري 5 سنوات بتوجيه الشكر للقضاء المصري.

شكراً للقضاء المصري

وقالت هيفاء وهبي، في رسالة نشرتها عبر خاصية ”الستوري“ في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، إنها تثق في القضاء العادل. وما بذله وكلاؤها القانونيون من مجهود في معاركها القضائية مع محمد وزيري.

ونشرت هيفاء وهبي صوراً للحكم الصادر وأشارت إلى أنه ضمن مجموعة قضايا أخرى لا تزال تنتظر أحكامها، وعلقت: “وما النصر إلا من عند الله والحمد لله”.

كما غردت عبر حسابها على “تويتر” وكتبت: “الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصري العادل.. ما النصر. إلا من عند الله والحمد لله”.

الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء

شكرا للقضاء المصري العادل 🇪🇬

ما النصر الا من عند الله والحمدلله 🙏🏻 pic.twitter.com/0uCXMtzvXz — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) February 22, 2021

عودة المياه إلى مجاريها

وكانت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى قد أثارت ضجة واسعة إثر تصريح ادعت فيه عودة علاقة هيفاء وهبي بمدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وقالت هنادي عيسى حينها بتغريدة عبر “تويتر”: “يبدو أن العلاقة بين النجمة #هيفاء_وهبي ومدير أعمالها #محمد_وزيري عادت. إلى مجاريها بعد خروجه من السجن اذ شوهدا ليلة السبت وهما يسهران مع مجموعة من الاصدقاء في ملهى #MAi_Tai في منطقة الشيخ زايد في القاهرة”.

إلا أن هيفاء وهبي نفت الأمر بشكل قاطع وأحرجت هنادي عيسى بالرد على تغريدتها وكتبت: “أولا هو مازال مسجون منذ 4 شهور. على ذمة التحقيقات ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش. والدكتورة رانية المناوي ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات انه يحصل! 4: انا بلبنان”.

اولا هو مازال مسجون منذ 4 شهور

على ذمة التحقيقات ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي

ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات انه يحصل!

4: انا بلبنان🙂 https://t.co/Z4iMZMaHlI — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) November 9, 2020

وبررت هنادي العيسى بعدها قائلة رداً على هيفاء وهبي: “شكلها بنت عمي استشبهت فيه”.

وثيقة زواج هيفاء وهبي

وفي أغسطس الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعيّ وثيقة تؤكد زواج هيفاء وهبي من مدير أعمالها محمد وزيري وتبين قيمة المهر المتفق عليه.

وبحسب عقد الزواج الذي جرى تسريبه فإنّ مهر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من محمد الوزيري كان 1000 جنيه مصري.

صدق او لا تصدق تسريب لعقد زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من محمد الوزيري ان مهرها كان 1000 جنيه مصري أي ما يعادل 235 ريال سعودي فقط بقيمة شريط ps4 pic.twitter.com/MH3uOfn8hR — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 13, 2020

وبنفس التوقيت، انتشرت صورة لمحمد وزيري من داخل السجن في مصر بعد أن كانت النيابة العامة قد قررت تجديد حبسة. لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

محمد وزيري من داخل السجن بعد أن قررت النيابة تجديد حبسة لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة اللبنانية #هيفاء_وهبي عندما كان مدير اعمالها للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في #مصر pic.twitter.com/GoqFGeRgRp — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 13, 2020

مفاجآت حول علاقة الوزيري بهيفاء

وأكد وزيري في وقت سابق أنه ارتبط رسمياً بهيفاء وهبي في 24 مارس عام 2017، ولم يُعلن وقتها ذلك لأسباب تخص عائلته.

وقال وزيري في تصريحات للإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج “الحكاية” على فضائية mbc masr ، أن مشاكله مع هيفاء وهبي بدأت. أثناء تصوير فيلم “أشباح أوروبا” والذي يقوم بإنتاجه.

حق الرد.. محمد وزيري مدير الأعمال السابق لهيفاء وهبي يكشف مفاجأة: كنت متجوز هيفاء وهبي من 2017#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/zfXD9A8C4a — MBC مصر (@mbcmasr) July 12, 2020

وأضاف حينها: “تفاجأت بها تصعد الخلافات الشخصية لتطال العمل، بعدما حدثت بيني وبينها مشكلة شخصية جداً. وقالت مش هصور وذلك بعد الاستقرار على الفيلم والتوقيع على العقود وتجهيزه للتصوير وعقود التوزيع الداخلي والخارجي. ولكن كان لابد من استكماله لأنه الأمور أصبحت في إطار عقود”.

حق الرد.. محمد وزيري مدير الأعمال السابق لهيفاء وهبي يكشف آخر مكالمة بينه وبينها: عرفت المشاكل من السوشيال ميديا وماينفعش أرد على مراتي#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/V2Qa9MaoAt — MBC مصر (@mbcmasr) July 12, 2020

وتابع وزيري: “بعد تصوير أسبوعين داخليا من الفيلم والاستعداد للسفر إلى الخارج، رفضت هيفاء السفر إلى جورجيا. وجمعت فريق الفيلم وأخبرتهم أنها لن تقوم بالتصوير إلا حين تنفيذ الشرط الخاص بها، ولا أستطيع الجزم ما إذا كانت فعلت. كل ذلك من أجل ممثلة لا تريدها في الفيلم. لأنها كانت توافق على جميع المشاركين بالفيلم منذ بداية التحضيرات”.

وأكد وزيري أن هيفاء وهبي لا يحق لها الاعتراض على أحد المشاركين بفيلمه، كاشفاً أنها تسببت له بخسارة. بقيمة 150 ألف يورو، بسبب رفضها التصوير، والذي استأنفته بعد حديثه معها وإقناعها، وفي هذه الأثناء تحولت علاقتهما. إلى عمل فقط رغم أنهما يعيشان في نفس المنزل، بحسب قوله.

حق الرد.. محمد وزيري مدير الأعمال السابق لهيفاء وهبي يكشف آخر مكالمة بينه وبينها: عرفت المشاكل من السوشيال ميديا وماينفعش أرد على مراتي#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/V2Qa9MaoAt — MBC مصر (@mbcmasr) July 12, 2020

وفجر وزيري مفاجأة أخرى، حين قال أنه لم يكن في يوم من الأيام مدير أعمالها، وتابع: “لم ولن أكن مدير أعمالها سواء هي أو غيرها. وهيفاء لديها مديرة أعمال خاصة بها، ولكنني كنت أهتم بأمورها لأنها كانت زوجتي وتخصني، وكان آخر اتفاق بيننا أن. تأتي لمشاهدة النسخة النهائية للفيلم، وأصبحت لا ترد على اتصالاتي فجأة ولا أعرف شيء عنها منذ مايو 2020.”

وأشار إلى أنه تفاجأ مثله مثل الناس عما يُكتب عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: “تفاجأت بالاتهامات. وسؤال الناس عن سبب عدم ردي عليها، وخاطبت محاميين ليروا الوضع، وأخبروني أن كلام السوشيال ميديا. لا يؤخذ به، ولا يوجد شيء على أرض الواقع”.

وتابع: “تحملت أذى نفسي كبير من مايو الماضي، لأنها زوجتي، وبسبب الكلام الذي قيل عني”.

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