فاجأت الفنانة السوریة نسرین طافش متابعیھا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظھورها مرتديةً الحجاب.

ونشرت نسرين طافش مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام وهي تستعرض ارتداء الحجاب، بينما يُسمع في خلفية الفيديو صوت تلاوات قرآنيّة.

“لابقلك لا تشيليه”

وحظي المقطع بتفاعل متابعي الفنانة، واعتبروا أنه مناسب لها كثيراً، ودعوها للإستمرار في ارتدائه .

وفي هذا السياق، كتبت متابعة لنسرين طافش: “لابقلك لا تشيليه”.

وكتب آخر: “خليكي عالحجاب دايما والله يوفقك ويهديكي”.

وأضاف متابع ثالث: “هيك اجمل واجمل”.

نسرين طافش بروب الاستحمام

ومؤخراً، تعرضت الفنانة السورية نسرين طافش إلى موجة انتقادات لاذعة عبر السوشيال ميديا، بعدما ظهرت بإطلالة جريئة وخاصة في منزلها.

ونشرت نسرين طافش صورة لها عبر حسابها الشخصي على “انستجرام”، ظهرت خلالها وهي ترتدي روب الاستحمام فقط. وتكشف جزءاً من ساقيها، ومستلقية على السرير وفي يدها مشروب ساخن.

وعلقت نسرين طافش على الصورة المثيرة للجدل بالقول: ” في السكون غناء جميل، في الصمت دهشة أصوات، حين تجلس وتصمت تخترع أوتارًا جديدة. نية اليوم :أنا أمنح نفسي جرعة صحية من الوقت الهادئ باستمرار “.

إغراء نسرين طافش

وأثارت صورة نسرين طافش انتقادات من قبل الجمهور الذي اتهمها بمحاولة الإغراء فقط، وجاء في أحد التعليقات: ” حاجتك تغري العالم”.

وتساءل آخر بعدما أشاد بجمال نسرين طافش: ” جميلة جداً ولكن مالداعي لجلسة تصوير بروب الحمام؟”.

ووافقه آخر الرأي وكتب: “ماذا استفدتي حين ظهرتي للعالم بروب الحمام؟ هذا ليس أمراً جيداً بحقك وأتمنى من الله أن يهديكِي”.

وسخر آخر قائلاً: “ينقص على الفنانات أن يتصورن داخل التواليت، عموماً عقبال حمام عرسك”.

فستان ضيّق ومفتوح

هذا وقد حظي مقطع فيديو نشرته نسرين طافش بأكثر من مليون و300 الف مشاهدة خلال أقل من 19 ساعة من نشره على انستغرام قبل أسابيع.

وظهرت نسرين في الفيديو وهي تستعرض بفستان ضيّق مفتوح من أعلى ساقها الأيسر .

وأرفقت “نسرين” الفيديو بتعليق كتبت فيه: “لن تعرف معنى ان تحب الآخر حقًا ما لم تحب نفسك أولًا”.

“استعراض”

وتعرّضت “نسرين” بعد نشرها للفيديو الى انتقادات وتعليقات من المتابعين، متهمينها بأن الهدف من نشرها المقطع استعراض مؤخرتها .حسب قولهم

وتصدرت “نسرين” الترند مؤخراً بسبب إطلالة وصفها البعض بالجريئة، فيما أثنى البعض الآخر على محافظتها على جسمها ورشاقتها.

أنوثة نسرين طافش

وسبق أن تصدرت نسرين طافش حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالتها المثيرة داخل الصالة الرياضية. وشكل جسدها الجديد.

ونشرت نسرين طافش الشهر الماضي مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، أثناء تواجدها في “الجيم”. وهي ترتدي تيشرت أبيض اللون، وبنطلون ليجن فوشي ضيق جداً يكشف مفاتنها، مع حذاء رياضي.

وظهرت نسرين طافش في الصور بوضعيات مختلفة تستعرض خلالها أنوثتها، وعلقت: “يسعد أوقات أحلى متابعين”.

وتباينت ردود الأفعال حول مظهر نسرين طافش، فمن المتابعين من رأى أنها أجرت الكثير من عمليات التجميل وتغير شكل جسدها كثيراً. ومنهم من انتقد جرأتها في استعراض جسدها، ورأوا أن هدفها الاستعراض فقط والدليل كمية مساحيق التجميل على وجهها والتي لا تتناسب مع الجيم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بصورةٍ لنسرين مع رجل إماراتي زعم متداولوها أنّه أهداها شقة فاخرة تعبيراً عن صداقتهما .

وادّعت حينها بعض الحسابات أن مدير الفندق الملكي في دبي هو من ظهر مع نسرين طافش في الصورة.

لكنّ طافش غرّدت عبر حسابها بموقع “تويتر”، حول الأمر ساخرةً: “صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل، الذي أهداها. هدية أخوية جزيرة في هونولولو، وسيارة تطير تجميع كوكب بلوتو”.

وأضافت: “الفيلة طارو والسقف وقع ولسة في ناس غبية وناس بتستغبى، والمفتاح عند الحداد وبقرة بقرتكم أكبر من بقرة بقرتنا. المهم أي إشاعة يخرب بيت غبائكم”.

خطوبة نسرين طافش

وسبق أن أعلنت نسرين طافش عبر “تويتر” خبر خطبتها قائلة :”يسعد يوم الجميع، أنا أول من صرحت عبر برنامج انسايدر. مع الإعلامي الصديق ايلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني و الرياضي و السياسي”.

وتابعت: “وهو ليس من إخوتنا و أهلنا من الخليج العربي كما اشيع، إن شاء الله يجمعنا باسم الحب سويا والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين”.

نسرين والسوشيال ميديا

يُذكر أن نسرين توجهت إلى السوشيال ميديا بشكل ملحوظ مؤخراً، وتحرص على إبراز جمالها ومفاتنها بشكل دائم تحت مسميات مُختلفة.

ونشرت طافش سابقاً مقطعاً لها وهي ترقص، ثم نشرت فيديو لها وهي تخفي الطعام في صدرها ثم تُخرجه وتعيده إلى الثلاجة.

أما آخر أعمالها الفنية مسلسل “الوجه الآخر”، وتشارك بطولته الممثل ماجد المصري و مادلين طبر وندا موسى و أحمد سعيد عبد الغني. ومحمد علي رزق و رانيا شاهين والعديد من الممثلين .

وكذلك مسلسل “ختم النمر” برفقة أحمد صلاح السعدني، وحنان سليمان، وميريهان حسين، وإسلام جمال.

من هي نسرين طافش؟

الجدير بالذكر أن نسرين طافش (39 عاماً)، ولدت في محافظة حلب، لأب من أصول فلسطينية من صفد، وأم جزائرية من وهران. وهي تحمل – إضافة إلى مواطنتها السوريَّة – الجواز الجزائري نسبة لوالدتها.

وفي عام 1999 انتقلت نسرين طافش من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي. للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008.

لكن مشوار نسرين طافش الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، حيث بدأ عام 2002 من خلال دورها في مسلسل”هولاكو”. ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة، منها في مسلسلات”ربيع قرطبة”، “التغريبة الفلسطينية”.

وتوالت بعدها أعمال البطولة لدى نسرين طافش، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011. وحصلت على الرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

في 2017، بدأت مسيرة نسرين طافش الغنائية بأغنيات منفردة مثل “متغير علي” و “123 حبيبي” و”إلا معك”.

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