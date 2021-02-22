شاهد ما تعرض له موظف عماني بالقطاع العام يفجر موجة غضب وقصته تتصدر بالسلطنة

في اتصال له عبر إذاعة “الوصال” العمانية، كشف موظف عمومي في إحدى الوزارات في عمان، عما تعرض له من ظلم وظيفي. في عمله ما أثار موجة غضب وتفاعل معه من قبل النشطاء.

وقال الموظف خلال اتصاله مع الإذاعة العمانية والذي رصدته “وطن”: “تفاجأت باتصال من مسؤولي المباشر خلال أجازتي. يخبرني فيه بأنه تم إنهاء خدماتي بقرار من الوزير”

🔴 متصل عبر #منتدى_الوصال: أنا موظف في القطاع العام وأتفاجئ وأنا في الإجازة باتصال من المسؤول المباشر بإنهاء خدماتي بقرار من الوزير وقال عليك بمواصلة إجازاتك المستحقة ثم إلى المنزل. pic.twitter.com/QWYz134VYG — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) February 22, 2021

وتابع موضحا أنه أبلغه أيضا بما نصه”: وعليك أن تواصل إجازاتك المستحقة ومن ثم للمنزل”

من جانبه قال الموظف:” سألت المسؤول هل عندي مشاكل هل هناك ملاحظات. قال لا أعلم وأنا أجبرت إني أتصل فيك وضغط علي إني أتصل فيك”.

وتابع في معرض حديثه بأنه لم يكمل مدة التقاعد، ولا يوجد أي مبرر لفعل هذا معه.

حاول مقابلة الوزير وهذا كان رده

كما أنه حاول مقابلة الوزير شخصياً ورفض مقابلته، حتى تواصل معه عبر الواتس أب وبعث له برسالة “أنا فلان وأريد معاليك أقابلك حتى تضح الرؤيا”.

وأوضح الموظف أن هذه المحاولة لم تجدي نفعا، مضيفا:” واستنهضت جميع القنوات حتى أجد من ينصفني ولم أجد أي رد.”

وأضاف الموظف العام في مكالمته: “وتوجهت إلى قصر البركة، حتى أوصل إلى المقام السامي الله يحفظه، ولكن تم التواصل مع جهات عملي وتم التعميم علي”.

وتساءل:” يعني ما هو الجرم والذنب الذي ارتكبته حتى يحدث معي هكذا، وحين علم الوزير أني وصلت لبيت البركة طلب استدعائي وذهبت”

وأكمل قصته التي لاقت تفاعلا واسعا:” وتفاجأت بأنه عمل لي خيار بأنه إما أن أرضى بهذا الخيار، أو سنبحث لك عن مشكلة ومخالفة. وننهي عملك بدون حقوق”.

ضجة واسعة

وتسبب حديث الموظف العمومي العماني حول ما تعرض له بموجة غضب لدى العمانيين، الذين استنكروا هذا الفعل واصفين إياه بـ”المسخرة” وانعدام القانون.

وقال أحد المغردين حول المقطع: “وزير ينهي خدمات موظف باتصال هاتف، البلد صارت مسخرة، هذي أم المهازل لو كان الكلام صحيح”.

وزير ينهي خدمات موظف باتصال هاتف !! البلد صارت مصخره ، هذي ام المهازل لوووووو كان الكلام صحيح ، والوزير المفترض يتحول من وزير الى راعي غنم عشان يتعلم الصبر والادب . ولو المتصل كاذب المفترض يتعاقب على الاتهام الباطل العلني — almanthri (@almanthri4400) February 22, 2021

وتابع: ” والوزير المفترض يتحول من وزير إلى راعي غنم عشان يتعلم الصبر والأدب . ولو المتصل كاذب المفترض يتعاقب على الاتهام الباطل العلني”.

فيما ذهب مغرد آخر للقول “لا أعتقد يقوم الوزير إلا بتوجيهات قد ارتكبها هذا الشخص في حق الوطن.”

لا أعتقد يقوم الوزير الا بتوجيهات قد ارتكبها هذا الشخص في حق الوطن، لكن العفو والرحمة فوق كل شي يسأل الموظف اولا ويوضح له الامر ومن بعد ذلك تتخذ الإجراءات، اما اذا كان الأمر من الوزير مباشرة فيسال الوزير والمجتمع يقف مع المواطن للوصول للحق،. — الحياه (@EjWz5UbUeF3b4w0) February 22, 2021

وأوضح:” لكن العفو والرحمة فوق كل شيء يسأل الموظف أولا، ويوضح له الأمر ومن بعد ذلك تتخذ الإجراءات، أما إذا كان الأمر من. الوزير مباشرة فيسال الوزير والمجتمع يقف مع المواطن للوصول للحق”.

أما متفاعل آخر مع الموضوع فعلق عليه قائلاً: “يا رب بس امسك لساني عن الجمس الاسود بس. بالله عليكم في ظلم و إجحاف أكثر من هذا.”

يارب بس امسك لساني عن الجمس الاسود بس. بالله عليكم شي ظلم واجحاف اكثر من هذا ؟ والله يا جماعة انا شباب معي متخرجين مهندسين الاغلب منهم تم تسريحة دون اي مبرر والغم دون اي اشعار مسبق وللعم اعرفهم شخصيا انهم متميزيين في عملهم ومنتجين وتجي الشركة تقوله خلاص ما معنا مشروع اطلع!!!! — •• Petroleum Eng: Sam •• (@PetroleumSam) February 22, 2021

وتابع:”والله يا جماعة انا شباب معي متخرجين مهندسين الأغلب منهم تم تسريحة دون أي مبرر. والغم دون أي إشعار مسبق”

وأضاف:”وللعم اعرفهم شخصيا أنهم متميزون في عملهم ومنتجين وتجي الشركة تقوله خلاص ما معنا مشروع اطلع”.

وكانت سلطنة عمان قد اتخذت قراراً نادراً منتصف العام الماضي، بخفض رواتب الموظفين الحكوميين الجدد، وفق ما أفادت وكالة “بلومبيرغ”.

الوكالة أوضحت في تقرير لها أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم العربي خارج ”أوبك“ حددت درجات رواتب جديدة للتعيين، كما هو محدد من قبل المؤهلات.

وبحسب الوكالة، أعلن مجلس الخدمة المدنية العماني، الأحد، أن رواتب حاملي شهادة الدكتوراه ستنخفض بنسبة 23٪ إلى 1035 ريالاً. (2689 دولاراً)، بينما سيواجه الذين يحملون درجة البكالوريوس تخفيضًا بنسبة 14٪ إلى 785 ريالًا.

وكانت آخر مرة رفعت سلطنة عمان فيها رواتب موظفي الخدمة المدنية في العام 2013.

وجاء هذا الخفض كأحد إجراءات التقشف التي تتخذها سلطنة عمان استجابة لانخفاض أسعار النفط وتداعيات تفشي جائحة وباء. كورونا المستجد (كوفيد19)، وعلى غرار دول مجاورة تعاملت عُمان مع الأزمة الاقتصادية بخطط ضخ السيولة في نظامها المصرفي.

هذا وأكد التقرير أن عمان تعاني ضعفًا اقتصاديًا في الفترة الحالية، ما دعاها لتخفيض الإنفاق فيما لا تزال تكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية. بحيث لا يمكنها زيادة رأس المال في سوق الديون.

وقامت سلطنة عمان أيضا بضخ السيولة النقدية في نظامها المصرفي؛ لتحقيق التوازن والوفاء بالالتزامات الأساسية تجاه شعبها. ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم.

وفي نهاية التقرير ذكرت ”بلومبيرغ“ أن سلطنة عمان تخطط لخفض الإنفاق في جميع الوزارات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية. لعام 2020 بنسبة 10٪؛ للتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط وتضييق عجز ميزانيتها.

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