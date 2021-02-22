خلف الحبتور مدافعاً عن ابن راشد: ما تقدمه الإمارات لحقوق الانسان أفضل من الدول الغربية!

استشاط خلف الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي، غضباً من التقارير البريطانية التي أحرجت حاكم دبي محمد بن راشد بسبب ابنته لطيفة.

الحبتور يسترضي محمد بن راشد

ودفعت تلك التقارير الحبتور، لاسترضاء أولياء نعمته، والهجوم على بريطانيا وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”. متسائلاً في مقطع فيديو رصدته “وطن” عن سبب ما وصفه “بالهجوم المتعمد” على الإمارات.

وزعم الحبتور، وهو الرئيس المؤسس لمجموعة “الحبتور”، أن ما تقدمه الإمارات لحقوق الإنسان “أفضل بفارق كبير” من الدول الغربية. على حد تعبيره.

ما سبب الهجوم الممنهج الذي يقوده الإعلام البريطاني ضد #دبي؟ هجوم على كل الأصعدة؛ على الاقتصاد، على طريقة تعاملنا مع الجائحة، وحتى الأمور الداخلية. من المحرض؟ وما الغرض من ذلك؟ pic.twitter.com/qyuuv9nxsb — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) February 22, 2021

وقال الحبتور: “ما تعريف حقوق الإنسان؟ إن حقوق الإنسان هي الحق في السكن الملائم وحقوق الأطفال والتعليم والحقوق الاقتصادية. والمأكل والصحة وحرية الدين والمعتقد، إلخ”.

وأضاف: “إذا قارنّا بين ما تقدمه الدول الغربية لمواطنيها وما تقدمه الإمارات، نجد أننا أفضل بفارق كبير جداً”.

هجوم بريطاني ممنهج

واعتبر الحبتور، أن هناك “هجوماً ممنهجاً يقوده الإعلام البريطاني” ضد دبي.

وقال: “ما سبب الهجوم الممنهج الذي يقوده الإعلام البريطاني ضد دبي؟ هجوم على كل الأصعدة، على الاقتصاد، على طريقة تعاملنا مع الجائحة. وحتى الأمور الداخلية. من المحرض؟ وما الغرض من ذلك؟”.

أميرات مختفيات

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام بريطانية، تفاصيل فضيحة جديدة لحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرة إلى أن مأساة الشيخة لطيفة ابنة ابن راشد المحتجزة على يد والدها، ليست الوحيدة في الإمارات.

وقالت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانيةـ إن قصتها واحدة من قصص أخرى لأميرات مختفيات، مشيرة إلى أن لطيفة واحدة ممن. سجلتها منظمات تدافع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في العالم.

كما ذكرت الصحيفة أن أميرات أخريات مقموعات منهن الشيخة “شمسة” (39عامًا)، وهي شقيقة لطيفة.

ونبهت إلى أن حكم قضائي أكد بأنها اختطفت من بريطانيا عام 2000، لافتة إلى ذلك حين حاولت الهرب وهي في سن المراهقة، ولا يعرف مكانها وجودها منذ ذلك الوقت.

رسالة شمس

وقالت الصحيفة إنه وفي رسالة يعتقد أن “شمسة” كتبتها عام 2001 إلى محامي ببريطانيا: “أرسل (والدي) أربعة رجال عربا مسلحين للقبض علي”.

وأضافت: “أخذوني إلى بيت والدي في نيوماركت، وحقنوني وأعطوني أقراصًا”.

وأكملت الشيخة شمسة: “في صباح اليوم التالي، أخذوني في طائرة مروحية إلى الطائرة التي أخذتني إلى دبي”.

واستطردت: “أنا محتجزة حتى اليوم، لا أرى أحدا، حتى الرجل الذي تدعونه والدي”.

الأميرة هيا

ونبهت الصحيفة إلى قصة الأميرة الأردنية “هيا بنت الحسين”46 عامًا، وهي أصغر زوجات حاكم دبي الست.

كما أشارت إلى أنها هربت في 2019 إلى بريطانيا رفقة طفليها “الجليلة” و”زايد”.

وقالت “هيا” إنها تخشى على حياتها وطلبت من المحكمة حماية ابنتها البالغة من العمر 11عامًا من الزواج القسري.

ونوهت إلى إعلان الأمم المتحدة أنها ستثير قضية الأميرة لطيفة مع والدها، الذي هو أيضا نائب رئيس الإمارات وأحد أغنى الأغنياء في العالم.

بيان السفارة الإماراتية في لندن

وأمس الجمعة، خرجت الإمارات عن صمتها بعد فضيحة الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي، محمد بن راشد التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.

وقالت سفارة الإمارات في لندن إن الشيخة لطيفة آل مكتوم، وهي إحدى بنات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، تتلقى الرعاية في المنزل. مضيفة أن التغطية الإعلامية لا تعكس الوضع الحقيقي.

وذكر بيان للسفارة نقلته وزارة الخارجية الإماراتية أن “عائلتها أكدت أنها تتلقى الرعاية في المنزل بدعم من عائلتها والأطباء. إنها تواصل التحسن ونأمل أن تعود إلى الحياة الطبيعية في الوقت المناسب”.

وكانت شبكة “بي بي سي” البريطانية قد نشرت، الثلاثاء، مقطع فيديو للشيخة لطيفة تقول فيه إنها محتجزة كـ”رهينة”.

والجمعة، طلب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من دبي مزيدا من المعلومات حول وضع لطيفة ودليلا على أنها على قيد الحياة.

كما علق الخبير القانوني والمحامي الدولي الدكتور محمود رفعت، على التسريبات التي خرجت مؤخرا لابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة وتكشف. عن أن حياتها بخطر، وفجر مفاجأة صادمة عن سبب محاولاتها الهروب وكذلك سبب هروب زوجة محمد بن راشد الأميرة هيا بنت الحسين رفقة طفليها.

ويشار إلى أنه قبل يومين أكدت الأمم المتحدة، أنها تبحث مسألة احتجاز لطيفة آل مكتوم “35 عاماً” ابنة حاكم إمارة دبي . نائب رئيس الدولة محمد بن راشد، المختفية قسراً منذ سنوات.

كما أعربت بريطانيا، عن قلقها من تقارير تفيد باختطاف حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، لابنته لطيفة . وذلك وفق ما أعلن وزير الخارجية. البريطاني دومينيك راب.

الشيخة لطيفة اسقطت القناع

وقال محمود رفعت في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”أسقطت لطيفة بنت محمد بن راشد حاكم دبي . القناع الذي أنفق حكام الإمارات مئات المليارات لوضعه زيفا على وجههم القبيح. وجعلت الأمم المتحدة تستجوب الدولة رسميا.”

كما تابع مفجرا مفاجأة صادمة عن الأسباب التي دفعت بالأميرة لطيفة لمحاولة الهروب أكثر من مرة . وكذلك الأميرة هيا التي نجحت بالهروب فعلا:” سبب محاولات هروب لطيفة وهروب زوجة حاكم دبي مع بناتها يتم التعتيم عليه وحان الوقت لتسليط الضوء عليه. وهو زنى المحارم بالأسرة”

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن الحكومة البريطانية قلقة من مقاطع الفيديو للأميرة لطيفة . وتريد أن ترى دليلا على أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة”.

وأضاف راب: “يمكنك مشاهدة اللقطات فقط، ونرى أن هناك صوراً مؤلمة للغاية، وهو أمر صعب للغاية”.

وأشار إلى أن بريطانيا منزعجة منه وإن الأمم المتحدة ستتابع الأمر، مطالباً بدليل يثبت وجودها حية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك