حساب عماني شهير يوضح بشأن هذه الأمر الذي أثار اللغط في سلطنة عمان

نبّه حساب “الشاهين” العماني الشهير بتويتر، مواطنيه إلى أن موضوع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في سلطنة عمان لا يعني أنه يظهر لأول مرة في البلاد. بعدما أحدث هذا الأمر لغطا وجدلا بين المواطنين.

وقال الحساب العماني في تغريدته حول الموضوع والتي رصدتها “وطن”: “حول ما تحدثت عنه بعض الصحف من ظهور سلالات جديدة. من فيروس الكورونا بالسلطنة. فإن المقصود هو ظهور حالات للفيروس المتحور عبر القادمين جواً من دول أوروبية.”

🔴تنويه🔴

حول ما تحدثت عنه بعض الصحف من ظهور سلالات جديدة من فيروس الكورونا بالسلطنة فأن المقصود هو ظهور حالات للفيروس المتحور عبر القادمين جواً من دول اوروبية وليس سلالات جديدة تظهر لأول مرة

لذا وجب التنويه pic.twitter.com/5PQT3xsJOu — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 22, 2021

وتابع موضحا:” وليس سلالات جديدة تظهر لأول مرة”.

أين دور الاعلام من هذه الأزمة؟

هذا، وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة المدون العماني، مؤكدين على ضرورة الاستمرار باتباع طرق الوقاية اللازمة من الفيروس.

وكذلك العمل على الحد من ازدياد انتشاره من قبل القادمين من الخارج.

وتساءل أحد المغردين خلال تعليقه على تغريدة الشاهين، حول دور الإعلام العماني في توعية المواطنين بمثل هذه التفاصيل التي تخص حياتهم.

وقال ما نصه: ” أين دور الإعلام العماني في تفنيد المسخ الإعلامي الخارجي؟”.

اين دور الإعلام العماني في تفنيد المسخ الإعلامي الخارجي؟! — ود بلوش مكران (@Bin_Balochistan) February 22, 2021

ودون ناشط آخر: ” نسأل الله السلامة، أهم شيء الالتزام واتباع كل التعليمات الواردة من اللجنة العليا”.

نسأل الله السلامه. اهم شيء الالتزام واتباع كل التعليمات الوارده من اللجنه العليا. العمانيون وكل من يقيم على هذه الارض الطيبه اهل لذلك. وبامر الله سوف نتخلص من هذا الوباء المهلك. دمتم بصحه وعافيه. — المدفع. (@qNXFvBaXeHk0FaU) February 22, 2021

وتابع: “العمانيون وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة أهل لذلك. وبأمر الله سوف نتخلص من هذا الوباء المهلك. دمتم بصحة وعافيه.”

وكانت وزارة الصحة العمانية قالت في مطلع كانون الثاني/يناير من العام الجاري، بأنها سجلت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة. المتحورة من فيروس كورونا، والتي ظهرت في بريطانيا.

وكانت الإصابة لمواطن عائد من هناك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية حينها؛ أن المواطن ظهرت عليه أعراض تنفسية أثناء وجوده في الحجر الصحي.

وذلك على الرغم من أن نتيجة فحصه لدى وصوله كانت سلبية.

وأعادت عُمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر/ كانون الأول بعد إغلاق دام أسبوعاً كإجراء احترازي.

كما تلزم السلطنة الوافدين إليها عبر كافة مطاراتها بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19.

إحصائية كورونا اليوم بسلطنة عمان

هذا وأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم، الاثنين، عن تسجيل 3 وفاة و 330 إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139692 إصابة.

والوفيات 1555 والمتعافين 130848، لتصل بذلك نسبة الشفاء إلى 94%.

كما ذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 شخصا.

ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 171، والمنومين في العناية المركزة 59.

وزارة الصحة العمانية

وكانت وزارة الصحة العمانية، دعت الأحد، السكان كافة إلى عدم السفر لخارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وذلك تزامناً مع ظهور. عديد من السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وقال الدكتور خالد بن سعيد الحارثي، رئيس قسم اللوائح الصحية الدولية وصحة الموانئ بوزارة الصحة، إن الإحصائيات المتوافرة. للقادمين إلى السلطنة أظهرت ارتفاع الإصابات في دول دون أخرى.

ودعا الحارثي، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، إلى عدم السفر حالياً، والالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من نسبة الإصابات في السلطنة.

وأكد أن جميع المسافرين القادمين للسلطنة يخضعون للفحص قبل الوصول وبعده، كما تتم متابعتهم خلال فترة العزل المؤسسي أو المنزلي.

ولفت إلى أن الفترة الماضية أثبتت عدم التزام بعض القادمين من الخارج بالعزل الصحي أو المؤسسي المنصوص عليه.

وأضاف: “الحصول على البيانات المُتعلقة بالمرض متفاوتة بين الدول، وهي مشكلة تواجهها منظمة الصحة العالمية والدول أيضاً”.

وقال إن هذه البيانات تساعد على معرفة الحالات في هذه الدول، خاصة مع ظهور سلالات جديدة للمرض.

تشديد الاجراءات

وتواصل السلطنة تشديد الإجراءات على الدخول والخروج، وقد أغلقت حدودها البرية منذ شهر ولأجل غير مسمى؛ في محاولة للحد من تفشي الوباء.

وبدأت السلطنة حملة تطعيم، أواخر ديسمبر الماضي، بعدما تلقت 156 ألف جرعة لقاح، منها 56 ألفاً من لقاح فايزر-بيونتيك.

وبلغ مجموع الإصابات في السلطنة 138.494 حالة، في حين بلغ مجموع المتعافين 130.084 حالة، وبلغ مجموع الوفيات 1.549.

لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة العمانية كذلك أعلنت أن عدد من تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بلغ 43.486 ألف شخص، وذلك ضمن. المرحلة الأولى من حملة التطعيم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزارة أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح “فايزر – بيونتيك” خلال المرحلة الأولى بلغ 27.400 شخص. (يمثلون 95% من الفئات المستهدفة).

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية 24.465 شخصاً (يمثلون 90% من المستهدف)، ويجري حالياً تطعيم بقية المستهدفين ممن لم يتلقوا الجرعة الثانية.

وأدرجت الوزارة فئة مُستهدفة جديدة للفترة الثانية من المرحلة الأولى لأخذ لقاح ” أكسفورد أسترزينيكا”، وهي فئة كبار السن ممن هم في عُمر 65 سنة فما فوق.

وحصلت السلطنة، الشهر الماضي، على 100 ألف من لقاح “أسترازينيكا”. وقالت إن مجموع من تم تطعيمهم به بلغ 16.086 شخصاً. (22% من المستهدفين).

وبدأت السلطنة حملة تطعيم، أواخر ديسمبر الماضي، وقد تلقت 156 ألف جرعة، منها 56 ألفاً من لقاح فايزر.

ووصل إجمالي الإصابات في عُمان حتى اليوم 138.494 حالة مؤكدة، من بينها 130 ألفاً و84 متعافياً، وبلغ إجمالي الوفيات 1.549 حالة.

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