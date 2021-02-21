مورينو يحقق أسوأ انطلاقة بمسيرته مع توتنهام بعد تلقيه الهزيمة الخامسة

في أرقام قاسية وصعبة على المدرب البرتغالي ” جوزيه مورينيو” 56 عاماً. الذي يحقق الأداء الأسوأ خلال الموسم الجاري مع فريق توتنهام الإنجليزي “السيبرز”.

ليتلقى الهزيمة الخامسة في أخر ست جولات له في دوري “البريميرليج”. على يد مضيفه وست وهام يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد. ضمن منافسات الجولة ال24 من الدوري الممتاز.

وست هام إلى التوب فور وبفارق 9 نقاط عن توتنهام! خامس هزيمة لتوتنهام من آخر 6 ست لقاءات بالبريميرليغ! pic.twitter.com/2ns5QnsaNl — E P L W O R L D (@EPLworld) February 21, 2021

هدفي وست هام

واستطاع أصحاب الأرض وست هام من إحراز هدف التقدم في شباك توتنهام في الدقيقة ال 5. عن طريق لاعب الوسط الجمايكي ” ميكائيل أنطونيو” 30 عاماً، بتسديدة قوية.

كما وأضاف الهدف الثاني عن طريق اللاعب الإنجليزي ” جيسي لينغارد” 28 عاماً في الدقيقة ال 47. مع نهاية أحداث مجريات الشوط الأول. بعد تمريرة رائعة. لينتهي منتصف اللقاء بهدفين نظيفين دون رد.

هدف الوحيد لتوتنهام

وحاول فريق توتنهام الإنجليزي ” السبيرز”. العودة إلى مجريات اللقاء مع انطلاق أحداث الشوط الثاني، من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة. والضغط على مناطق فريق المنافس الخصم. لكن محاولاته لم تؤتي ثمارها. إلا بهدف وحيد.

كما وسجل المهاجم البرازيلي” لوكاس مورا” 28 عاماً الهدف الوحيد في اللقاء. في شباك منافسه وست هام، في الدقيقة ال 64. بعد تمريرة جماعية مرتدة للفريق. لتنتهي المباراة بفوز فريق وست هام بهدفين مقابل هدف وحيد لتوتنهام.

تشكيلة فريق توتنهام

وقد لعب مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينو في غياب اللاعب الإنجليزي هاري كين عن التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة، ليلعب كلاً من: في حراسة المرمى، اللاعب هوجو لوريس، في خط الدفاع، بن ديفيز، إيريك داير، توبي ألديرفيلد، سيرجي أورييه.

📊 – معدل فوز توتنـهام في الدوري مع آخر 5 مدربين | • تيم شيرود – 59٪

• ماوريسيو بوتشيتينو – 56٪

• أندريه فيلاش بواش – 54٪

• هاري ريدناب – 49٪

• جوزيه مورينهو – 46٪ pic.twitter.com/3yzQP6kmIF — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) February 21, 2021

ولعب في مركز خط الوسط، كلاً من اللاعبين: موسى سيسوكو بيير هويبيرج، هيونج مين سون، تانجوي ندومبيلي، إلى جانب إقحام اللاعب ستيفين بيرجوين.

ولعب بهجوم الفريق في التشكيلة الأساسية، اللاعب كارلوس فينيسوس. لوكاس مورا.

أرقام كارثية لمورينيو

كما وشهدت المباراة أرقام كارثة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 56 عاماً. مدرب توتنهام ” الإنجليزي”، فقد أصبح أقل فريق قد حصد معه نقاط بعد مرور 50 مباراة في مسابقة دوري ” البريميرليج”، وذلك للمرة الأولى طوال مسيرته الكروية التدريبية في عالم الكرة المستديرة بنحو 81 نقطة.

📊 – حصل جوزيه مورينيو على 81 نقطة بعد 50 مباراة في الدوري مع توتنهام ، وهو أقل مجموع له في هذه المرحلة في أي مهمة إدارية | 124 نقطة – بورتو

126 – تشيلسي (المرحلة الأولى)

113 – الانتر

123- ريال مدريد

114 تشيلسي (المرحلة الثانية)

95 – مان يونايتد

81 – (توتنهام) pic.twitter.com/k45l9OVZaf — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) February 21, 2021

على الرغم من تألق المدرب مع النوادي الأوروبية الأخرى. كفريق ريال مدريد الإسباني. والإنجازات التي حققها البرتغالي مورينيو. على صعيد الدوري المحلي” الليغا الإسبانية”. وكذلك دوري أبطال أوروبا. وكأس الملك والسوبر الإسباني. وكذلك بورتو وغيرها من النوادي.

كما حقق مورينيو 114 نقطة مع فريق تشيلسي. وكذلك مع فريق المان يونايتد 95 نقطة. و123 نقطة مع فريق ريال مدريد الإسباني. وفي الدوري الإيطالي مع الانتر ميلان 113 نقطة. في 50 مباراة مع بعض تلك الفرق التي دربها البرتغالي.

إلا أن إنجازات المدرب. سقطت في تعثر كبير له. بعد قيادة تدريب توتنهام الإنجليزي. مع بداية الموسم الجاري. محققاً أرقام هي الأسوأ له في تاريخ مسيرته الإحترافية التدريبية داخل الملاعب الأوروبية. فهل سترضى إدارة ” السيبرز” على هذا الأداء أم سيكون الرحيل عن النادي الخيار الوحيد له خلال الفترة القليلة القادمة؟!

وست هام والمربع الذهبي

كما وتعد المرة الأولى في تاريخ فريق وست هام يونايتد في الدوري ” البريميرليج”. أن يتواجد فيها الفريق بالمربع الذهبي. بعد مرور 25 عاماً . منذ موسم 1985-1986م الماضيين.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 56 نقطة، متخطياً ليستر سيتي يق ليحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وست هام في المركز الرابع

أمام المركز الثالث يحتل حامل اللقب فريق المان يونايتد الإنجليزي متساوياً مع المان يونايتد برصيد 46 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق وست هام يونايتد بعد تحقيقه الفوز على منافسه المتعثر في الدوري الإنجليزي في أخر 6 جولات برصيد45نقطة.

صعود تشيلسي وتراجع ليفربول

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 42 نقطة. الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السادس ليفربول الإنجليزي 40 نقطة. الذي يقدم كذلك أداءً سيئاً خلال منافسات الموسم الحالي.

تراجع توتنهام وإيفرتون وأرسنال

بينما يحتل في المركز السابع إيفرتون ” التوفيز” برصيد 40 نقطة متساوياً بذلك مع فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. أمام في المركز الثامن يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 36 نقطة. متساوياً مع فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب بنفي النقاط.

أما في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال برصيد 34 نقطة، وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق ليذر برصيد 32 نقطة.

كما جاء في مركز الثاني عشر جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 30 نقطة، بينما في المركز الثالث عشر ساوثهامبتون برصيد 30 نقطة.

فيما يحتل في المركز الرابع عشر فريق كريستال بالاس برصيد 29 نقطة متساوياً بعدد النقاط مع منافسه ساوثهامبتون، أما في المركز الخامس عشر فيحتل فريق بيرنلي برصيد 27 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المركز السادس عشر احتل فريق برايتون برصيد 26 نقطة، وفريق نيوكاسل يونايتد برصيد 25 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق برايتون.

أدنى ترتيب الدوري

مع تراجع فريق فولهام الذي جاء في ترتيب المركز السابع عشر 19 نقطة. وفريق ويست برميتش في المركز ما قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وفي أدنى ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” فريق شيفليد يونايتد الذي يصارع من أجل البقاء في الترتيب برصيد 11 نقطة.

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