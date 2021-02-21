من هي الشاعرة هاجر البريكي التي أغضبت العمانيين واستفزتهم بـ”مسابقة أم سالم”؟

تصدر قائمة التريند اليوم في سلطنة عمان، وسم جديد من نوعه أثار غضب واستياء النشطاء، كونه يخص مسابقة بها جوائز مالية، أقامتها مدونة عبر تويتر تسعى للشهرة. وفق وصفهم.

وفي التفاصيل بحسب ما رصدته (وطن)، فقد قام حساب ترويجي عبر موقع تويتر بعرض مسابقة لمن يقوم بعمل متابعة لحساب المُعلنة.

#مسابقه_ام_سالم هـاشتـاج #الشاعره_هاجر_البريكي المنشن آختياري

♥لايك + ريتويت 🔄

متابعـه الحساب @HajerPage +ريتويت للمثبتة : #ستعود_الحياة

😊 يسمح التكرار .. كل ما كررت الاجابه زادت فرصتك بالفوز 🎁الجوائز ماليـه لفائزين بالتوفيق للجميـع 😊#رت pic.twitter.com/cz866Q97U8 — ‏ﺎمـٰٓ،سْـ👑ـآآلمـٰٓ ヅ🇴🇲 (@um_salim2020) February 21, 2021

والحساب محل الذكر يخص مدونة باسم “هاجر البريكي”، تمتلك 8 آلاف متابع عبر حسابها الذي أجرت المسابقة من أجل أن ينتشر، وتزيد شهرتها.

حساب ترويجي

وطلب الحساب الترويجي من المتابعين أن يقوموا بعمل “لايك ورتويت ومتابعة” للحساب المراد شهرته.

واعتبر أنه “كل ما كررت الاجابة زادت فرصتك بالفوز بجوائز مالية”. ليغري النشطاء ويحثهم على المتابعة لحساب البريكي.

كما تفاعل المتابعون عبر تويتر مع هذه المسابقة، ولكن اتخذ الموضوع سياقاً آخر.

حيث هاجم بعضهم هذا التفاعل لموضوع اعتبروه “تافهاً”، يشغل بال العمانيين، فيما هناك قضايا أهم بكثير يجب التفاعل معها.

وقال أحد المغردين حول الوسم “الشاعرة هاجر البريكي”، الذي تصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولاً في السلطنة: “الترند معنا على كيف كيفك. شي مسابقات، وشي قضايا، وشي مطالب للمواطنين، وشي أخبار كورونا.”

الترند معنا على كيف كيفك

شي مسابقات

وشي قضايا

وشي مطالب للمواطنين

وشي أخبار كورونا

حتى المواضيع اللي ما تخصنا ومالنا علاقة فيها بتحصل لها هاشتاق🧐

كل شي موجود بس ادخل الترند واختار الموضوع اللي يناسبك واستمتع#عمان_تواجه_كورونا#الشاعره_هاجر_البريكي — 💗دلال المقبالية💗 (@d3l3l_0) February 21, 2021

كما تابع ساخرا:” حتى المواضيع اللي ما تخصنا ومالنا علاقة فيها بتحصل لها هاشتاق، كل شي موجود بس ادخل الترند واختار الموضوع اللي يناسبك واستمتع”.

ودون مغرد آخر بما نصّه: “مسرع ما وصلتوها ترند، يعني قضية إسقاط القروض صارت أقل أهمية من هاجر البريكيه، مالكم كيف تحكمون”.

#الشاعره_هاجر_البريكي

هههههه مسرع ما وصلتوها ترند ….يعني قضيه اسقاط القروض صارت اقل اهميه من هاجر البريكيه…مالكم كيف تحكمون — محزم السلطان (@mOB1dMiRm1IrkJ2) February 21, 2021

ولم يحيد ناشط ثالث عن خط الانتقاد حين كتب عبر الوسم: “مخلين كل المواضيع المهمة في البلد ومسوين ترند لهاشتاق تافه عشان مسابقة مال كم ريال”.

مخلين كل المواضيع المهمه في البلد ومسوين ترند لهاشتاق تافه عشان مسابقة مال كم ريال🤔 🤔#الشاعره_هاجر_البريكي — محمد بن مبخوت جداد (@bingdad1) February 21, 2021

من هي هاجر البريكي؟

ويشار إلى أن هاجر بنت علي بن ناصر البريكي،هي شاعرة عمانية من مواليد 5 نوفمبر 1983.

ومثلت هاجر سلطنة عمان في العديد من الملتقيات منها “مهرجان الثريا الأول للشعر العالمي في الأردن 2008م. وعكاظية الشعر العربي في الجزائر 2008م.”

بـ #ذي_يزن اعتلى تاريخ أرضيْ#عُمان

وقد رُبيت بها ونبضيْ

وجاءتكَ البشائرُ طائعاتٌ

لتروي من سناك،

خُطاك ترضيْ

وفي يدكَ الشمائلُ واثقاتٌ

بكم نسمو نلبي العهد نمضيْ

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نسأل الله أن يوفق صاحب السمو السيد #ذي_يزن ،وأن يجعله عضُداً لوالده في خدمة البلاد والعباد.

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– هاجر البريكي pic.twitter.com/Hjv3zBnrkk — هاجرالبريكي (@HajerPage) February 17, 2021

كما فازت هاجر البريكي بميدالية برنامج درب الليوان للشعر في قطر 2008م.

وحصلت على لقب “شاعرة الرسالة” في برنامج أمير الشعراء 2007م. ولها ديوان شعر تحت عنوان ‘ مسير ‘ عن مؤسسة الانتشار العربي /بيروت

حملة تأجيل القروض الشخصية تصدرت التريند

ويشار إلى أنه ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان خلال اليومين الجاريين، بحملة مطالب واسعة لتأجيل القروض الشخصية. للمقترضين من البنوك العمانية بسبب الظروف الصعبة التي يعانيها الجميع جراء تفشي فيروس كورونا.

ودشن العمانيون عبر مواقع التواصل وسماً بعنوان “تأجيل_القروض_الشخصية_العمانية” تصدر التريند بوقت قصير. في دعوة منهم للبنوك والحكومة بضرورة تأجيل الأقساط.

#تاجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه مطلب في ظل الأوضاع الراهنة ، وبدون فوائد تراكمية … كان إسقاط الديون حُلمٌ لغالب المقترضين في #العهد_الجديد ، والآن أصبح تأجيل القروض بلا فوائد تراكمية حلم لغالب المقترضين ، عسى أن ينبلج الصبح بإسقاط الديون. — 🌿🌺الوليد الشكيلي 🌺🌿 (@abu_alshiyma) February 20, 2021

وأرجع النشطاء ذلك بسبب التداعيات الاقتصادية التي تعانيها البلاد جراء وباء كورونا “كوفيد19″، والتي انعكست بدورها. على المواطنين ومقدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

أفضل قرار ممكن يصير ونتمناه فالأخير من تسلف تسلف للزواج أو بناء منزل لعائلته أو علاج أو غيره من الظروف القاهرة الناس تعبت من السداد لسنوات طويلة لا نهاية لها #تاجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه — طفشان (@8fYqUMnHWxennIv) February 20, 2021

وحول الوسم غرد العمانيون مطلقين نداءات وآراء عديدة، اتفقت في معظمها على ضرورة النظر لموضوع أقساط القروض، والتخفيف من وطأته على المواطنين.

وأرجع النشطاء ذلك بسبب التداعيات الاقتصادية التي تعانيها البلاد جراء وباء كورونا “كوفيد19″، والتي انعكست بدورها. على المواطنين ومقدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وغرد أحد المتفاعلين عبر تويتر مع الحملة وقال: “نتمنى من حكومتنا الرشيدة أن تنظر بعين الاعتبار لهذا المطلب الشعبي. الذي يعني الكثير للمواطنين، الذين يعيشون في ظروف لا يعلم بها إلا الله العلي القدير.”

وتابع:”ونسأل الله أن يفرج همنا ويقضي ديننا ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

هذا وكتب أحد النشطاء مشاركا بالوسم:” أعتقد أن تأجيل القروض الشخصية ورفعها عن كاهل المواطن في ظل هذه الظروف. بدون فوائد لا يضر البنوك في شيء. بينما ينقذ حياة المواطن من الضغوطات المستجدة.”

وتابع أن “المدة المطلوبة هي سنة واحدة والمواطن يستاهل فليقدم البنك المركزي مفاجأة للمواطن بعد هذه السنوات العجاف بإصدار القرار مشكورا”.

القروض استفزت العمانيين

فيما ذهب مغرد آخر للقول: “لابد من إسقاط الأرباح أو التأجيل والتخفيف من الضرائب حتى تتوافق مع معيشة المواطن بالشكل الصحيح.”

وأوضح:”وهنا أسلط الضوء للبنوك وشركات الاستثمار والتمويل والاتصالات والكهرباء والمياه، بإعادة النظر في التعامل الجيد مع حاجة المواطن. نتمنى الخير للجميع”.

واعتبر ناشط أن تأجيل القروض الشخصية العمانية، قد يكون حلاً مؤقتاً ينفع أصحاب التجارة الصغيرة والمتوسطة.

وأكمل:”ولكن نطمح إلى حلول جذرية تفيد كل المجتمع وعلى رأسها توظيف المسرحين والباحثين عن عمل ودعم التجار العمانيين”.

تأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا في سلطنة عُمان، قررت قبل عدة أيام، تأجيل تسديد أقساط قروض. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستحقة الدفع في صندوق الرفد (سابقاً) للمستفيدين للفترة من 1 يناير 2021 وحتى نهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك ضمن عدد من القرارات التي أصدرتها اللجنة، الأسبوع الماضي في إطار متابعة تداعيات أزمة كورونا. وفقا للصفحة الرسمية لمركز الأخبار بوزارة الإعلام على تويتر.

كما قررت اللجنة كذلك تقديم تسهيلات للمستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق (سابقاً)، على أن يتم الإعلان عنها بواسطة الجهة المختصة.

خطة التوازن المالي وضريبة القيمة المضافة

ويشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (٢٠٢٠ – ٢٠٢٤).

وتسعى هذه الخطة إلى تعزيز الاستدامة المالية باعتبارها أحد أهم ممكنات رؤية عمان 2040.

وبحسب البيان الحكومي الصادر حينها فإن خطة التوازن المالي. تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وكذلك ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

وبحسب ما ذكره مركز التواصل الحكومي العماني:”يأتي الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 تأكيدا على النطق السامي. لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وما تضمنه من الحرص على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة”.

عجز الموازنة

ووفق بيانات وزارة المالية العُمانية، تعتزم السلطنة خفض العجز تدريجياً خلال ٤ سنوات قادمة. عبر حزمة اجراءات وتستهدف. أن يكون العجز ١.٧% من الناتج المحلي الإجمالي فـي عام ٢٠٢٤ .

كما تعتزم عُمان الرفع التدريجي عن الكهرباء والمياه والبداية ستكون على المستهلكين الكبار وتشمل القطاع الصناعي والتجاري والحكومي.

ضريبة القيمة المضافة

كما تدرس السلطنة إعادة توجيه الدعم للخدمات العامة ( المياه والكهرباء) لتذهب للفئات المستحقة ورفع الدعم الكامل بحلول 2025.

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، تعتزم عُمان تطبيقها على أصحاب الدخل المرتفع في ٢٠٢٢ ( الافراد من أصحاب الدخل العالي ). وتهدف أن يتم توجيه ايراداتها إلى تمويل البرامج الاجتماعية .

وبحسب وزارة المالية العمانية، تدرس السلطنة نظاماً للتقاعد المبكر لبعض الفئات في القطاع الحكومي. بهدف تقليص النفقات التشغيلية خلال المرحلة القادمة.

في حين تعتزم توسيع نطاق اعفاء من التأشيرات لتشمل مواطني أكثر من ١٠٠ دولة (تأشيرة زيارة).

ولدى عمان توجه لتخفيض رسوم التصرف في العقارات لتكون من ٥٪ إلى ٣٪ .

وتدرس السلطنة قانون الخدمة المدنية وقانون العمل ونسب التعين في بعض القطاعات بالقطاع الخاص. إضافةً إلى إنشاء سجل وطني للأصول الحكومية.

انخفاض الأصول السيادية في سلطنة عمان

هذا وكشفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن الانخفاض في الأصول السيادية على المدى المتوسط، لكل من السعودية وسلطنة عمان.

كما أرجعت الوكالة سبب هذا الانخفاض إلى تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد من أجل تعويض انخفاض أسعار النفط.

وتابعت “موديز” في تقرير صدر عنها أمس الأربعاء، 10 فبراير/شباط، أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في السعودية وسلطنة عمان.

وهو ما يقلل بالتالي القوة المالية لصناديقها السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.

وتسبب انخفاض أسعار النفط الناجم عن كورونا، إلى الزيادة المرتفعة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية.

والتي سيتم الوفاء بها جزئيا من خلال السحب من صناديق الثروة السيادية.

كما أضاف التقرير أنه “في حالة عُمان، سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية وأصول صناديق الثروة. السيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط”.

وتابع بأن مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في كل من قطر وأبو ظبي، لا يزال قادراً على تغطية عقود من العجز المالي، في المستويات الحالية.

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