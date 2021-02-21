ماذا فعل ابن سلمان مع الأمير تركي بن عبدالله حتى نُقل من السجن إلى المستشفى بحالة خطرة؟

زعم حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر، أنه تم نقل الأمير تركي بن عبدالله المعتقل منذ 2017. من السجن إلى المستشفى وهو في حالة خطرة.

حساب “دبلوماسي قديم” والذي يحظى بمتابعة أكثر من 120 ألف شخص على تويتر، قال في تغريدة له رصدتها (وطن)، إنه تم نقل الأمير تركي بن عبدالله من السجن الى المستشفى بحالة خطرة.

من العصفورة : نقل الأمير تركي بن عبدالله من السجن الى المستشفى بحالة خطرة ..! لعب فيهم ولد العجمية 🙄 — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) February 21, 2021

فيما لم يكشف الحساب الشهير أي تفاصيل أخرى عن الأمر، ولا مصدر هذه المعلومات.

ولاقت هذه التغريدة تفاعلا وانتشارا كبيرا بين المغردين، الذين عبروا عن قلقهم من انتهاكات النظام السعودي وولي العهد بحق معارضيه.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، فجر حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر مفاجأة خطيرة. بزعمه أن الأمير تركي بن عبدالله نجل الملك السعودي الراحل والمعتقل منذ 2017 ضمن حملة مكافحة الفساد المزعومة نجى من محاولة انتحار داخل المعتقل كادت تودي بحياته.

وقال “العهد الجديد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) حينها، إن الأمير (المعتقل) تركي بن عبدالله نجا من محاولة انتحار خطيرة قبل أيام، كادت أن تودي بحياته.

ولم يذكر الحساب أي معلومات أخرى أو تفاصيل عن واقعة انتحار الأمير تركي المزعومة.

كما يشار إلى أنه في نوفمبر 2018 أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أنه لا يزال هناك عدد غير معروف من الأمراء السعوديين ذوي الثراء الفاحش محتجزين بعد عام كامل من إطلاق “ابن سلمان” حملته المزعومة ضد الفساد، مشيرة إلى أن الأمير تركي بن عبدالله يأتي على رأس هؤلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركي البالغ من العمر (47 ​​عاما) ابن بارز للملك الراحل عبد الله.

وتابعت:”وهو طيار مقاتل حاصل على درجات علمية متقدمة وتدرب في الولايات المتحدة وبريطانيا، وكان الحاكم القوي للرياض. ثم المدير التنفيذي لمؤسسة الملك عبد الله التي تمول أعمال خيرية في جميع أنحاء العالم بمليارات الدولارات.”

ولا يزال تركي ، الذي يتهمه المسؤولون بتهمة الكسب غير المشروع في بناء مترو الأنفاق في الرياض، محتجزاً دون أي تهم رسمية.

كما قُبض على رئيس طاقمه الجنرال علي القحطاني وتوفى رهن الاحتجاز في ظروف لم يتم شرحها بشكل كامل.

استهداف خاص لعائلة الملك الراحل عبد الله

ويبدو أن ولي العهد استهدف عائلة الملك الراحل عبد الله بشكل خاص.

وقال العديد من المراقبين إنه نتاج توترات بين أجنحة سلمان وعبد الله تعود إلى سنوات عديدة. ولكنها أصبحت واضحة بشكل خاص بسبب صعود محمد السريع إلى السلطة.

وكان “تركي” قد ازداد قلقه في السنوات الأخيرة من سلطة الأمير محمد المتزايدة، وخاصة سيطرته على وحدة التحقيق في وزارة الداخلية التي يمكن استخدامها لصنع كل أنواع الاتهامات”.

وذلك بحسب أحد الأشخاص المقربين من العائلة المالكة.

اعتقالات

وبالإضافة إلى سجن تركي، اعتقل محمد ثلاثة من أبناء عبد الله الآخرين، ومن بينهم الأمير متعب بن عبد الله ، 65 سنة ، رئيس الحرس الوطني، الذي أعفي من وظيفته.

كما اعتقل الأمير فيصل بن عبد الله (40 عاما) ، وهو رئيس سابق لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

بالإضافة إلى الأمير مشعل بن عبد الله، المحافظ السابق لمحافظة مكة المكرمة، ولكنه أطلق سراحهم العام الماضي وأبقى على تركي داخل المعتقل.

وقال العديد من الأشخاص الذين لهم علاقات بالعائلة المالكة، إن تركيز محمد على عائلة عبد الله. يبدو وكأنه مصمم لتهميش المنافسين المحتملين للسلطة والاستيلاء على صندوق مؤسسة الملك عبد الله، الذي يشرف عليه تركي، وتقدر قيمته بـ 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.

وقبل نحو عقد من الزمن، واجه محمد بن سلمان غضب الملك عبد الله. عندما اشتكى مستشار اقتصادي كبير إلى الملك بشأن استثمارات محمد في سوق الأسهم.

مما دفع الديوان الملكي إلى لوم محمد، وفقا لما قاله شخص قريب من العائلة المالكة.

وفي وقت لاحق غضب الملك عبد الله مرة أخرى من محمد بعد إبعاد عدد كبير من النواب في وزارة الدفاع. فتحرك الملك لإبعاد محمد من الوزارة، بحسب هذا الشخص.

وقال الدبلوماسي إن سلمان قبل أن يصبح ملكا غضب عندما عين الملك عبد الله أخا آخر لهما ليخلف سلمان في منصب حاكم الرياض.

وقال الدبلوماسي إن سلمان كان يشغل منصب المحافظ منذ عام 1963 وأراد الاحتفاظ بها في خط أسرته.

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