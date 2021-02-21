لن تُكرر هذه التجربة مرة أخرى .. رانيا يوسف تثير جدلاً واسعاً بما قالته عن الزواج

عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحاتها عن الزواج.

“الزواج فكرة غير ناجحة”

وقالت رانيا يوسف خلال حوار لها مع برنامج “ليلة الخميس”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”: “الزواج فكرة غير ناجحة. إلا إذا أحب الطرفان عيوب بعضهما قبل المميزات، وتخيلوا شكل بعضهما حين يصبحان عجوزان، وأحبوا أن يبقوا مع بعض ويكبروا سوياً”.

وتابعت رانيا يوسف: “ما يحدث الآن أن الجيل الصغير يعجبون ببعض، ويتزوجون، وتحمل المرأة وتنجب ويتغير شكلها، فيبدأ يراها. غير جميلة، ويبحث عن غيرها”.

كما وجهت رانيا يوسف نصيحة لكلا الجنسين بعدم اتخاذ قرار الزواج إلا بعد سن الثلاثين، مضيفة: “يكون الشخص أكثر نضجاً وأعقل. ويعلم ماذا يريد في الحياة وهل هو على قدر المسؤولية، وكون عمله واسمه وحياته”.

سأكمل علاقة الحب دون زواج

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها خاضت تجربة الزواج مرتين بعد سن الثلاثين، مؤكدة أنها لن تكرر هذه التجربة مرة أخرى بعد فشلها ثلاث مرات. مضيفة: “لو عشت قصة حب في المستقبل سأستمر فيها لكن من دون زواج، فالزواج يفسد أي قصة حب جميلة بسبب المسؤوليات وضغوط وأعباء الحياة”.

كما تعرضت رانيا يوسف للهجوم مرة أخرى بسبب هذا التصريح، والذي رأى الناشطون أنه دعوة صريحة للمساكنة بين الجنسين دون زواج.

رانيا يوسف ترد على تامر أمين

وفي سياق آخر، ردت رانيا يوسف على تصريحات الإعلامي المصري تامر أمين المسيئة لسيدات الصعيد موجّهة التحية للمرأة الصعيدية. التي شرفت مصر في جميع المجالات بحسب تعبيرها.

ونشرت رانيا عبر صفحتها الخاصة على “فيسبوك” صوراً لسيدات مصريات من الصعيد وعلّقت: “(هدى شعراوي – المنيا – صعيد مصر). (ثريا حلمي – المنيا – صعيد مصر)، (سامية جمال – بني سويف – صعيد مصر)، (سناء جميل – المنيا – صعيد مصر)، (كريمة مختار – أسيوط – صعيد مصر) (الدكتورة عواطف عبدالرحمن – أسيوط – صعيد مصر).. تحية للمرأة الصعيدية التي شرفت مصر في جميع المجالات”.

جاء ذلك بعدما تحدث تامر أمين عن موضوع أزمة الزيادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة “النهار” المصرية. وقال: “أهل الصعيد والريف يشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات”، لكنه إعتذر لاحقاً على تصريحاته.

أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف

هذا وتنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، محاكمة رانيا ، لارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.

وتأتي المحاكمة على خلفية بلاغ ضد رانيا يوسف، الذي تضمن ظهور رانيا يوسف في لقاء مع الإعلامي العراقي نزار الفارس. تحدثت خلاله عن مفاتن جسدها وبروز مؤخرتها، وذلك بعدما تلقت جهات التحقيق تلقت 8 بلاغات، ضد رانيا يوسف بتهمة خدش الحياء العام.

وكان نزار الفارس ، قد نفى ما أشيع مؤخراً بعد لقاءه مع يوسف ، أنه قام بالتحرش بها أثناء الحلقة.

وقال نزار الفارس خلال تصريحات متلفزة له، بأنه لم يقم بالتحرش برانيا يوسف، فهي في عمر والدته بل أكبر منها، حيث أن أمه عمرها 46 عاماً.

كما أضاف الفارس: “وإحنا في زمن النساء يتحرشن فيه بالرجال.

واستكمل نزار الفارس في مداخلته بما نصه: “من الممكن أعمل لقاء ثانيا مع رانيا يوسف”

واعتبر المذيع العراقي أن “مشكلتها أنها صادقة كثيرا وتمتلك قلبا أبيض ومصطلحاتها تخونها، وإنسانة راقية ومتواضعة. مشكلتها مرات يخونها التعبير والمجتمع يجعل المرء مقيدا غير حر“.

وتابع نزار في حديثه: ”أنا أعذر رانيا يوسف لأنها قالتلي في المكالمة عندي بنات ممكن أتأذى، وهي في الآخر امرأة”

كما شدد:”ولو كان رجل مكانها لكانت لهجتي مختلفة وهاجمته“.

من جانبها قامت الإعلامية الكويتية مي العيدان بنشر المقطع الخاص بنزار الفارس الذي يتحدث فيه عن جزئية التحرش. وعلقت عليه بالقول: “نزار الفارس يتهم البنات بالتحرش”.

وكان نزار الفارس قد خرج عن صمته مؤخراً من أجل الرد على رانيا ، التي تقدمت بدعوى قضائية ضده.

وذلك عقب تصريحاتها المثيرة للجدل في البرنامج الذي استضافها فيه الفارس. والتي تكلمت خلالها حول “مؤخرتها” والحجاب.

رانيا يوسف رفعت دعوى قضائية

وقال الفارس في مقطع مصور: ”رانيا يوسف رفعت دعوى قضائية ضدي، وأنا في أقرب لقاء تلفزيوني أكشف المستور”

كما أضاف بلهجة تهديد:”وأثبت بالصوت والصورة عندي فيديو يثبت، رانيا يوسف كانت على علم بأسئلة البرنامج.. قريبا أوضح أكثر“.

وسأل نزار رانيا خلال المقطع قائلاً: ”سؤال إذا أنت ما راضية عن البرنامج ليه نشرتي البرومو على حسابك. وازي أسئلة البرنامج مش عجباكي. وبعد ما خلصتي الحلقة أرسلتي لي رسائل صوتية تقولي لي أنا عمري ما أندم على حوار معاك“.

كما أضاف: ”أنت كنت تعلمين بجميع الأسئلة، إنت مش مراهقة إنت امرأة كبيرة.”

وتابع متوعدا إياها:”على العموم القضاء بيني وبينك وليا كلام تاني فى أقرب لقاء صحفي“.

نزار الفارس ينفذ تهديده

ونفذ الفارس تهديده ضد يوسف، وأعلن عن بدء مقاضاتها؛ بعدما اتهمته بالتشهير وتزييف الحقائق عقب بث اللقاء الذي أجراه معها.

وكلف نزار الفارس، المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رانيا يوسف، ونشر بيان محاميه عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

خطوات رسمية ضد القناة العراقية

وكانت رانيا قد كشفت خلال بيان رسمي، أنها التقت سفير العراق في مصر، وتقدمت بشكوى فيها ملف كامل موثق بالصوت. والكتابة والتواريخ لما حدث معها والذي وصفته بـ”الاجتزاء والخداع”.

وأكدت الممثلة المصرية أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في العراق ضد إدارة القناة وضد نزار الفارس. مضيفة: “لحفظ حقوقي. وضد التشويه المتعمد لشخصي الذي صدر منهم. وذلك خلال مقابلة ستتم خلال أيام مع وزير الإعلام العراقي”.

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