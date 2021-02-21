وثقت فتاة كويتية لحظة التحرش بها وسط الشارع من قبل أحد الشباب، بعد انتشار هذه الظاهرة التي أثارت جدلاً واسعاً في الكويت. وسط مُطالبات بوضع قوانين صارمة ضد المتحرشين.

ركب سيارتها رغماً عنها

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة محاولة المتحرش ركوب سيارة الفتاة، وإجبارها على أن تأخذ حسابه عبر “سناب شات”.

ولم تجد الفتاة طريقة رادعة للمتحرش سوى بتوثيق فعلته، وتصوير وجهه وسيارته، وتقول: “هذا وجهك وهذه سيارتك، أنت ترفض الانصراف. ألا زلت مصراً على ذلك”.

ويرد الشاب قائلاً: “هل انتهيتي؟ أوقفي التصوير، وجهك كأنه سمبوسة محترقة”.

فيديو / فتاة توثق بالفيديو متحرش حاول الركوب بسيارتها واجبارها ان تأخذ حسابه في السناب شات . #الحظر_الكلي pic.twitter.com/0ikwnoGgQJ — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) February 20, 2021

ظاهرة التحرش في الكويت

وأرقت ظاهرة التحرش مؤخراً الكويتيات وبرزت بعد تكرار حوادث التحرش بطريقة غريبة، أحدها حين وثقت آسيا عاكف تعرضها للتحرش. على يد مجموعة شباب، وأكدت أنها كادت أن تخسر حياتها بسبب فعلتهم، حيث تعمدوا على الإسراع بمركبتهم لحظة عبورها الشارع.

ودعت آسيا عاكف الفتيات إلى محاسبة المتحرشين بنفس اللحظة والرد عليهم بالمثل بدلًا من السكوت الذي شجع الشباب المتحرشين. على مواصلة هذه الجريمة.

ودفع فيديو آسيا عاكف العديد من الكويتيات إلى كسر حاجز الصمت والحديث عن مواقف تحرش تعرضوا لها سابقاً.

كويتية مستفزة!

وأثارت مواطنة كويتية جدلاً واسعاً باعتراضها على قانون التحرش واقتراحات تشديد عقوبة جريمة التحرش، وظهرت بفيديو وهي تدافع عن المتحرشين. قائلة: “حرام عليكم ما تفعلونه. غداً يكبر ابني، وكأي مراهق يرى فتاة تتراقص وتتمايل، وقام بالتغزل بها بالخطأ، ثم ستقول تحرش بي، وأسمعني كلام غزل، ثم تدبسه بقضية! لماذا؟”.

وتابعت السيدة: “كونوا قانونيين بحق، تركتم مشاكلنا ومشاكل القروض والقضايا والإجارات التي اندبست بسبب كورونا. والمصائب التي. عاشتها الناس، والخصومات والحياة السيئة التي نعيشها، وتشبثتوا بقضية التحرش؟”.

تركتم قضايا البلد وركزتوا على التحرش!

واتهمت السيدة الكويتية مقترحي قوانين التحرش بمحاولة التغطية على مشاكل المجتمع الأخرى، وتابعت. “هل انتهت القضايا أم تريدون تضييعها. بقضية التحرش؟ قلتكم ستقومون بحل مشكلة البدون ومشكلة المطلقات، ولكنم تركتوا كل شيء من أجل التحرش لتغطوا على القضايا التي وعدتونا بحلها”

جدل حول اقتراحات عقوبة التحرش

هذا وقد سارع الناشطون والنواب الكويتيون إلى تقديم اقتراحات منفردة لسن قوانين رادعة للمتحرشين.

واقترح النائب محمد الحويلة قانون ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار. أو بإحدى هاتين العقوبتين. لكل من عاكس أنثى في مكان عام.

التحرش ظاهرة تتطلب منا في مواجهتها التزامًا مجتمعيًا وقيميًا ومؤسسيًا ومع تزايد المعاكسات في الأماكن العامة في الآونة الأخيرة، وتفعيلًا لدورنا في مواجهتها من خلال تشريع يحد منها، لذلك تقدمت بالاقتراح بقانون المرفق في شأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة pic.twitter.com/MKkhnLjgtT — د.محمد هادي الحويلة (@alhuwaila) February 14, 2021

وذكر في اقتراحه الذي نشره عبر “تويتر” أنه يجوز للمحكمة في بعض الحالات التشديد بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة. بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه.

“ليس ظاهرة”

بينما حذر النائب بدر الداهوم من الاستعجال بسن قوانين ضد التحرش، لئلا يتم تصويره كظاهرة منتشرة في الكويت. داعياً للبحث. في الأسباب خلف هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، وفق تعبيره.

ووافقه الرأي يوسف الحربش، أستاذ قسم القانون الخاص، والذي قال في تغريدة: ” جميعنا نرفض ظاهرة التحرش. لكن اقتراح قانون. بخمس سنوات حبس وغرامة 5 آلاف دينار مرفوض”.

جميعنا نرفض ظاهرة التحرش ..لكن اقتراح قانون بخمس سنوات حبس وغرامة ٥٠٠٠ د.ك مرفوض.

فالتشريعات ليست ردة فعل..ان كان التحرش تحريض عالفسق والفجور فهناك نص يغطي..وان كان غير ذلك فلا يمكن تعريف أركان جريمة التحرش قانونيا..

متى ندرك أن بعض الظواهر الخاطئة تواجه بتحرك اجتماعي لا تشريعي!! — د. يوسف الحربش (@DrY_AlHirbish) February 14, 2021

وتابع: “فالتشريعات ليست ردة فعل، إن كان التحرش تحريض عالفسق والفجور فهناك نص يغطي، وإن كان غير ذلك فلا. يمكن تعريف. أركان جريمة التحرش قانونيا، متى ندرك أن بعض الظواهر الخاطئة تواجه بتحرك اجتماعي لا تشريعي”.

ودعا الكاتب الصحفي الكويتي ناصر العيدان إلى صياغة جيدة لقانون التحرش، وكتب: “أي قانون يجرم #التحرش يجب. ان يُصاغ جيداً. حتى لا نعتمد قانون “أي حاجة” ونعاني لتعديله.. سنوات! كما يجب أن يشمل الجنسين، و لا يحتوي على عبارات ضبابية، ويضاعف العقوبة على الابتزاز “.

تحقيق بيبي الخضري

وجاء تحرك النواب بعدما أثارت الإعلامية الكويتية بيبي الخضري ضجة واسعة في البلاد، بعدما وثقت لحظة تحرش عشرات. الشباب. بها أثناء إعدادها تحقيقاً عن “التحرش”.

ووثق تحقيق بيبي الخضري لصالح صحيفة “القبس” الكويتية والذي نشر تحت عنوان “إلى متى”، لحظات تعرضها إلى التحرش. بكافة أشكاله خلال وقوفها داخل سيارة بأحد الشوارع الحيوية.

ويظهر شاب بالفيديو على دراجة نارية ويقترب من السيارة التي تتواجد بها بيبي الخضري، ويبدأ بالتحرش بها لفظياً وإلقاء عبارات. مثل “وش هالجمال وش هالحلاة”.

كما حاول العديد من الشباب الحصول على رقم هاتفها أو “كود” حسابها على “سناب شات” للتواصل معها لاحقًا. بينما شكك آخرون. بأنها فاشينستا شهيرة ورغم ذلك تحرشوا بها لفظياً.

الزميلة بيبي الخضري ترصد مشاهد حية لـ #التحرش pic.twitter.com/XKF6gCI7dC — القبس (@alqabas) February 9, 2021

ووثقت بيبي الخضري أيضاً لحظة توسل أحد المتحرشين بها بعدما تعرف إليها، وطالبها بالستر عليه.

ولم تكتف بيبي بتوثيق ما تعرضت له من تحرش عشرات المرات، بل رصدت أيضاً ما تعرضت له فتيات أخريات. ووصلت الوقاحة بأحدهم. أن قام بشد شعر فتاة، وهو ما أشعر الإعلامية الكويتية بالصدمة.

إجراء عاجل وقانون يجرم التحرش

وبعد التحقيق، لقيت بيبي الخضري تفاعلاً نيابياً مع تحقيقها، وتلقت اتصال من النائب حسن جوهر وعبدالله جاسم المضف. واللذان. أكدا لها أنهما أعطيا أوامرهما بإعداد قانون يجرم التحرش بصفة الاستعجال.

يُشار إلى أنه لا يوجد قانون في الكويت لمكافحة التحرش وتجريمه، ولا يزال اقتراح قانون التحرش بالمرأة قيد الدراسة في مجلس الأمة.

وتم تقديم اقتراح قانون التحرش بالمرأة إلى اللجان التشريعية أكثر من مرة، دون البت فيه بشكل نهائي.

وتنصّ المادة الـ200 من قانون الجزاء الكويتي (16/ 1960) على عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة أو غرامة قدرها 2000 روبية. (عملة الكويت قبل الاستقلال) بحقّ كل من يتهم بـ”التحريض على الفجور والدعارة والقمار”.

وعادة ما تستخدم هذه المادة في قضايا التحرش، لكن المتحرشون ينجون غالباً منها بسبب عدم انطباقها بشكل كامل عليهم.

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