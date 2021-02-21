رولا شامية تكشف سبب انفصالها عن نجل جورج وسوف وتتمنى مشهداً حميمياً مع هذا الممثل

كشفت الممثلة اللبنانية رولا شامية لأول مرة أسباب انفصالها عن نجل المطرب السوري جورج وسوف.

وقالت رولا شامية أثناء استضافتها على قناة “الجديد” مع الإعلامي علي ياسين: ” السبب الأساسي لانفصالي عن وديع نجل سلطان الطرب. جورج وسوف، هو تواجده في قطر، فالبُعد جفا، وهذا الأمر أدى إلى خلق بعض المشاكل”.

هذا سبب انفصالي عن وديع وسوف

وأكدت رولا شامية أنها لا تزال تكن لوديع كل الحب والاحترام، والمودة لا تزال قائمة بينهما، مضيفة: “كما أن علاقتي بجورج وسوف جيدة. وقمت بتقديم واجب العزاء له عند وفاة والدته”.

وأشارت رولا شامية إلى أنها مرت في حياتها بالعديد من العلاقات العاطفية الرائعة التي استمر البعض منها 4 و5 سنوات، إلا أن الوقت. كان يمر وتنتهي العلاقة من دون اتخاذ قرار الارتباط، مؤكدة أنعا عاشت مع وديع علاقة غرامية جميلة جداً بحسب تعبيرها.

فرق السن بيني وبين زوجي السابق

وتحدثت رولا شامية عن زوجها السابق رودي سعد وفرق السن بينهما، مؤكدة أنها لم تُعر يومًا أهمية لهذا الفارق.

وأشارت إلى أنها وزوجها السابق الذي يصغرها بسنوات، كانا يعيشان حياة سعيدة، إلا أنهما انفصلا ودياً بسبب الاختلاف في الرأي. حول بعض الأمور في الحياة.

وحول عدم إنجابها، قالت رولا شامية: “حُرمت من الأمومة لكني لن أفكر أبداً في موضوع التبني، لأنه سيكون ظلماً في حق الطفل. فأنا عمري 42 عاماً، وسأكون هرمت حين يبلغ الطفل المتبنى الـ20 من عمره”.

وأضافت: “لكن ذلك لم يمنعني من ممارسة الأمومة مع أولاد شقيقتي”.

عادل كرم أحد أفراد عائلتي

وحول علاقتها بالممثل والإعلامي اللبناني عادل كرم ، والذي عرفت الشهرة معه، قالت رولا شامية: “سوء التفاهم بيننا. وكان هناك من يحاول الاصطياد بالماء العكر، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل”.

وأكدت رولا شامية أنها تعتبر عادل كرم أحد أفراد عائلتها، خاصة أن صداقتهما تمتد منذ حوالى 26 سنة. مضيفة: “هذا الأمر جعل الشائعات تنتشر حول طبيعة العلاقة التي تجمعنا، خاصة أننا كنا نتواجد معاً بشكل دائم”.

وتابعت رولا شامية: “حين اختلفت مع عادل كرم، ألغيت متابعته على انستجرام، وهو فعل الأمر نفسه، ونسينا عمل متابعة بعد الصلح”.

قصة الفيلم المخل بالآداب

وتحدثت رولا شامية في الحلقة عن قضية الزج بإسمها في فيلم مخلّ بالآداب، وعن الممثلة التي قالت سابقاً إنها تشك في أن لها علاقة بالموضوع.

ورفضت رولا شامية قول إسمها، مؤكدةً أن من فعل بها هذا الأمر البشع، الله حاسبه أو سيحاسبه يوماً ما، مضيفة :”الله يصطفل بكل حدا. بيضمر الشرّ لشخص غيره، ولا شيء يستحق في هذه الحياة”.

حقيقة ابتعادي عن والدتي

واعترضت رولا شامية على ما قيل عنها حول بعد والدتها عنها، وقالت: “كانت والدتي تعيش في مصر بعد طلاقها من والدي. وكنت دائمة التواصل معها وأقوم بزيارتها”.

وأضافت رولا: “كيف يقولون إنني لم أحزن عليها بعد وفاتها وأنني عدت لممارسة حياتي بشكل طبيعي، بشع جداً هذا الفجور”.

وفي فقرة الأسئلة السريعة خلال الحلقة، تمنت رولا شامية أن يجمع بينها وبين وبين الممثل المصري آسر ياسين، مشهد غرامي حميمي معه. لأن رجوليته قوية بحسب تعبيرها.

وكشفت رولا شامية أنها تحب الفنان اللبناني فارس كرم وتعتبره “الكراش”، وتغزلت بمظهره وملابسه.

من هي رولا شامية؟

يُشار إلى رولا شامية ممثلة كوميدية لبنانية معروفة منذ التسعينيات، وولدت في 5 أيلول/سبتمبر، ودخلت عالم التمثيل في عمر صغير. بعد أن أنهت دراستها الثانوية في المدرسة.

ودرست رولا شامية التمثيل والمسرح في الجامعة، حيث تعلمت أساسيات المهنة على يد دكاترة جامعيين، واستطاعت أن تكتسب منهم المعرفة.

وبدأت رولا شامية مسيرتها الفعلية عام 1995، حين تعرّف عليها الجمهور لأول مرة عبر اطلالتها في البرنامج الكوميدي “لا يُمل”. على شاشة تلفزيون المستقبل مع عادل كرم والممثل نعيم حلاوي.

ثم إنتقلت رولا شامية لمحطة “إم تي في” اللبنانية مع أسرة برنامجها الكوميدي الذي تغير اسمه عدة مرات كما شاركت في عدة مسلسلات لبنانية وعربية.

وفي عام 1998 شاركت رولا شامية في برنامج “أس أل شي” ، وقدمت أيضاً بنفس الفترة برنامج “القصة وما فيها”، وبرنامح “شو بدو يصير”.

وأطلت رولا شامية في برنامج “لا عالبال ولا عالخاطر” عام 2003، وفي “موبايل ستار”، عام 2008، و”نجوم عالطريق”. عام 2009.

ومنذ عام 2014 أطلت أسبوعياً إلى جانب عادل كرم نعيم حلاوي وعباس شاهين وأنجو ريحان في برنامج “ما في متلو” الكوميدي. على شاشة “الأم تي في”. واستمرت أربعة سنوات.

مسلسلات وأفلام رولا شامية

و شاركت رولا شامية في مسلسل “الجبال حين تنهار” عام 2000، ومسلسل “خدنا بحلمك” عام 2009 ومسلسل “نور في العام نفسه”.

كما شاركت رولا شامية في المسلسل المصري “ليالي”، وقدمت فيلمين وهما “أس ال فيلم” عام 1998، وفيلم “أبو رياض مين قدو” عام 2008.

زواج وطلاق

وإرتبطت رولا شامية بعلاقة حب مع إبن الفنان جورج وسوف الأكبر وديع، وكانت حديث الصحافة في ذلك الوقت، لكنها انتهت. ثم دخلت في علاقة عاطفية مع الإعلامي أيمن القيسوني، لكنها لم تدم لفترة طويلة أيضاً.

وفي 2013 أعلنت رولا شامية خطوبتها على الشاب اللبناني فراس عازار 2013 ، لكن تم فسخ الخطوبة .

وبعد ست سنوات من العزوبية، فاجأت رولا شامية جمهورها بدخولها القفص الذهبي وأنها تزوجت مدنياً في قبرص من رودي سعد.

وأثارت علاقتهما الجدل بسبب فارق العمر بين الثنائي، قبل أن تعلفن إنفصالها رسمياً عنه بعد زواج دام سنة و3 أشهر.

وكتبت رولا شامية آنذاك على صفحتها: “تعلمت ان وجود الام في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء. حين تنزف دموع العين تنجلي وتبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، أعلن لكم طلاقي”.

كما نشر رودي صورة له مع رولا أيضاً وعلّق: “شو حلو الحب والإحترام يجمعوك تحت سقف واحد مع الشخص لبتحبو والاحلا. تنفصلوا كمان بكل حب وإحترام.. الله يوفق حبيبة قلبي”.

فيديو لا أخلاقي

وقبل سنوات إنتشر فيلماً لا أخلاقياً من مصدر غامض، وتم الزج باسم رولا شامية به، إلا أنها نفت الموضوع وصرّحت أنه لا علاقة لها به.

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