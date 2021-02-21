مرّة أخرى، يثبت القضاء المصري مدى كونه هزيلاً، بإصدار حكم براءة الأحد بحق الفنانة المصرية رانيا يوسف من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح، وازدراء الأديان في قضية ”الحجاب والمؤخرة“.

رانيا يوسف تشكر “القضاء الشامخ”

وبعد إعلان براءتها، شكرت الفنانة المصرية رانيا يوسف القضاء المصري، وكتبت ، عبر حسابها على ”تويتر“: ”شكرًا للقضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر“.

شكرا القضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ULUlxMhcg1 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 21, 2021

وكان المحامي طارق العوضي، أعلن أنّ محكمة جنح قصر النيل حكمت ببراءة موكلتنا الفنانة رانيا يوسف.

عاجل ؛

بتوفيق من الله تعالي ؛

محكمة جنح قصر النيل تحكم ببراءة موكلتنا الفنانة رانيا يوسف . — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) February 21, 2021

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية، إلى تصريحات رانيا يوسف في حوار مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقدم برنامج ”مع الفارس عبر ”قناة الرشيد“ العراقية.

وردت عند سؤالها عن الحجاب: ”يا ساتر يارب ليه، الطرحة دي هتزود مني إيه؟! وأنا شايفة من غير حجاب أحلى ومستورة، وإحنا منذ متى كنا محجبات، المصريات لم يكنّ محجبات والحجاب فرض علينا أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات“.

وحول تعمد إظهار ”مؤخرتها“ قالت يوسف: ”لقيتها حلوة.. ولما يبقى عندك حاجة حلوة ليه ماتظهرهاش، تخبيها ولا تظهرها وأنا من رأيي إنه لو عندي حاجة حلوة نتباهى بها (وأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) لو عندك بيت حلو اظهره، ولو عندك شغل حلو اظهره؛ وهو ما أثار غضب المصريين“.

ليقوم محامون برفع دعاوى قضائية ضد رانيا يوسف، يتهمونها بالحديت عن بروز مؤخرتها، وعن الحجاب والدين بشكل غير لائق؛ ما اعتبره البعض ازدراء للأديان.

هل تحرش نزار الفارس بالفنانة رانيا يوسف

وكان نزار الفارس ، قد نفى ما أشيع مؤخراً بعد لقاءه مع يوسف ، أنه قام بالتحرش بها أثناء الحلقة.

وقال نزار الفارس خلال تصريحات متلفزة له، بأنه لم يقم بالتحرش برانيا يوسف، فهي في عمر والدته بل أكبر منها، حيث أن أمه عمرها 46 عاماً.

وأضاف الفارس: “وإحنا في زمن النساء يتحرشن فيه بالرجال.

واستكمل نزار الفارس في مداخلته بما نصه: “من الممكن أعمل لقاء ثانيا مع رانيا يوسف”

كما واعتبر المذيع العراقي أن “مشكلتها أنها صادقة كثيرا وتمتلك قلبا أبيض ومصطلحاتها تخونها، وإنسانة راقية ومتواضعة. مشكلتها مرات يخونها التعبير والمجتمع يجعل المرء مقيدا غير حر“.

وتابع نزار في حديثه: ”أنا أعذر رانيا يوسف لأنها قالتلي في المكالمة عندي بنات ممكن أتأذى، وهي في الآخر امرأة”

كما شدد:”ولو كان رجل مكانها لكانت لهجتي مختلفة وهاجمته“.

من جانبها قامت الإعلامية الكويتية مي العيدان بنشر المقطع الخاص بنزار الفارس الذي يتحدث فيه عن جزئية التحرش. وعلقت عليه بالقول: “نزار الفارس يتهم البنات بالتحرش”.

وكان نزار الفارس قد خرج عن صمته مؤخراً من أجل الرد على رانيا ، التي تقدمت بدعوى قضائية ضده.

وذلك عقب تصريحاتها المثيرة للجدل في البرنامج الذي استضافها فيه الفارس. والتي تكلمت خلالها حول “مؤخرتها” والحجاب.

رانيا يوسف رفعت دعوى قضائية

وقال الفارس في مقطع مصور: ”رانيا يوسف رفعت دعوى قضائية ضدي، وأنا في أقرب لقاء تلفزيوني أكشف المستور”

كما أضاف بلهجة تهديد:”وأثبت بالصوت والصورة عندي فيديو يثبت، رانيا يوسف كانت على علم بأسئلة البرنامج.. قريبا أوضح أكثر“.

وسأل نزار رانيا خلال المقطع قائلاً: ”سؤال إذا أنت ما راضية عن البرنامج ليه نشرتي البرومو على حسابك. وازي أسئلة البرنامج مش عجباكي. وبعد ما خلصتي الحلقة أرسلتي لي رسائل صوتية تقولي لي أنا عمري ما أندم على حوار معاك“.

كما أضاف: ”أنت كنت تعلمين بجميع الأسئلة، إنت مش مراهقة إنت امرأة كبيرة.”

وتابع متوعدا إياها:”على العموم القضاء بيني وبينك وليا كلام تاني فى أقرب لقاء صحفي“.

نزار الفارس ينفذ تهديده

ونفذ الفارس تهديده ضد يوسف، وأعلن عن بدء مقاضاتها؛ بعدما اتهمته بالتشهير وتزييف الحقائق عقب بث اللقاء الذي أجراه معها.

كما وكلف نزار الفارس، المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رانيا يوسف، ونشر بيان محاميه عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

خطوات رسمية ضد القناة العراقية

وكانت رانيا قد كشفت خلال بيان رسمي، أنها التقت سفير العراق في مصر، وتقدمت بشكوى فيها ملف كامل موثق بالصوت. والكتابة والتواريخ لما حدث معها والذي وصفته بـ”الاجتزاء والخداع”.

وأكدت الممثلة المصرية أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في العراق ضد إدارة القناة وضد نزار الفارس. مضيفة: “لحفظ حقوقي. وضد التشويه المتعمد لشخصي الذي صدر منهم. وذلك خلال مقابلة ستتم خلال أيام مع وزير الإعلام العراقي”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك