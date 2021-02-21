السعودية أميرة الناصر تخلع الحجاب بعد انفصالها: “كان ظالمني .. شوفوني باللوك الجديد”

أثارت الناشطة السعودية المعروفة أميرة الناصر، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بدون حجاب لأول مرة.

“الحجاب يظلمني”

وظهرت أميرة الناصر بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”، وهي بشعر أصفر قصير، وتقول: “قررت أن أظهر هكذا. أشعر أنه يليق بي جداً، كان الحجاب يظلمني جداً، شاهدوني باللوك الجديد”.

وتابعت أميرة الناصر انتقاد الحجاب قائلة: “الحجاب كان يظهرني كأنني عجوزة، كما أنني أريد أن أرى حياتي بعد انفصالي بشكل رسمي. عن مشعل الخالدي، يكفي أننا مظلومين في هذه الحياة”.

كما ظهرت أميرة الناصر بفيديو آخر وهي تهاجم طليقها مشعل الخالدي، وتقول: “ليش شيئاً مهماً بصراحة، حذاء وخلعته من قدمي. لا ترسلوا لي شيئاً عنه، وتعطوا الموضوع أكبر من حجمه”.

مشعل الخالدي مريض ومعقد

وبدأت أميرة الناصر تغني “الحياة حلوة بس نفهمها”، واصفةً طليقها بالمريض والمعقد مؤكدة أن بعض الأطراف تدخلوا لإعادتها. له في المرة الأولى، لكنها لن تتزوج ثانياً إذا كان كل الرجال مثله، بحسب تعبيرها.

وتعرضت أميرة الناصر إلى هجوم من الناشطين الذين رأوا في تصرفها تحريضاً للنساء على خلع الحجاب، كما اتهموها بمحاولة رفع المشاهدات بهذه الخطوة. فجاء في تعليق أحدهم: “تشجيع أغلب البنات لفعل المعاصي من باب”لها رب يحاسبها، أمر عجيب جدا، إن لم تُنكري المنكر وتأمرون بالمعروف لا تشجعون وتعزز على معصية الله استحوا على نفسكم وراجعو دينكم”.

تشجيع اغلب البنات لفعل المعاصي من باب"لها رب يحاسبها " امر عجيب جدا !! إن لم تُنكري المنكر و تأمرون بالمعروف لا تشجعون وتعزز على معصية الله استحو على نفسكم وراجعو دينكم https://t.co/soosq33eIX — وجدان. (@3zv_5) February 21, 2021

أميرة الناصر تحرض النساء

ووافقه الرأي آخر: ” اخلعي الحجاب الله لا يردك، لكن لاتطلعين وتقولين إن الحجاب ظالمني كذا تخلين غيرك يتحمس ويخلع الحجاب”.

اخلعي الحجاب الله لا يردك لاكن لاتطلعين وتقولين ان الحجاب ظالمني كذا تخلين غيرك يتحمس ويخلع الحجاب تفوو عليك https://t.co/YPdAfy7FVd — . (@abdal_muhsin) February 21, 2021

وتوقع آخر أن معظم النساء سيتجهون إلى هذا النهج، وكتب: “5 سنوات بالكثير و 80% من النساء سيتركون العباءة”.

٥ سنوات ب الكثير و ٨٠ ٪ من النساء بيتركون العباية https://t.co/KW0MsOtMPA — محمد – 𐩱𐩡𐩶𐩱𐩣𐩵𐩺 (@ea_dde) February 21, 2021

بينما أكد آخرون أن أميرة الناصر بحجاب أو بدونه، لم يتغير شكلها فكتب مغرد: “ليت شعرها يستاهل تفشل اقتنعت انها عجوز”.

ليت شعرها يستاهل تفشل اقتنعت انها عجوز https://t.co/Z1q9f9ooBS — hyo ‎𐤀 (@minvkiny) February 21, 2021

ووافقه آخر الرأي وكتب: “على أساس طلعت الآن حلوة؟ قسم بالله إنها شينة بكل الأحوال، استغفر الله، الله ينتقم منك ومن الشهرة. اللي تخلي الواحد مثلها”.

على اساس طلعت الحين حلوه 😷😂 قسم بالله انها شينه بكل الاحوال استغفر الله الله ينتقم منك ومن الشهره اللي تخلي الواحد مثل ذي https://t.co/vVX7GFf55e — 🇸🇦 AlGhamdi ✨ (@32ty__) February 21, 2021

وكتب آخر: “لا بحجاب ولا بدون حجاب لاحول الله بس”.

لا بحجاب ولا بدون حجاب لاحول الله بس https://t.co/RXcy5oJpux — Meshari (@n5_xf) February 21, 2021

استهانة بالدين وهوس الشهرة

وتحدثت مغردة عن الاستهانة بالدين وكتبت: “ياساتر لهذه الدرجة هناك ناس تستهين بالله؟ مرة ألبس الحجاب مرة أخلع الحجاب؟. ولماذا؟ لأني لم أخرج بصورة جميلة وكان مطلعني عجوز؟ جد عذر اقبح من ذنب كيف ستقول لربها هذا العذر يوم الحساب؟ جد انا استحيت من الله ,الله لا يبلانا”.

ورأى مغرد أن المشاهير جميعاً على هذه الطريق، وكتب:”أنا قلت لكم، الاستشراف بالمشاهير مشكلة كلها مسألة وقت ويتعرون”.

انا قايلكم الاستشراف بالمشاهير مشكله كلها مسألة وقت ويتعرون. https://t.co/PUld1kblFg — Radi. (@IvTRQ) February 21, 2021

وتساءلت مغردة: “ما دخل أنك تريدين أن تري حياتك بإنك انفصلتي؟ العالم فاهمين الزواج غلط لماذا؟ وأصلًا ليش تتزوجين. واحد مايخليك تشوفين حياتك؟”.

طيب وش دخل انك تشوفين حياتك بإنك انفصلتي ؟ ياخي يع العالم فاهمين الزواج غلط كذا ليه؟ واصلًا ليش تتزوجين واحد مايخليك تشوفين حياتك؟ اخ https://t.co/iRJF0Jh0Oe — ʙᴇʟʟᴀ ϟ (@oilpetrolk) February 21, 2021

واتهمها آخر بمحاولة رفع المشاهدات، وكتب: ” يبدو أن المشاهدات نزلت ولم تجد طريقة لرفعها إلا هكذا”.

يبدو ان المشاهدات نزلت ومالقت ترفعها الا كذا https://t.co/XnixLDa9rr — Mohanad (@Mohnd80s) February 21, 2021

وعلق آخر: “هوس الشهرة الله يبعدنا عنه”.

هوس الشهره الله يبعدنا عنه https://t.co/qp8ylxTTlh — ْ (@lAbduIIa) February 21, 2021

وكتب فيصل: “مفهوم الحرية لدى الحريم، التخلف عن الدين وعدم الالتزام بما امر به، والتخلف عن العادات والتقاليد واتباع. وتقليد الأجانب الكفار”.

مفهوم الحرية لدى الحريم، التخلف عن الدين وعدم الالتزام بما امر به،

والتخلف عن العادات والتقاليد واتباع وتقليد الأجانب الكفار https://t.co/2faCfJhsf7 — فيصل (@X_PLY0) February 21, 2021

ولادة أميرة الناصر توأم

وكان خبر ولادة أميرة الناصر توأم، قد تصدر موقع تويتر في المملكة الشهر الماضي بهاشتاغ (#ولاده_اميره_الناصر).

وتداول مغرّدون حينها فيديو قالوا إنّه يُظهر لحظة نقل الناشطة السعودية أميرة الناصر عبر كرسي متحرك الى غرفة العمليات من أجل الولادة .

وعبّر مغرّدون عن تضامنهم مع أميرة الناصر.خاصة بعد ظهور زوجها مشعل الخالدي في فيديو.كشف فيه أنّ أميرة وضعت توأم توفي أحدهما .

مشعل الخالدي يسيء للبنات

ومؤخراً، تصدر نجم “سناب شات” السعودي مشعل الخالدي. حديث مواقع التواصل. بعد فيديو تحدث فيه عن طلاقه من أميرة الناصر. وزواجه من أخرى.

وقال مشعل الخالدي بالفيديو إن الكثير من الفتيات يتمنين أن يقبلن “حذاءه”. وأن تخلي أميرة الناصر عنه لن يوقفه؛ فالفتيات كثيرات.

وتابع: “تريليون بنت تتمنى تبوس نعلي. وأقسم بالله أن أميرة بنفسها تتمنى إني أرجعلها”.

وأثار حديث مشعل الخالدي حينها غضب الناشطون الذين دشنوا هاشتاغ #مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات. وسط مطالبات بالقبض عليه لإساءته إلى الفتيات.

لا عودة لأميرة!

وأكد الخالدي أنه قدم إلى الرياض لإعادة أميرة إلى ذمته، لأنها على وجه ولادة. ولكن بعد الهاشتاج قرر ألا يعيدها إلى ذمته أبداً.

وتصدرت أميرة الناصر حديث السعوديين مؤخراً. بعد ظهور زوجها السابق مشعل الخالدي. بفيديو مع فتاة أخرى في سيارته تقوم. بإطعامه وتدليله والقيام بحركات “دلع” أمامه.

وفسر الناشطون حينها تصرف مشعل الخالدي بأنه خيانة لزوجته السابقة أميرة الناصر، رغم طلاقهما قبل فترة.

وأطلقوا هاشتاغ #خيانه_زوج_اميره_الناصر. انقسم خلاله مغردون ما بين مؤيد لتصرفه باعتبار من ظهرت معه زوجته الجديدة. بينما هاجمه آخرون بسبب استعراضه لخصوصيات حياته.

مشعل الخالدي غاضب

من جهته، عبر مشعل الخالدي عن غضبه من تصدره التريند واتهامه بالخيانة.

وظهر بفيديو آخر قال فيه: “تزوجت بالحلال ولست الأول أو الأخير الذي يفعل ذلك، هل لأني تزوجت بالحلال أصبح ذلك خيانة؟”.

بينما قاطعته زوجته وقالت: “زواجنا عن حب ياريتكم تفهمون”، فرد عليها: “خذوا الحكمة من أفواه المجانين”، لترد مرة أخرى: “مجنونة بحبك”.

وتصدرت أميرة الناصر “التريند” قبل أشهر حين ظهرت بفيديو وهي تبكي بسبب زوجها وانهارت وقالت إنها لم تتوقع في يوم من الأيام ان يحدث لها ما حدث.

أميرة الناصر تنهار

وتابعت: “إنسان عايش معاه 24 ساعة، ومعطيته كل شي، وانصدم فيه صدمة قوية!”.

وأشارت إلى أنها أعطته أكثر من طاقتها، مؤكدة أنها في وضع نفسي صعب.

وقالت إنها لا تعلم ماذا تفعل، لافتةً إلى أنّها قوية لكنها لم تعد تتحمّل.

وتبيّن حينها أنّ الفيديو قديم ويعود إلى أزمتها مع زوجها وطلاقها منه.

وكانت أميرة الناصر احتفلت بطلاقها من زوجها مشعل الخالدي على الملأ بداية العام 2020 . وقالت في حينه إنها قررت الإحتفال بدلاً من الحزن .

#حفل_طلاق_اميره_الناصر هاشتاق مرفوع حول حفل طلاق أميرة الناصر، والتي ظهرت بإسمها هاشتاقات عديدة مؤخرًا، جميعها مرفوعة. pic.twitter.com/YJdtNdEByQ — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) January 26, 2020

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