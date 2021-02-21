في أول ظهور له بعد إعلان طليقته الناشطة السعودية المعروفة أميرة الناصر خلع الحجاب، بكى السعودي مشعل الخالدي بسبب تصرفها وإعلانها طلاقهما رسمياً.

“نزلتي راسي لأجل الشهرة”

وظهر مشعل الخالدي بفيديو وثقه ونشره عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن”، وهو منهار ويقول: “حسبي الله ونعم الوكيل. فيكي لأنك نزلتي راسي، عشان المتابعين وعشان الشهرة”.

وتابع طليق أميرة الناصر: “أنا لا أريد متابعين ولا أريد شهرة ولا أريد توثيق أي شيء إذا كان ذلك على حساب كرامتي”.

بكاء زوج أميرة الناصر: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك لأنك نزلتي راسي" pic.twitter.com/5yxLJQCqMx — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 21, 2021

أميرة الناصر تتحجب من جديد

من جهة أخرى، فاجأت أميرة الناصر متابعيها بالعودة إلى ارتداء الحجاب بعد يوم واحد من خلع، وظهرت بفيديو جديد وهي تبكي. وتقول: “أنا لم أفكر أبدا بخلع الحجاب، ولله الحمد ملتزمة بصلاتي، لكن هذا الإنسان جعلني مجنونة، الله لا يوفقه”.

وتابعت أميرة الناصر: “أردت أن أخبركم أنني لا أتخلى عن حجابي أو ديني، والشيطان شاطر والإنسان يغلط. وأريد منكم حذف المقاطع التي ظهرت بها بلا حجاب”.

وتوسلت أميرة الناصر متابعيها بحذف مقاطعها دون حجاب، وقالت: “أرجوكم أبنائي لا ذنب لهم، ومن له أخوات أو بنات وأراد الستر لهن. فليستر علي، ويحذف، ولا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، والحمدلله أنني عدت سريعاً إلى الله”.

أميرة الناصر تعرضت للتعذيب

واستطردت: “لم يجبرني أحد على شيء ولم يضغط علي أحد، أنا إنسانة أخاف الله من البداية، لكني أردت فقط أن أقهره دون تفكير. لكني لا أريد أن أخسر آخرتي أيضاً كما خسرت الدنيا”.

وأضافت أميرة الناصر: “تعرضت لشتى أنواع الظلم والعذاب من أقرب الناس، ومن هذا النذل مشعل، وتحملته بما فيه الكفاية. وكنت أنا من يعيل المنزل، وهو لا شيء يفعله سوى أن يذهب للتنزه، وليس لديه مسؤولية أبداً، عدا الخيانات، عدا أنه يضرب ابني من زوجي الأول”.

ونشرت أميرة الناصر صوراً مروعة قالت إنها آثار التعذيب الذي تعرضت له، وأكدت أنها اشتكت لحقوق الإنسان ولم يفعلوا لها شيء. مضيفة: “أعطونا ورقة فقط وقالوا إذهبوا إلى دار الحماية، ماذا ستفعل لنا دار الحماية؟”.

“الحجاب يظلمني”

وأثارت أميرة الناصر أمس الأحد جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بدون حجاب لأول مرة.

وظهرت أميرة الناصر بفيديو نشرته عبر “سناب شات” وهي بشعر أصفر قصير، وتقول: “قررت أن أظهر هكذا. أشعر أنه يليق بي جداً، كان الحجاب يظلمني جداً، شاهدوني باللوك الجديد”.

وتابعت أميرة الناصر انتقاد الحجاب قائلة: “الحجاب كان يظهرني كأنني عجوزة، كما أنني أريد أن أرى حياتي بعد انفصالي بشكل رسمي. عن مشعل الخالدي، يكفي أننا مظلومين في هذه الحياة”.

كما ظهرت أميرة الناصر بفيديو آخر وهي تهاجم طليقها مشعل الخالدي، وتقول: “ليش شيئاً مهماً بصراحة، حذاء وخلعته من قدمي. لا ترسلوا لي شيئاً عنه، وتعطوا الموضوع أكبر من حجمه”.

مشعل الخالدي مريض ومعقد

وبدأت أميرة الناصر تغني “الحياة حلوة بس نفهمها”، واصفةً طليقها بالمريض والمعقد مؤكدة أن بعض الأطراف تدخلوا لإعادتها. له في المرة الأولى، لكنها لن تتزوج ثانياً إذا كان كل الرجال مثله، بحسب تعبيرها.

وتعرضت أميرة الناصر إلى هجوم من الناشطين الذين رأوا في تصرفها تحريضاً للنساء على خلع الحجاب، كما اتهموها بمحاولة رفع المشاهدات بهذه الخطوة.

ولادة أميرة الناصر توأم

وكان خبر ولادة أميرة الناصر توأم، قد تصدر موقع تويتر في المملكة الشهر الماضي بهاشتاغ (#ولاده_اميره_الناصر).

وتداول مغرّدون حينها فيديو قالوا إنّه يُظهر لحظة نقل الناشطة السعودية أميرة الناصر عبر كرسي متحرك الى غرفة العمليات من أجل الولادة .

وعبّر مغرّدون عن تضامنهم مع أميرة الناصر.خاصة بعد ظهور زوجها مشعل الخالدي في فيديو.كشف فيه أنّ أميرة وضعت توأم توفي أحدهما .

مشعل الخالدي يسيء للبنات

ومؤخراً، تصدر نجم “سناب شات” السعودي مشعل الخالدي. حديث مواقع التواصل. بعد فيديو تحدث فيه عن طلاقه من أميرة الناصر. وزواجه من أخرى.

وقال مشعل الخالدي بالفيديو إن الكثير من الفتيات يتمنين أن يقبلن “حذاءه”. وأن تخلي أميرة الناصر عنه لن يوقفه؛ فالفتيات كثيرات.

وتابع: “تريليون بنت تتمنى تبوس نعلي. وأقسم بالله أن أميرة بنفسها تتمنى إني أرجعلها”.

وأثار حديث مشعل الخالدي حينها غضب الناشطون الذين دشنوا هاشتاغ #مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات. وسط مطالبات بالقبض عليه لإساءته إلى الفتيات.

لا عودة لأميرة!

وأكد الخالدي أنه قدم إلى الرياض لإعادة أميرة إلى ذمته، لأنها على وجه ولادة. ولكن بعد الهاشتاج قرر ألا يعيدها إلى ذمته أبداً.

وتصدرت أميرة الناصر حديث السعوديين مؤخراً. بعد ظهور زوجها السابق مشعل الخالدي. بفيديو مع فتاة أخرى في سيارته تقوم. بإطعامه وتدليله والقيام بحركات “دلع” أمامه.

وفسر الناشطون حينها تصرف مشعل الخالدي بأنه خيانة لزوجته السابقة أميرة الناصر، رغم طلاقهما قبل فترة.

وأطلقوا هاشتاغ #خيانه_زوج_اميره_الناصر. انقسم خلاله مغردون ما بين مؤيد لتصرفه باعتبار من ظهرت معه زوجته الجديدة. بينما هاجمه آخرون بسبب استعراضه لخصوصيات حياته.

أميرة الناصر تنهار

وتصدرت أميرة الناصر “التريند” قبل أشهر حين ظهرت بفيديو وهي تبكي بسبب زوجها وانهارت وقالت إنها لم تتوقع في يوم من الأيام ان يحدث لها ما حدث.

وتابعت: “إنسان عايش معاه 24 ساعة، ومعطيته كل شي، وانصدم فيه صدمة قوية!”.

وأشارت إلى أنها أعطته أكثر من طاقتها، مؤكدة أنها في وضع نفسي صعب، وقالت إنها لا تعلم ماذا تفعل، لافتةً إلى أنّها قوية لكنها لم تعد تتحمّل.

وتبيّن حينها أنّ الفيديو قديم ويعود إلى أزمتها مع زوجها وطلاقها منه.

وكانت أميرة الناصر احتفلت بطلاقها من زوجها مشعل الخالدي على الملأ بداية العام 2020 . وقالت في حينه إنها قررت الإحتفال بدلاً من الحزن .

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