أخطاء برشلونة الفادحة تحرمه من الصراع على منافسة لقب الليغا الإسبانية

فشل فريق برشلونة الإسباني في تحقيق الفوز على منافسه قادش. بعد التعادل الإيجابي لكلا المنافسين بعد ركلات ضربة الجزاء التي سجلها الفريقين.

خلال المباراة التي جمعتها، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الليغا الإسبانية للدرجة الممتازة.

ميسي وضربة الجزاء

وسجل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الوحيد لفريق برشلونة الإسباني عبر ركلة جزاء تحصل الفريق ” الكتالوني” في الدقيقة ال 32. جاءت على يمين شباك حارس مرمى الضيف قادش.

👑 بهدفه في مرمى قادش، ميسي هز شباك ما لا يقل عن 38 فريقاً في @LaLigaArab pic.twitter.com/oKRz9OZwl5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 21, 2021

كما وحاول فريق قادش من الرجوع إلى أجواء المباراة من جديد. والضغط على لاعبي فريق برشلونة الإسباني داخل ملعبه ” الكامبنو”. وتهديد شباك المستضيف أكثر من مرة. خلال أحداث الشوط الأول. لينتهي منتصف اللقاء بهدف نظيف دون رد لأصحاب الأرض.

هدف التعادل لقادش

وقد أحرز فريق قادش الإسباني هدف التعادل. بعد حصوله على ركلة جزاء، جاءت في الدقيقة قبل الأخيرة من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة. التي جمعت كلا المنافسين. ليفرض الفريق الضيف التعادل مع نهاية أحداث اللقاء في الدوري الإسباني.

توقف سلسلة الانتصارات

كما وتواصل أثار انتكاسة فريق برشلونة الإسباني “البلوغرانا”. بعد سلسلة من الانتصارات السبعة في الجولات الماضية. ليصطدم أمام منافسه قادش على أرضه.

حارماً إياه من تقليص الفارق والاستفادة من هزيمة الفريق المتصدر “أتلتيكو مدريد”. على عكس غريمه التقليدي فريق ريال مدريد الذي نجح من الفوز على بلد الوليد بهدف نظيف دون رد.

زيدان والتعقيب على مبابي وهولاند

وصرح المدرب الفرنسي زين الدرين زيدان 49 عاماً خلال مؤتمر صحفي له قبيل مواجهة منافسه بلد الوليد في الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

قائلاً: ” شاهدت جميع المباريات، وأحببت ذلك، مثل أي شخص. فأنا أستمتع عندما أرى أشياء جيدة، مبابي وهولاند هما لاعبين رائعين. مثل كريستيانو وميسي ونيمار، هم الحاضر والمستقبل”.

🎬 زين الدين زيدان قبل أسبوعين:

– 10 نقاط فارق مستحيل؟ يكفي أن يخسر أتليتيكو 4 نقاط فقط لتعود المنافسة.

– دعونا نقاتل على هذه الليغا على الأقل. pic.twitter.com/0ZMvYUWN4B — RM4Arab Videos (@RM4Arab_Videos) February 20, 2021

وأردف زيدان، ” التعاقد مع هولاند ومبابي. كل شيء يتم باتفاقٍ بين النادي والمدرب، نحن نسير جنباً إلى جنب، وهناك الكثير من المعلومات حول مَنْ سيأتي ومَنْ سيغادر، وهذا لن يتغير”.

استقطاب اللاعبين

وأضاف مبابي، قائلاً: ” كان رائعاً ضد برشلونة، أحببتُ رؤية ما فعله، نحن نعرف بعضنا البعض، لقد شاهدت المباراة كمشجع واستمتعت بذلك. ولكنني أكرر، مباراة القادمة مهمة وتركيزنا منصب عليها”.

واستكمل زيدان حديثه، ” من حق المشجع أن يبدي رأيه. حول استقطاب أفضل اللاعبين لأن هذا ما يمثله ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم، فالأبواب مفتوحة دائماً للاعبين الرائعين، الآن علينا التركيز على مباراة المقبلة”.

رِسالة لبيريز من أجل مبابي

وأكد المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بشان مبابي، بقوله: “لم أبعث بأي شيء ، ومن حق الجمهور إبداء رأيهم بالطبع، نحن محظوظون لوجودنا هنا. بالطبع سنستمر في التفكير بالبطولات كل عام. وسنواصل حتى الموت”.

تشكيلة فريق برشلونة

ويلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

كما خط دفاع الفريق الكتالوني سيلعب كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست، مع عودة بيكيه.

أما مركز خط الوسط سيكون كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وفي خط هجوم الفريق سيلعب الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

عودة بيكيه

وقد عاد اللاعب الإسباني في فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه 34 عاماً، إلى تدريبات الفريق البلوغرانا الإسباني، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بعد الإصابة التي غيبته عن الملاعب ل 3 أشهر تقريباً.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق برشلونة، بأن الإسباني بيكيه مدافع فريق الكتالوني يسعد للعودة لصفوف تشكيلة الأساسية لفريق برشلونة الإسباني أمام منافسه القوي باريس سان جيرمان.

❝I believe in this team … to keep fighting until the end.❞

— @3gerardpique after Barça's 1-1 draw with Cádiz pic.twitter.com/qd8OzulOhf — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2021

فيما سيتم اتخاذ القرار النهائي بعد مشاركة المدافع الإسباني بيكيه في التدريبات الجماعية من قبل إدارة الفريق والجهاز الطبي، بشأن اقحامه بتشكيلة الفريق أمام منافسه باريس سان جيرمان بعد التدريبات الجماعية يوم الإثنين القادم.

وكان قد أصيب الإسباني جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة الإسباني في أربطة الركبة يوم 21 من شهر نوفمبر العام الماضي، في مباراة قوية أمام متصدر الدوري فريق أتلتيكو مدريد بداية الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

ورغم خسارته الأخيرة أمام ليفانتي بهدفين نظيفين دون رد إلا أنه ما زال يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 55 نقطة.

بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق بلد الوليد بهدف نظيف ليبقى في المركز الثاني خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 52 نقطة. بفارق ثلاثة نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد.

وفي المركز الثالث يحتل الغريم التقليدي للريال فريق برشلونة الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما في المركز يأتي فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة في جدول الترتيب.

كما جاء المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق ريال بتيس برصيد 36 نقطة.

فيما يحتل في فريق فياريال برصيد 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

ترتيب المنافس قادش

كما ويحتل فريق قادش المركز الخامس عشر بعد نجاحه في التغلب. على العملاق الكتالوني الإسباني في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

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