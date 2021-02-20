6 تمارين رياضية تجعلك في قمة النشاط اليومي وتحميك من الإصابة بكورونا

في دراسات طبية حديثة. أكدت على أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بشكل يومي، ولو لساعات قليلة يجعلك في قمة النشاط البدني لجسمك. كما ويحميك من خطر الإصابة بأعراض وباء فيروس كورونا المتفشي في جميع أرجاء ودول العالم.

ووفقاً للبحث علمي أجراه الأمريكي تشن يان. من داخل كلية الطب بجامعة فيرجينيا الأمريكية، والتي تعد من الجامعات المهتمة في مجال البحث العلمي. وكذلك تعد من الجامعات العريقة في الولايات المتحدة.

وأكدت نتائج الدراسة والتي نشرت مؤخراً على موقع “سيانس دايريكت” البريطاني المختص في نشر المنشورات والدراسات العملية البحثية.

مضاعفات الإصابة بالعدوى

بأن التمارين الرياضية المنتظمة ومداومة بالاستمرار عليها، بما يتعلق باللياقة القلبية الوعائية. تكون قادرة على حماية المرضى المحتمل إصابتهم بعدوى وباء فيروس كورونا ” كوفيد 19″ المنتشرة في دول العالم.

وبينت الدراسة العلمية الأمريكية، بأن ممارسة التمارين الرياضية ولو لمدة 30 دقيقة يومياً. تساعدك في التقليل من مضاعفات الإصابة بالمرض. والتي تعرف بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة. لحماية نفسك من مشاكل الجهاز التنفسي وضيق التنفس وهي ما أوصت به الدراسة.

ممارسة الرياضية اليومية

وقال الباحث الأمريكي “روبرت إم بيرن” المختص في مجال القلب والأوعية الدموية خلال حديثه مع مجلة “نيوزويك” الأمريكية. قائلاً: ” لا يمكننا العيش في عزلة إلى الأبد. من أجل حماية أنفسنا من الإصابة بعدوى وباء فيروس كورونا التي تنتشر في دول العالم إلى يومنا هذا”.

وأردف الأمريكي روبرت، “لكن ممارسة التمارين الرياضية، لها فؤاد صحية عظيمة أكثر مما نتوقع نحن. وتساعد في حماية أنفسنا من هذا المرض الذي يصيب بالدرجة الأولى الجهاز التنفسي بشكل حاد ومزمن. وهذه واحدة من طرق الوقاية لنا من هذا الفيروس”.

مضادات الأكسدة

وأضاف الباحث الأمريكي، ” إن ممارسة ركوب الدراجة الهوائية بشكل يومي أو التجديف وممارس هواية السباحة. أو ممارسة التمارين الهوائية داخل المنزل. وكذلك حديقة المنزل، يمكنك من مساعدة نفسك من التعرض للإصابة بالفيروس. وكذلك حمايتك وحماية عائلتك. من خلال التشجيع على ممارسة تلك النشاطات الرياضية”.

وأكد الأمريكي روبرت، بقوله: ” إن مضادات الأكسدة الموجودة داخل أجسادنا الطبيعية المعروفة ب “ديسميوتاز”. والتي يقوم الجسم بإنتاجها أثناء ممارسة التمارين الرياضية. يمكنها أن تحميك من المرض التنفسي الحاد الذي يصيبك بفعل الإصابة بفيروس كورونا”.

تمارين التنفس

من جهته قال خبير التغذية في شركة “فارما نورد” البريطانية فرانكي بروغان. ” إن ممارسة تمارين التنفس تعد الطريقة الجيدة. من أجل تحسين الجهاز المناعي داجل أجسامنا”.

كما أن الوقاية من وباء فيروس كورونا ” كوفيد 19″. فهي تساعدك في دعم الدورة الدموية. وتسمح لخلايا المناعة. في حماية جسدك من الأجسام الغريبة التي يتعرض لها الجسم نتيجة انتقال العدوى”.

تمارين التنفس العميق من الأنف ضرورية جدا لصحة الجسم والدماغ وتفكك آثار أي مرض أو إصابة جسدية أو نفسية #تعزيز_الصحة #العلاج_الطبيعي pic.twitter.com/kwfQa3qK25 — Nawaf Al Aqeel | نواف العقيل (@nawafalaqeel) December 3, 2016

وأردف البريطاني فرانكي، قائلاً: ” الخلايا المناعية الموجودة داخل أجسامنا. يمكن تنشيطها من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة. دون الإكثار منها”.

واستكمل بحديثه خبير التغذية، “حتى لا يكون تأثيرها عليك بالشكل السلبي. إذ أن ممارسة التمارين الرياضية. تجعل جسمك يطلق مواد كيمائية مثل “الكورتيزون”. الذي يحمي جسدك من خطر العدوى والمضاعفات الخطيرة لوباء فيروس كورونا. ويمكن لهذه المواد أن تضعف جهاز المناعة مثل الإجهاد النفسي”.

إليك/ ك عزيزي القارئ عشر تمارين يقدمها موقع صحيفة الوطن. للممارسة الرياضة الخفيفة. كما أوصى الخبراء من 20-30 دقيقة كل يوم. تجعلك في قمة النشاط وتحميك من العرضة للإصابة بوباء فيروس كورونا، على النحو التالي:

تمرين تليين العضلات:

كما ويقوم هذا التمرين على تحريك أعضاء الجسم بشكل كامل. ويساعدك على رغم من بساطة حركاته في تليين العضلات كافة في آن واحد. ويكون بتحريك الرأس إلى الأمام وإلى الخلف وإلى جهة اليمين ويسار كذلك لعدد من المرات.

بالإضافة إلى تحريك الكتفان بشكل دائري وأنت/ ي تقف بشكل ثابت. مع مد الزراعيين إلى الأمام مرة، وإلى الجهة السفلية مرة ثانية. وكذلك إلى الجانبين مرة ثالثة. وتحريك الخصر بشكل دائري.

تمارين القفز:

كما ويكون ذلك من خلال الوقوف بشكل مستقيم. برفع صدرك إلى الأعلى ثم النزول بجسمك بكل هدوء. دون المبالغة في الارتفاع إلى الأعلى لجسمك. مع السرعة المطلوبة في ذلك. وتكرار التمرين من 10-20 مرة مع مضاعفة العدد مع المداومة والاستمرار على هذا التمرين.

تمرين القفز بالحبل 💥:

– يحرق دهون

-يشد الساقين

– يزيد مرونة العضلات

– يعطي توازن مثالي للجسم

– وقاية القلب من الأمراض

ربع ساعة قفز الحبل تعادل نصف ساعة جري وساعة مشي 💪#تحديات_مع_Alicoach pic.twitter.com/Y6vRcSVV4l — 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡.𝐟𝐢𝐭 (@Coach_perf_Body) March 17, 2019

تمرين المعروف باسم ” البلانك”:

ويقوم هذا التمرين البسيط على وضع هيكلية جسمك على الأرض. مع اتجاه البطن إلى الأسفل. والارتكاز على الذراعين. وكذلك أصابيع القدمين. مع تكرار هذا التمرين لأكثر من مرة يومياً.

تمرين البلانك من أفضل التمارين التي يمكنك القيام بها..

القيام بوضعية البلانك (أي رفع الجسم بأكمله بوضعية ثابته والاعتماد على اليدين والقدمين)

لعدة دقائق يوميا..

يساعد على تقوية القلب والذراعين والساقين،

يشد الأرداف، يبني عضلات المعدة، كما يحسن من تركيزك الذهني.#صحتك_حياتك pic.twitter.com/yfF8jgPw9R — المہخہتہٰار (@yniSnVhMhkhFEel) February 10, 2021

الجري السريع:

كما ويمكنك عزيزي القارئ أداء هذا التمرين في بيتك بكل سهولة من خلال السير بالاتجاه الطولي أو العرضي على طول منزلك، أو أدائه في حديقة المنزل لمدة تتراوح من 5-10 دقائق. في ساعات الصباح أو المساء كل يوم. كما وننصحك بعدم المبالغة في الجري السريع لعدم إيذاء نفسك وتعرض العضلات للإرهاق والتعب.

رياضة المشي واحده من اهم الرياضات واسهلها فللمشي فوائد من اهمها : ان المشي السريع يحمي من امراض القلب، وايضاً ينشط الدوره الدموية، تقليل خطر الاصابة بالسكري، تخفيف الم المفاصل، و تعزيز المناعة🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️.

الطالبة: اريام دوشي.@MOE_JZN_03_0061#الرياضة_صحة_ورشاقة_ث_عياش pic.twitter.com/u5HwS6oeA2 — Ariam (@Ariam__24) February 18, 2021

تمرين شد البطن:

ويكون هذا التمرين الرائع، من خلال الاستلقاء على ظهرك. كما يوضع يديك إلى الخلف. ويجب أن يكون الساقان ممدودة في الهواء. وفق زاوية 90 ْدرجة تقريباً. مع رفع الكتف إلى الأعلى قليلاً عن الأرض. مع عكس تلك الحركة. ولها طرق عديدة في أدائها أيضاً.

تمرين لتقوية البطن و شد الجوانب وابرزها بشكل رائع ومتناسق pic.twitter.com/CNkrGim1AO — طبيبي (@tabeebi123) March 5, 2018

تمارين شد الساقين:

كما ويكون هذا التمرين. من خلال الوقوف من إعطاء مسافة ليست بالكبيرة بين القدمين. مع ثني الركبة. وخفض الفخذين إلى الأسفل قليلاً. كما يجب أن تكون ركبتك الأولى مثنية في مستوى كاحل القدم. ومد الزراعيين ورفع جسمك بشكل مستقيم إلى الخارج. مع استمرار تلك الحركة من 5-10 مرات أثناء ممارسة تمارينك الرياضية اليومية.

تمرين القرفصاء لتقويه و شد عضلات الساقين والافخاذ والارداف.#هبه_الغامدي سابا6 pic.twitter.com/nXiRTssECm — د. سمير بحراوي الصحية (@DRSAMIRBAHRAWI) March 16, 2016

كما أن هذه التمارين هي جزء من التمارين الرياضية البسيطة التي يمكن أن تمارس بكل سهولة داخل المنزل. وكما أن ممارستها في حديقة المنزل بشكل يومي مع تنظيم الوقت لأدائها.

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