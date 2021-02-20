نهاية غير متوقعة لشاب سعودي صفع فتاة “كفّاً” على وجهها بعدما ضربته!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة اعتداء شرطي في السعودية، على أحد شاب بسبب ضرب الأخير فتاة على وجهها في الشارع.

عسكري يضرب شاباً

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة نشوب شجار لم يتضح سببه بين الشاب والفتاة، وحضور دورية شرطة إلى المكان. لتقوم الفتاة بصفع الشاب، والذي بدوره رد لها الصفعة.

فما كان من رجل الشرطة إلا أن قام بضرب الشاب ضرباً مبرحاً أمام الجميع ثم ألقى القبض عليه ووضعه داخل الدورية بمساعدة زميله.

فتاة تضرب شاب "كف" فرد عليها الشاب "الكف" فقام رجال الأمن بضربه ضربًا مبرحًا. pic.twitter.com/eSiBmr14N2 — WHR (@whrumor) February 19, 2021

“نطالب بمحاسبة العسكري”

وأثار المقطع جدلاً واسعاً في السعودية، وتصدر هاشتاج نطالب بمحاسبه العسكري التريند الأول عبر “تويتر”، والذي طالب خلاله المغردون. بمحاسبة الشرطي المعتدي على الشاب بتهمة إهانته أمام الجميع بلا وجه حق.

وجاء في التغريدات، ما كتبه أحدهم: “اذا فعلاً صحيح الكلام كارث، هل وضع العسكري لحفظ الأمن أم لإهانة المواطن؟ واحد يثبت والثاني يشوت “شي يقهر”.

#نطالب_بمحاسبه_العسكري اذا فعلاً صحيح الكلام كاررثة 😰 ( هل وضع العسكري لحفظ الامن ام لإهانة المواطن ؟؟!!! ) واحد يثبت والثاني يشوت "شي يقهر !💔 — AZ💙 (@zoo0ooz_20) February 20, 2021

وأشار آخر إلى فرق الأحجام بين العسكري والمواطن، وكتب: ” المحزن أن كيس الملاكمة حقه طفل”.

وذكر آخر أنه لو كان في موقف المواطن لما ترك حقه، وكتب: ” والله العظيم لو العسكري مسوي فيني كذا قدام البنت ويفرد عضلاته علي بدون سبب ما بفكه مني غير الموت يا قاتل يا مقتول”.

ما هذه الفوضى؟

وكتب آخر: ” يستقوي على رجال بدون سبب عشان البدلة!”.

#نطالب_بمحاسبه_العسكري يستقوي على رجال بدون سبب عشان البدلة! — ‏Ereck👨🏻‍⚕️ #السابعة (@Ereck_77) February 20, 2021

وهاجم ريان من يدافع عن العسكري من النساء، وكتب: “ما أخس من الذكور النسويين إلا اللي يطبلون للموقف تحت مسمى. المروءة والشهامة وهو مجرد ذكر أدنى يمارس مهنة الصيد أثناء وقت الدوام”.

#نطالب_بمحاسبه_العسكري

ما أخس من الذكور النسويين إلا اللي يطبلون للموقف تحت مسمى المروءة والشهامة وهو مجرد ذكر أدنى يمارس مهنة الصيد أثناء وقت الدوام — Rayan (@rayan_xyr) February 20, 2021

ورأى مغرد المشهد من منظوره بطريقة أخرى وكتب: ” العسكر واحد يمسك والثاني يضرب والجمهور المراهقين يصايحون ويصورون ويضحكون. الله أكبر. وين احنا ماهذه الفوضى؟”.

#نطالب_بمحاسبه_العسكري

العسكر. واحد يمسك والثاني يضرب والجمهور المراهقين يصايحون ويصورن ويضحكون. الله واكبر. وين حنا فيه وش ذا الفوضى — فايــز … وكفى 🇸🇦 (@1d_itjs5) February 20, 2021

بينما حاول آخر الدفاع عن العسكري، وكتب: “رجال الأمن هم من عماد وركائز الأمن الذي ننعم فيه ولله الحمد وأكيد العسكري. هذا تسرّع في اتخاذه للقرار ولايجوز ندخل في نيته ونقول أن قصده مشين ، نعم أخطأ بردة الفعل ولكن يبقى حامي للوطن بعد الله ولنا”.

رجال الأمن هم من عماد وركائز الامن اللذي ننعم فيه ولله الحمد واكيد العسكري هذا تسرّع في اتخاذه للقرار ولايجوز ندخل في نيته ونقول ان قصده مشين ، نعم اخطأ بردة الفعل ولكن يبقى حامي للوطن بعد الله ولنا . #نطالب_بمحاسبه_العسكري — Khalid (@Kh_itti96) February 20, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلاً: ” نرفض محاسبته لأن تصرف بنخوة ولا رضى عليها الغلط “.

#نطالب_بمحاسبه_العسكري نرفض محاسبته لأن تصرف بنخوة ولا رضى عليها الغلط .. — ~ (@girl8__a) February 20, 2021

“جورج فلويد السعودية”

وتمنت أخرى أن يتم فصل العسكري وكتبت: ” ما أقول إلا الله لا يوفقه ويارب ينفصل من وظيفته لأنه مايستاهلها أساساً”.

ما اقول الا الله لا يوفقه ويارب ينفصل من وظيفته لأنه مايستاهلها اساساً #نطالب_بمحاسبه_العسكري — Y R (@rebaoker) February 20, 2021

وشبه آخر ما حدث، بما تعرض له الأمريكي جورج فلويد من جريمة عنصرية، وكتب: “ماذا نفرق عن فلويد، تم الاعتداء عليه لأنه أسود. وهنا اعتدى عليه لأنه ضرب بنت ضربته، ولم يحاسبوا الفتاة، يعتقدون أنها مرجلة”.

وش نفرق عن فلوريد

ذاك اعتذر عليه لانه اسود

وهنا اعتذر عليه لانه ضرب بنت ضربته وما سوو لها شي يحسبها مرجله الناقص ذا حرام البدله ع ضهرك انت والسلقه الي معك #نطالب_بمحاسبه_العسكري — HMOO (@LFCATII) February 20, 2021

وكتب خالد المطيري: “يظل تصرف فردي وراح يحاسب عليه بالقانون، حتى لو الشخص اللي تم القبض عليه مخطئ مالك حق تضربه بهذه الوحشية”.

#نطالب_بمحاسبه_العسكري#رجل_الامن

يظل تصرف فردي وراح يحاسب عليه بالقانون … حتى لو الشخص اللي تم القبض عليه مخطيئ مالك حق تضربه بهذه الوحشية 🇸🇦!!! pic.twitter.com/NuipsIErHd — خالد المطيري 🇸🇦 (@Khaledaaa4298) February 20, 2021

وأشاد آخر بتصرف الشاب المعتدي على الفتاة، وكتب:” رجل ابن رجل ماقبل بنت تلطمه على وجهه وتهينه قدام الناس وهذا تصرف. أي رجل متربي على العزة والكرامة، أما العسكر فتصرفهم كان تصرف شوارعي وليس قانوني”.

وطالب آخر بفصل السلطات والصلاحيات، وكتب: ” وضع القوانين والأنظمه التي تحدد المهام لسلطات والأفراد وفصل بين السلطات والرقابه عليها. !! هذا مايحفظ الحقوق ويثبت الأمن ويزيد الثقه بجهات القبض والتحقيق والتقاضي، أما هذه الفوضى هي التي تهدم كل الاعتبارات لذلك ثقتنا عاليه جداً بمعاقبة هذا التجاوزات”.

#نطالب_بمحاسبه_العسكري وضع القوانين والانظمه التي تحدد المهام لسلطات والافراد وفصل بين السلطات والرقابه عليها !! هذا مايحفظ الحقوق ويثبت الامن ويزيد الثقه بجهات القبض والتحقيق والتقاضي اما ذا الفوضى هذي هي التي تهدم كل لاعتبارات لذالك ثقتنا عاليه جداً بمعاقبه هذا التجاوزات — فايــز … وكفى 🇸🇦 (@1d_itjs5) February 20, 2021

ورأى آخر أن تصرف الفتاة أمام الأمن، إهانة لهم، وكتب: “إذا البنت تمد يدها على رجال وأمام عسكري معناها غير راضية بخدمة الأمن واختارت أخذ حقها بيدها والعسكري يجهل النقطة هذه لعدم فهم آداب وظيفته. الشخص اللي انجلد أخطأ الله يكون في عونه”.

إذا البنت تمد يدها على رجال وأمام عسكري معناها غير راضية بخدمة الأمن واختارت أخذ حقها بيدها والعسكري يجهل النقطة هذي لعدم فهم آداب وظيفته. الشخص اللي انجلد أخطأ الله يكون في عونه #نطالب_بمحاسبه_العسكري — المستشار: سلطان (@shoof9999) February 20, 2021

القانون يمنع الاعتداء قبل المحاسبة

وناقش آخر الموقف من ناحية قانونية وكتب: ” قانونياً ماله حق العسكري إلا التدخل في فك الاشتباك والنيابة أو الجهة المختصة تشوف شغلها. ولكن الواضح هرمون الخرفنه زاد معاه شوي لاحول ولا قوة الا بالله”.

قانونياً ماله حق العسكري الا التدخل في فك الاشتباك والنيابه او الجهه المختصه تشوف شغلها ولكن الواضح هرمون الخرفنه زاد معاه شوي

لاحول ولا قوة الا بالله #نطالب_بمحاسبة_العسكري https://t.co/9qXpMqr6mQ — fx.009 (@009_fx) February 20, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلاً: “النظام الرسمي في القانون السعودي ” يمنع ” الاعتداء ” على الموقوف ، لذلك سأكون متأكد بأن وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة سيشرعون في فتح ملف للتحقيق مع كافة أطراف القضية ” العسكري ، الفتاة ، الشاب ” وستأخذ العدالة الشرعية مجراها بعون الله”.

النظام الرسمي في القانون السعودي " يمنع " الاعتداء " على الموقوف ، لذلك سأكون متأكد بأن @MOISaudiArabia بالتعاون مع @bip_ksa سيشرعون في فتح ملف للتحقيق مع كافة أطراف القضية " العسكري ، الفتاة ، الشاب " وستأخذ العدالة الشرعية مجراها بعون الله .

#نطالب_بمحاسبه_العسكري — Abdulaziz 🇸🇦 (@iKSA_84) February 20, 2021

وطالب آخر بمحاسبة الفتاة كما تم محاسبة الشاب، وكتب: “لنفترض أن الشاب غلطان، كان الواجب على العسكري يركبه بالجيب وخلصنا. ولو غلطت البنت وضربته حتى لما يرد الكف الواجب الاثنين تحملهم، اما سالفه تكفخ فيه والبنت تمشي خلاص ! بالنهاية قواكم الله طالبوا بالعدل ومحاسبه العسكري”.

#نطالب_بمحاسبه_العسكري

-لنفترض ان الشاب غلطان كان الواجب ع العسكري يركبه بالجيب وخلصنا

– ولو غلطت البنت وضربته حتى لما يرد الكف الواجب الاثنين تحملهم اما سالفه تكفخ فيه والبنت تمشي خلاص !

بالنهاية قواكم الله طالبوا بالعدل ومحاسبه العسكري — بسّـام (@Bassam_k24) February 20, 2021

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة من الجهات المختصة.

عراكاً بين مواطنين ورجال الأمن

وسبق أن انتشر على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة، يوثق عراكاً بالأيدي بين مواطنين سعوديين ورجل أمن. طرح فيه رجل الأمن على الأرض، وتم التعامل معه دون أي احترام لمكانته القانونية وبذلته العسكرية.

ووثق المقطع الذي انتشر العام الماضي على نطاق واسع، قيام مواطنين آخرين بالتدخل في النزاع القائم بين الشرطي والرجل الآخر، ومحاولتهم مساعدة الشرطي الذي لم يكن يستطيع السيطرة على ما يجري أو الإمساك بالشاب الذي اعتدى عليه وأهانه.

الشرطي في السعوديه مااااله اي قيمه..!! pic.twitter.com/BwgV8qGFlz — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 7, 2020

كما انتشر مقطعينآخرين في المملكة لرجل أمن وهو يحاول إبعاد مجموعة من النساء بالقوة عن سيارة متوقفة في الشارع، بينما يظهر الثاني عددا من الشبان وهم يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقة وصفت بأنها “غير أخلاقية”.

ويوثق المقطع استعمال العنف من قبل رجل الأمن لإبعاد مجموعة من النساء اللواتي حاولن التعرض لسيارة في أحد شوارع المملكة.

وأثار المقطع المصور حينها جدلاً بين المغردين الذين رفضوا ما وصفوه بـ”القوة المفرطة” التي استخدمها رجل الأمن ودشنوا هاشتاج #نطالب_بالقبض_على_الشرطي .

نفسي اعرف وش جاب البنت للسيارة ؟ اذا مسكها قالوا تحرش

واذا تركها بتصير جريمة اكبر اذا لها حق فيه قانون للدولة تاخذ حقها منه .. انها تحاول تقوم بدور الدولة غلط والشرطي وُجد لردع امثالها المتخلفات واللحجيات #نطالب_بالقبض_علي_الشرطي pic.twitter.com/KyswuYBAfv — فيصل .. (@F99HFC) September 25, 2020

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