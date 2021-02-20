نفت مصادر سعودية اليوم، السبت، خبر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بقيام أشخاص من قبيلة “يام” السعودية بقتل مشهورة سناب شات رفعة اليامي.

وأوضحت هذه المصادر أن خبر مقتل المدربة الرياضية رفعة اليامي. من قبل 4 أشخاص من قبيلتها، غير صحي.

لاصحة لما يتم تداولة عن قيام 4 اشخاص من قبيلة يام "اقاربها" بقتل المذكورة #رفعة_اليامي وهي مدربة رياضية بدافع الدفاع عن شرف القبيلة وماحدث بالضبط هو انهم قاموا بنقلها عنوة من شقة في جدة إلى نجران .. pic.twitter.com/aD4VB5sUg6 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 20, 2021

مؤكدة في ذات الوقت أن ما حدث هو قيامهم بنقلها عنوة من شقة في مدينة جدة، إلى مدينة نجران السعودية.

عشان وجها الملائكي الي من حقها تطلعه تقتلونها !!!!يارب كذبب #رفعه_اليامي pic.twitter.com/2iYehVYF7X — اليْس (@babtosh) February 19, 2021

السلطات السعودية وفق المصادر قامت بالقبض على الأشخاص الذين قاموا بنقلها عنوة.

كما تم التحقق من سلامة المجني عليها بعد أن اتضح تواجدها في منزل والدها، وتم تسليمها لدار الحماية الاجتماعية.

رفعة اليامي

وتصدر خلال الساعات الماضية وسم بعنوان “رفعة اليامي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر المملكة.

وزعم المغردين من خلاله أنه تم قتلها على يد أفراد من عائلتها أثناء تواجدها في شقتها في جدة.

وتفاعل عبر الوسم عديد من المغردين والنشطاء الذين اعتقدوا بأن رفعة اليامي تم قتلها فعلياً.

ليتضح لاحقاً بأن هذه إشاعة لا أساس لها من الصحة.

وكتب أحد المغردين عبر الوسم قبل صدور خبر التأكيد بأنها على قيد الحياة، وقال: ” للي مايعرفون رفعة، رفعة فاتحة سنابها عام وتتكلم. عن الرياضة والصحة وأم عندها ٤ أطفال من نجران ومستقلة بعيد عن أهلها في جدة.”

#رفعه_اليامي

للي مايعرفون رفعة

رفعة فاتحة سنابها عام وتتكلم عن الرياضة والصحة وأم عندها ٤ أطفال من نجران ومستقلة بعيد عن هلها في جدة ، اليوم فيه أنباء عن قت*لها من قبل أفراد قبيلتها المسوخ.

أرجوكم تكلموا عنها في كل مكان وانشروا صورتها وقصتها@Shafax6@aiive17@xrwefr pic.twitter.com/qdJW8czjxK — Rai (@doesnntexist) February 19, 2021

وتابع:”اليوم فيه أنباء عن قتلها من قبل أفراد قبيلتها المسوخ، أرجوكم تكلموا عنها في كل مكان وانشروا صورتها وقصتها”.

فيما تفاعلت مغردة أخرى مع خبر خطف رفعة اليامي بدل قتلها، وقالت في تغريدة لها حول الموضوع بتويتر: “الخطف صار نقل عنوة؟. وبدال ما يسجنوا المجرمين يسجنوا الضحية ويحوطها في دار الحماية؟ طيب ماتسجنوا المجرمين بكيذا تحمونها”.

#أين_رفعه_اليامي

الخطف صار نقل عنوه ؟؟؟

وبدال مايسجنو المجرمين يسجنو الضحيه ويحوطها في دار الحماية ؟

طيب ماتسجنو المجرمين بكيذا تحمونها pic.twitter.com/mcgSmwIk1X — 𝑁𝑂𝑈𝑅𝐴 ♀️ (@teajimn) February 20, 2021

جدير بالذكر أن “اليامي” من نجران وانتقلت للسكن في جدة مع أطفالها الأربعة.

وتحظي رفعة بمتابعة واسعة على تطبيق “سناب شات”. وتتحدث في مواضيع الصحة والجمال والرياضة والرشاقة.

هند القحطاني ورهف القنون

ومؤخرا طفى على السطح بمواقع التواصل الاجتماعي، عددا من المشهورات المثيرات للجدل أمثال هند القحطاني المقيمة بأمريكا.

وكذلك رهف القنون التي هربت من عائلتها إلى كندا، فضلا عن نشطاء أمثال مشاعل الجلعود التي تثير الجدل بإطلالات وملابس مثيرة دائما.

وفي ديسمبر الماضي قالت وسائل إعلام سعودية إن مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مشاعل الجلعود، تم القبض. عليها بسبب فيديو مسيء نشرته على حساباتها بمواقع التواصل.

مشاعل الجلعود ذي ليه الحين ما تنمسك ؟

جالسه تسيىء لمنطقة القصيم وأهلها كلها من أمس للحين وماخذه راحتها @MOISaudiArabia @kamnapp pic.twitter.com/sT6zBPxQAN — Wasan♕. (@xws_7) October 1, 2020

وقالت شرطة الرياض في بيان لها في هذا الوقت دون أن تحدد اسم المقبوض عليها، إن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المرأة التي ظهرت بمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي احتوى ألفاظًا وعبارات تضمنت الإساءة للغير.

فيما نقلت صحيفة “عكاظ” المحلية، حينها عن مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس. تصريحات قال فيها إن الفيديو المتداول يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن شرطة الرياض ألقت القبض على المشهورة مشاعل عبدالعزيز المعروفة باسم مشاعل مشاعل الجلعود.

وذلك إثر تداول مقطع فيديو لها تضمن بحسب المتابعين إساءة إلى “القصمان”، وهو اسم شهرة يطلقه السعوديون على المنحدرين من منطقة القصيم.

وكشف الكريديس أن من قام بهذا الفعل المجرَّم نظاما، امرأة في العقد الرابع من العمر. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وفق الإجراءات الجزائية.

واشتهرت الناشطة السعودية بمواقع التواصل مشاعل الجلعود بأنها أول سيدة خلعت العباءة في المملكة. بعد قرارات ابن سلمان بشان المرأة السعودية ونشرت ذلك على مواقع التواصل وتفاخرت به.

لتأتي بعدها العديد من المقاطع تباعا للجلعود تستعرض فيها مفتنها وتعري جسدها لأجل الشهرة ولفت أنظار متابعيها.

وكانت منشأة سعودية مؤخرا منعت مشاعل الجلعود من الدخول بسبب ملابسها الفاضحة.

عقوبات رادعة بحق المعتدين على النساء

وأقرت النيابة العامة السعودية مؤخراً، حزمة من العقوبات بحق المعتدين على المرأة جسديا أو نفسيا أو جنسيا. أو من هدد بهذه التجاوزات، وذلك في إطار حظر جميع أشكال العنف ضد النساء.

وأعلنت النيابة السعودية أن العقوبات بحق المعتدين على النساء تصل للسجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة.

وتشمل العقوبات أيضا غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال سعودي قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، على أن تضاعف العقوبة بحال تكرار الفعل.

وأشارت النيابة إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار حظر جميع أشكال العنف ضد النساء، وتشكل رادعا لمن يستغل رابطته الأسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، للاعتداء على النساء.

وكانت قد شهدت السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة على صعيد القوانين الخاصة بالنساء السعوديات، إذ سُمح لهن بقيادة السيارات والسفر دون موافقة ولي الأمر وغيرها من القوانين التي صبت في صالحهن.

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