شاهد ماذا فعل شاب سعودي بفتاة في حفر الباطن بعدما رفضت تحرشه بها!

تداول ناشطون سعوديون، مقطعاً مصوراً أثار ضجة واسعة في السعودية، أظهر اعتداء شاب على فتاة وسط الشارع بمحافظة حفر الباطن شمال المملكة.

تحرش واعتداء

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، مجموعة فتيات يسرن في الشارع فتتعرضن للتحرش اللفظي والكلام البذيء من مجموعة شاب. لتقوم إحداهن بالاقتراب من أحدهم، فيعتدي عليها ويدفعها لتسقط على سيارة بجوارها.

الواقعة تتصدر تويتر

ونشرت الفتاة التي جرى الاعتداء عليها الفيديو موضحة ما جرى معها مساء الثلاثاء الماضي قائلة :” اعترضوا طريقي ثلاث ذكور. و(تحرشوا لفظيًا)، تسبق خطواتهم لسانهم البذيء بالحديث المُخل ولا أي ردة فعل بالتغاضي أو الصمت كانت ممكن توقف تلك الفئة المنحطة ومع علمي بالحقيقة لم أستطع التجاهل لأن والله الشاهد تلك الليلة أني صبرت بالتغاضي”.

بيوم 12-1-2021 الثلاثاء مساءً في #حفرالباطن، أعترضوا و ( تحرشوا لفظيًا) طريقي ثلاث ذكور تسبق خطواتهم لسانهم البذيء بالحديث المُخل ولا أي ردة فعل بالتغاضي او الصمت كانت ممكن توقف تلك الفئة المنحطه ومع علمي بالحقيقة لم استطع التجاهل لان والله الشاهد تلك الليله أني صبرت بالتغاضي pic.twitter.com/BOBngt0gD8 — … (@il__pl) February 20, 2021

المغردون يتفاعلون

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين الناشطين، خاصة أنه لم يكد يمر يوماً واحداً فقط على حادثة اعتداء شرطي سعودي أيضاً على شاب. بعدما ضربته فتاة لأنه تحرش بها.

وجاء في أحد التغريدات: “ما نعرف المشكلة لكن أتمنى القبض عليهم كلهم وتأديبهم واللي يقولون واضح هو تحرش لفظياً حتى لو بالعقل. تسفهه وتمشي ما ترميه بشيء وهي تعرف إنه ناقص عقل، وكذلك الشاب حتى لو تعرض لناقصة عقل يسفهها ويمشي ما يمد يده، والشرطي خير يضرب قهرني”.

ما نعرف المشكة لكن أتمنى القبض عليهم كلهم وتأديبهم

واللي يقولون واضح هو تحرش لفظياً

حتى لو بالعقل تسفهه وتمشي ما ترميه بشيء وهي تعرف إنه ناقص عقل ، وكذلك الشاب حتى لو تعرض لناقصة عقل يسفهها ويمشي ما يمد يده ، والشرطي خير يضرب قهرني#اعتدا_شاب_علي_فتاه_بالحفر — المحققة كونانه🧐🇸🇦 (@Investigation_q) February 21, 2021

وطالب آخر بعمل دورات تثقيفية في الأخلاق، وكتب: “نحتاج إلى دورات تثقف المجتمع في كل حاجة وخاصة العلاقات والتعامل. مع الناس حتى يرتفع الفكر المجتمع”.

نحتاج الى دورات تثقف المجتمع في كل حاجة وخاصتنا العلاقات والتعامل مع الناس علشان يرتفع الفكر المجتمع .#اعتدا_شاب_علي_فتاه_بالحفر — Âbdullah 🌷 (@iiamrn_) February 21, 2021

وكتب الناقد إبراهيم المنيف: “عُرفاً: (مافيه رجل يمد يده على امرأة)، ومن يستقوي عليها يطيح من عين الرجال، شرعاً وقانوناً: مافيه مبرر للاعتداء مهما كان السبب”.

وتابع المنيف: “عموماً، لا أشك في ان النيابة العامة ستحقق في الموضوع وتعرف خباياه ويُقاضى كل طرف بما يستحق”.

* عُرفاً:

(مافيه رجل يمد يده على امرأة)، ومن يستقوي عليها يطيح من عين الرجال✋

* شرعاً وقانوناً:

❌مافيه مبرر للاعتداء مهما كان السبب❌ > عموماً، لا اشك في ان النيابة العامة ستحقق في الموضوع وتعرف خباياه ويُقاضى كل طرف بما يستحق#اعتدا_شاب_علي_فتاه_بالحفرpic.twitter.com/GYpGpudPxR — Ebrahim AlMunif (@altamimi14) February 20, 2021

وطالب آخر بتطبيق نظام التشهير على الفتيات أيضاً، وكتب: “أتمنى نظام التشهير لطرفين الوضع مقرف وبصراحة النسويات. لا يريدون الستر، والمساواة بكل شيء مطلوب”.

#اعتدا_شاب_علي_فتاه_بالحفر أتمنى نظام التشهير لطرفين الوضع مقرف وبصراحه النسويات ما يبون الستر والمساواة بكل شيء مطلوبه . — نبض ⏱ (@Aea5skm8iwH23BG) February 21, 2021

“التجاهل أفضل”

ورأى آخر أن الشاب كان عليه أن يتجاهل الفتاة، وكتب: “كان الأفضل أن يتجاهلها ويتجنب المرور بالقرب منها حتى وإن حصل خطأ منها. فالمروءة والرجولة تأبى أن تضرب المرأة، الله يهدينا جميعاً الى كل خير وان يستر على النساء المسلمات”.

#اعتدا_شاب_علي_فتاه_بالحفر كان الافضل ان يتجاهلها ويتجنب المرور بالقرب منها حتى وان حصل خطأ منها فالمروءة والرجولة تأبى ان تضرب المرأة الله يهدينا جميعاً الى كل خير وان يستر على النساء المسلمات — aliboomar (@Aliboomar105) February 21, 2021

ووافقه الرأي مهند الشمري، وقال: “مهما كان الخطأ على البنت ولكن لايحق لك كرجل أن تمد يدك على امرأة، مهما كانت البنت. على خطأ لا يحق لك يا متخلف، ولكن يجب معاقبة هذا الشخص بأشد العقوبات عشان يكون عبرة لغيره، والله شيء مخجل أصبح الرجال. يعتدون على البنات صدق اللي قال (ماعاد به رجال)”.

#اعتدا_شاب_علي_فتاه_بالحفر مهما كان الخطأ على البنت ولكن لايحق لك كرجل ان تمد يدك على امرأه مهما كانت البنت على خطأ لايحق لك يامتخلف ولكن يجب معاقبة هذا الشخص بأشد العقوبات عشان يكون عبره لغيره والله شي مخجل اصبح الرجال يعتدون على البنات صدق الي قال (ماعاد به رجال) pic.twitter.com/kbbwSJ1BRA — مهند الشمري🇸🇦 (@mmdd080) February 21, 2021

وتساءلت مغردة: “سؤال، اذا فتاة اعتدت على شاب، واعتدى عليها، ماذا تسمونها في هذه الحالة؟ وإذا شاب اعتدى على فتاة وقامت. بالرد عليه ماذا تسمونه في هذه الحالة؟ يعني المرأة تعتدي على رجال عادي؟ واذا اعتدى عليها قلتوا لا يجوز؟ فهموني بفهم أنا بس ممكن أحد يفهمني؟”.

سؤال / اذا وحده اعتدت على واحد واعتدى عليها اش تسمونها ف الحاله ذي

واذا ولد اعتدى على بنت وردتها اش تسمونه ف الحاله ذي ؟ يعني المرأه تعتدي على رجال عادي ؟ واذا اعتدى عليها قلتوا م يصير؟ فهموني بفهم انا بس ممكن احد يفهمني ؟ 🥰#اعتدا_شاب_علي_فتاه_بالحفر — مِييمو🖤' (@0help501) February 21, 2021

واقترح آخر عقوبة على الشاب وقال: “أتوقع لو يجلدونه محل الغلط ويدفع 500 ألف ريال، ويريح كم شهر عندهم بتضبط أموره”.

اتوقع لو يجلدونه محل الغلط ويدفع 500 الف ويريح كم شهر عندهم بتضبط اموره #اعتدا_شاب_علي_فتاه_بالحفر — متوهلس (@mtoahls) February 21, 2021

جناية مزدوجة

ورأى آخر أن الشاب ارتكب جناية مزدوجة، وكتب: “أتمنى نسمع تم القبض، هذا ليس اعتداء فقط، هذا تحرش أيضاً، أين نعيش نحن؟. ماذا يحدث لكم؟ فقط تسيرون وتضربون أو تتحرشون؟ أرجوكم يا شباب لا تخرجوا من البيت وتنسون عقولكم”.

اه بس ماعندي كلام ياخي الله يكىىر يدك اتمنى نسمع تم القبض هذا مو بس اعتداء هذا تحىرش بعد وش جد وين عايشين احنا؟ إيش صاير فيكم بس تمشو وتضربو او تتحرشو؟بليز شباب لحد يطلع من البيت وينسى مخه فكونا من قرفكم #اعتدا_شاب_على_فتاه_بالحفر

pic.twitter.com/pehovKoSVm — هيستيا♀ (@DEV0C) February 20, 2021

وأشار آخر إلى تشخيص المشكلة من قبل الذكوريين والنسويات بما يلائمهم، وكتب: “مؤسف أن تُستغل هذه الحوادث من قبل الذكوريين. و النسويات كلٍ يحاول اثبات كم هو سيء وشرير هذا الجنس الآخر! وليس للتعاطف مع الضحية أو انكار التصرف أو محاربة ظاهرة معينة! هي حرب الخاسر الوحيد فيها هي الأسرة والمجتمع”.

#اعتدا_شاب_علي_فتاه_بالحفر مؤسف أن تُستغل هذه الحوادث من قبل #الذكوريين و #النسويات كلٍ يحاول اثبات كم هو سيء وشرير هذا الجنس الآخر! وليس للتعاطف مع الضحية أو انكار التصرف أو محاربة ظاهرة معينة! هي حرب الخاسر الوحيد فيها هي الأسرة والمجتمع🤷‍♂️ — Mulhim (@OnlyMulhim) February 21, 2021

“نطالب بمحاسبة العسكري”

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجهات المسؤولة حول الواقعة التي جاءت بعد يوم واحد فقط من تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو يوثق لحظة اعتداء شرطي في السعودية، على أحد شاب بسبب ضرب الأخير فتاة على وجهها في الشارع.

وظهر بالفيديو المتداول أمس لحظة نشوب شجار لم يتضح سببه بين الشاب والفتاة، وحضور دورية شرطة إلى المكان. لتقوم الفتاة بصفع. الشاب، والذي بدوره رد لها الصفعة.

فما كان من رجل الشرطة إلا أن قام بضرب الشاب ضرباً مبرحاً أمام الجميع ثم ألقى القبض عليه ووضعه داخل الدورية بمساعدة زميله.

فتاة تضرب شاب "كف" فرد عليها الشاب "الكف" فقام رجال الأمن بضربه ضربًا مبرحًا. pic.twitter.com/eSiBmr14N2 — WHR (@whrumor) February 19, 2021

وأثار المقطع جدلاً واسعاً في السعودية، وتصدر هاشتاج نطالب بمحاسبه العسكري التريند الأول عبر “تويتر”، والذي طالب خلاله المغردون. بمحاسبة الشرطي المعتدي على الشاب بتهمة إهانته أمام الجميع بلا وجه حق.

ولاحقاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية، باشرت بلاغًا تَقَدّم به أربع نساء. لفرق الأمن الميدانية يوم الجمعة في أحد الأماكن العامة، عن تعرضهن لتحرش من أحد الأشخاص.

وأوضح القحطاني في بيانه الذي نشرته وسائل إعلام محلية ، أن رجال الأمن باشروا الحالة، إلا أن الشخص بادر بالاعتداء على إحداهن. ومقاومة رجال الأمن؛ مما اقتضى التعامل معه بما يستدعيه الموقف.

وأكد القحطاني أنه جرى إيقاف المعتدي وإكمال الإجراءات النظامية الأولية في حق جميع أطراف الحادثة؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عراكاً بين مواطنين ورجال الأمن

وسبق أن انتشر على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة، يوثق عراكاً بالأيدي بين مواطنين سعوديين ورجل أمن. طرح فيه رجل الأمن على الأرض، وتم التعامل معه دون أي احترام لمكانته القانونية وبذلته العسكرية.

ووثق المقطع الذي انتشر العام الماضي على نطاق واسع، قيام مواطنين آخرين بالتدخل في النزاع القائم بين الشرطي والرجل الآخر. ومحاولتهم مساعدة الشرطي الذي لم يكن يستطيع السيطرة على ما يجري أو الإمساك بالشاب الذي اعتدى عليه وأهانه.

الشرطي في السعوديه مااااله اي قيمه..!! pic.twitter.com/BwgV8qGFlz — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 7, 2020

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