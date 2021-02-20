“شاهد” ساوثهامبتون يوقف سلسلة انتصارات تشيلسي ويفرض عليه التعادل

تعثر فريق تشيلسي الإنجليزي بعد سلسلة من الانتصارات الأخيرة التي حققها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”. بالتعادل الإيجابي أمام الفريق المنافس ساوثهامبتون بعد سلسلة الخسائر التي تعرض لها منذ بداية الموسم الجاري.

في المباراة التي جمعت كلا الفريقين. مساء اليوم السبت، على ملعب ” ساينت ماري”. ضمن منافسات الجولة ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف التقدم لأصحاب الأرض

ونجح فريق ساوثهامبتون المستضيف لتلك المباراة. من إحراز الهدف الأول في الدقيقة ال 33 من أحداث مجريات الشوط الأول. بواسطة المهاجم الياباني “تاكومي مينامينو” 26 عاماً. بعد تمريرة عرضية رائعة ليسجلها اللاعب في شباك الضيف تشيلسي. لينتهي لقاء منتصف المباراة بين المنافسين بهدف وحيد دون رد.

ضربة الجزاء وتقليص الفارق

وعاد فريق تشيلسي ” البلوز” إلى أجواء المباراة من جديد بعد تقدم الفريق المستضيف ساوثهاميتون الإنجليزي. من أجل تقليص الفارق وتسجيل هدف التعادل.

عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي “ميسون ماونت” 22 عاماً في الدقيقة ال54 من خلال ركلة جزاء تصلح عليها فريق الضيف. لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

Honours even on the South Coast today… We go again Tuesday. 👊#SOUCHE pic.twitter.com/hwCD9dvdsK — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 20, 2021

كما وتعثر فريق تشيلسي بعد قدوم المدرب الألماني الجديد توماس توخيل للفريق. من أجل خروج الفريق من حالة النتائج السيئة التي بدأ بها الفريق الإنجليزي خلال الموسم الجاري. والتي انتهت بإقالة المدرب فرانك لامبارد في شهر يناير الماضي.

على عكس الفريق المنافس الذي يواجه التعثرات والهزائم المتتالية في الدوري الممتاز ” البريميرليج” الإنجليزي. مع تقديم المباراة الأولى له التي ظهر فيها بأداء جديد اليوم في منافسه فريق تشيلسي الذي يتصدر المراكز الخمس الأولى من الترتيب.

تشكيلة فريق تشيلسي

واعتمد المدرب الألماني توماس توخيل على تشكيلة أساسية مكون من اللاعبين: في حراس المرمى إدوارد ميندي، أما في خط الدفاع لعب كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا.

وفي خط الوسط لعب كلاً من: ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، رايس جيمس، إلى جانب إشراك اللاعبين ماسون ماونت، هودسون أودوي.

ولعب كرأس حربة في هجوم فريق تشيلسي اللاعب تيمو فيرنر.

تشكيلة فريق ساوثهامبتون

كما ولعب الفريق المنافس ساوثهامبتون بقيادة المدرب النمساوي “رالف هاسنهوتل” 53 عاماً. بتشكيلة أساسية أمام الفريق المنافس تشيلسي ” البلوز”. في مركز حراسة المرمى البريطاني ألكس مكارثي.

بينما جاء في مركز خط الدفاع كلاً من: اللاعب ساليسو، بيدناريك، فيسترجارد، إلى جانب إشراك اللاعب بيرتراند.

Growing in stature 📈 Like what you saw from Mohammed Salisu on his full #PL debut, #SaintsFC fans? 👏 pic.twitter.com/TRzHI7yIUO — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 20, 2021

وكان في مركز خط الوسط للفريق بالتشكيلة، كلاً من: اللاعب دجنينو، روميو، بالإضافة إلى اللاعب وارد.

كما لعب ثلاثي سلاح الهجوم أمام فريق الضيف تشيلسي، اللاعب مينامينو، ريدموند، إلى جانب إقحام اللاعب إنجز.

التفكير بالرحيل

كما وكشقت صحيفة “Corriere dello Sport” الإيطالية، بأن اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش 27 عاماً الذي كان متألق في فريق تشيلسي في فترة المدرب السابق لامبارد مع الفريق، بأن اللاعب مستعد للرحيل عن فريق تشيلسي الإنجليزي ” البلوز”، الصيف المقبل. بعد خروج زياش من خارج حسابات المدرب توخيل دون إقحامه بالمشاركة مع الفريق الإنجليزي.

توماس توخيل مدرب #تشيلسي عقب التعادل مع #ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي : افتقدنا الجودة في آخر 20 مترا كما افتقدنا التصميم وروح المنافسة وأهدرنا عديد الفرص..هذه هي الحقيقة pic.twitter.com/cpAGCFXdRe — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 20, 2021

وقد قررت إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي عن إقالة المدرب فرانك لامبارد، بعد نحو 6 شهور على تعينيه في قيادة تدريب الفريق. ليعلن بعد ذلك تعين المدرب الألماني توماس توخيل، بعد أن تم إقالته من تدريب باريس سان جيرمان مع نهاية شهر ديسمبر العام الماضي 2020م.

تفاصيل صفقة زياش

وانتقل اللاعب المغربي حكيم زياش، من الفريق الهولندي أياكس أمستردام إلى فريق الإنجليزي تشيلسي، مع بداية موسم الصيف الماضي بصفقة بلغت قيمتها نحو 40 مليون يورو، والتي ستنتهي حتى شهر يونيو / حزيران 2025 المقبل.

سيجاور بن ناصر 🇩🇿🔝

سيلعب مع كريستيانو رونالدو 🐐 🇲🇦 المغربي حكيم زياش خسر مكانه في التشكيل الأساسي لتشيلسي، منذ قدوم المدرب الألماني توماس توخيل. ✖️ صراع عملاقي الكالتشيو ميلان ويوفنتوس على حكيم زياش، ويخططان لضمه في الصيف القادم.👀 pic.twitter.com/qyBjgSMqCe — جول العربي – Goal (@GoalAR) February 15, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 56 نقطة، متخطياً المان يونايتد يق ليحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

أمام المركز الثالث يحتل حامل اللقب فريق ليستر سيتي الإنجليزي متساوياً مع المان يونايتد بنفس عدد النقاط أما المركز الرابع يأتي فريق تشيلسي برصيد 43 نقطة

وفي المركز الخامس يحتل فريق وست هام يونايتد برصيد 42 نقطة متساوياً مع فريق تشيلسي الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السادس ليفربول الإنجليزي 40 نقطة.

تراجع توتنهام وأستون فيلا وأرسنال

بينما يحتل في المركز السابع إيفرتون ” التوفيز” برصيد 37 نقطة، أمام في المركز الثامن يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 36 نقطة. متساوياً مع فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب بنفي النقاط.

أما في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال برصيد 34 نقطة، وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق ليذر برصيد 32 نقطة.

كما جاء في مركز الثاني عشر جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 30 نقطة، بينما في المركز الثالث عشر ساوثهامبتون برصيد 30 نقطة.

فيما يحتل في المركز الرابع عشر فريق كريستال بالاس برصيد 29 نقطة متساوياً بعدد النقاط مع منافسه ساوثهامبتون، أما في المركز الخامس عشر فيحتل فريق بيرنلي برصيد 27 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المركز السادس عشر احتل فريق برايتون برصيد 26 نقطة، وفريق نيوكاسل يونايتد برصيد 25 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق برايتون.

مع تراجع فريق فولهام الذي جاء في ترتيب المركز السابع عشر 19 نقطة. وفريق ويست برميتش في المركز ما قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وفي أدنى ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” فريق شيفليد يونايتد الذي يصارع من أجل البقاء في الترتيب برصيد 11 نقطة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك