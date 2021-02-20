ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بحملة مطالب واسعة لتأجيل القروض الشخصية للمقترضين من البنوك العمانية. بسبب الظروف الصعبة التي يعانيها الجميع جراء تفشي فيروس كورونا.

تأجيل القروض الشخصية العمانية

ودشن العمانيون عبر مواقع التواصل وسماً بعنوان “تأجيل_القروض_الشخصية_العمانية” تصدر التريند بوقت قصير. في دعوة منهم للبنوك والحكومة بضرورة تأجيل الأقساط.

#تاجيل_القروض_الشخصية_العمانية يتصدر الترند العُماني وسط مطالبة بتأجيل القروض الشخصية لكثرة المصاريف التى تترتب على البعض في ظل الأوضاع الراهنة دون احتساب أي فوائد أو أرباح على الرصيد المستحق للقرض خلال فترة التأجيل ودون أي رسوم إضافية والعمل على إعادة جدولة القروض إن تطلب الأمر. — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) February 20, 2021

وأرجع النشطاء ذلك بسبب التداعيات الاقتصادية التي تعانيها البلاد جراء وباء كورونا “كوفيد19″، والتي انعكست بدورها. على المواطنين ومقدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

#تاجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه مطلب في ظل الأوضاع الراهنة ، وبدون فوائد تراكمية … كان إسقاط الديون حُلمٌ لغالب المقترضين في #العهد_الجديد ، والآن أصبح تأجيل القروض بلا فوائد تراكمية حلم لغالب المقترضين ، عسى أن ينبلج الصبح بإسقاط الديون. — 🌿🌺الوليد الشكيلي 🌺🌿 (@abu_alshiyma) February 20, 2021

أفضل قرار ممكن يصير ونتمناه فالأخير من تسلف تسلف للزواج أو بناء منزل لعائلته أو علاج أو غيره من الظروف القاهرة الناس تعبت من السداد لسنوات طويلة لا نهاية لها #تاجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه — طفشان (@8fYqUMnHWxennIv) February 20, 2021

وحول الوسم غرد العمانيون مطلقين نداءات وآراء عديدة، اتفقت في معظمها على ضرورة النظر لموضوع أقساط القروض، والتخفيف من وطأته على المواطنين.

#سلطنة_عمان #تاجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه #اللجنة_العليا #البنك_المركزي_العماني الى اللجنة العليا والبنك المركزي العماني المواطن يعاني من ضائقة مالية حادة وتأثرمن آثارجائحة كوروناعليه نطالب بضرورة تأجيل أقساط قروض البنوك والتمويل للمواطنين لمدة سنة بدون فوائد مراعاة للمواطنين pic.twitter.com/KgkPIDApWW — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) February 20, 2021

وغرد أحد المتفاعلين عبر تويتر مع الحملة وقال: “نتمنى من حكومتنا الرشيدة أن تنظر بعين الاعتبار لهذا المطلب الشعبي. الذي يعني الكثير للمواطنين، الذين يعيشون في ظروف لا يعلم بها إلا الله العلي القدير.”

#تاجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه نتمنى من حكومتنا الرشيدة ان تنظر بعين الاعتبار لهذا المطلب الشعبي الذي يعني الكثير للمواطنين الذين يعيشون في ظروف لا يعلم بها الا الله العلي القدير،، ونسأل الله ان يفرج همنا ويقضي ديننا ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم،، — HAITHAM (@albashq2002) February 20, 2021

وتابع:”ونسأل الله أن يفرج همنا ويقضي ديننا ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

هذا وكتب أحد النشطاء مشاركا بالوسم:” أعتقد أن تأجيل القروض الشخصية ورفعها عن كاهل المواطن في ظل هذه الظروف. بدون فوائد لا يضر البنوك في شيء. بينما ينقذ حياة المواطن من الضغوطات المستجدة.”

أعتقد #تاجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه

عن كاهل المواطن في ظل هذة الظروف بدون فوائد لا يضر البنوك في شيء بينما ينقذ حياة المواطن من الضغوطات المستجدة

المدة المطلوبة سنة واحدة والمواطن يستاهل فليقدم البنك المركزي مفاجأة للمواطن بعد هذة السنوات العجاف بإصدار القرار مشكورا — عماني 453 (@PQvewc) February 20, 2021

وتابع أن “المدة المطلوبة هي سنة واحدة والمواطن يستاهل فليقدم البنك المركزي مفاجأة للمواطن بعد هذه السنوات العجاف بإصدار القرار مشكورا”.

فيما ذهب مغرد آخر للقول: “لابد من إسقاط الأرباح أو التأجيل والتخفيف من الضرائب حتى تتوافق مع معيشة المواطن بالشكل الصحيح.”

#تاجيل_القروض_الشخصيه_العمانيه

لابد من اسقاط الأرباح او التأجيل والتخفيف من الضرايب حتى تتوافق مع معيشة المواطن بشكل الصحيح وهنا أسلط الضوء للبنوك َوشركات الاستثمار والتمويل و الاتصالات والكهرباء والمياة بإعادة النظر في التعامل الجيد مع حاجة المواطن

نتمني الخير للجميع 🌹 — الخنجر العماني (@s123_soom) February 20, 2021

وأوضح:”وهنا أسلط الضوء للبنوك وشركات الاستثمار والتمويل والاتصالات والكهرباء والمياه، بإعادة النظر في التعامل الجيد مع حاجة المواطن. نتمنى الخير للجميع”.

واعتبر ناشط أن تأجيل القروض الشخصية العمانية، قد يكون حلاً مؤقتاً ينفع أصحاب التجارة الصغيرة والمتوسطة.

#تأجيل_القروض_الشخصية_العمانيه قد يكون حل مؤقت ينفع أصحاب التجارة الصغيرة والمتوسطة ولكن نطمح إلى حلول جذرية تفيد كل المجتمع وعلى رأسها توظيف المسرحين والباحثين عن عمل ودعم التجار العمانيين. — سالم بن عامر الهادي (@abu_Zainab15) February 20, 2021

وأكمل:”ولكن نطمح إلى حلول جذرية تفيد كل المجتمع وعلى رأسها توظيف المسرحين والباحثين عن عمل ودعم التجار العمانيين”.

تأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا في سلطنة عُمان، قررت قبل عدة أيام، تأجيل تسديد أقساط قروض. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستحقة الدفع في صندوق الرفد (سابقاً) للمستفيدين للفترة من 1 يناير 2021 وحتى نهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك ضمن عدد من القرارات التي أصدرتها اللجنة، الأسبوع الماضي في إطار متابعة تداعيات أزمة كورونا. وفقا للصفحة الرسمية لمركز الأخبار بوزارة الإعلام على تويتر.

كما قررت اللجنة كذلك تقديم تسهيلات للمستفيدين من برنامج سند وموارد الرزق (سابقاً)، على أن يتم الإعلان عنها بواسطة الجهة المختصة.

خطة التوازن المالي وضريبة القيمة المضافة

ويشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (٢٠٢٠ – ٢٠٢٤).

وزارة المالية تعلن عن #خطة_التوازن_المالي متوسطة المدى (٢٠٢٠ – ٢٠٢٤). pic.twitter.com/f29Fap2ei6 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 1, 2020

وتسعى هذه الخطة إلى تعزيز الاستدامة المالية باعتبارها أحد أهم ممكنات رؤية عمان 2040.

تسعى خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 إلى تعزيز الاستدامة المالية باعتبارها أحد أهم ممكنات #رؤية_عمان 2040.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/9ceJoYmvlY — التواصل الحكومي (@Oman_GC) November 1, 2020

وبحسب البيان الحكومي الصادر حينها فإن خطة التوازن المالي. تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وكذلك ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

وبحسب ما ذكره مركز التواصل الحكومي العماني:”يأتي الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 تأكيدا على النطق السامي. لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وما تضمنه من الحرص على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة”.

يأتي الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 تأكيدا على النطق السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وما تضمنه من الحرص على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/QTLELztwk9 — التواصل الحكومي (@Oman_GC) November 1, 2020

عجز الموازنة

ووفق بيانات وزارة المالية العُمانية، تعتزم السلطنة خفض العجز تدريجياً خلال ٤ سنوات قادمة. عبر حزمة اجراءات وتستهدف. أن يكون العجز ١.٧% من الناتج المحلي الإجمالي فـي عام ٢٠٢٤ .

كما تعتزم عُمان الرفع التدريجي عن الكهرباء والمياه والبداية ستكون على المستهلكين الكبار وتشمل القطاع الصناعي والتجاري والحكومي.

ضريبة القيمة المضافة

كما تدرس السلطنة إعادة توجيه الدعم للخدمات العامة ( المياه والكهرباء) لتذهب للفئات المستحقة ورفع الدعم الكامل بحلول 2025.

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، تعتزم عُمان تطبيقها على أصحاب الدخل المرتفع في ٢٠٢٢ ( الافراد من أصحاب الدخل العالي ). وتهدف أن يتم توجيه ايراداتها إلى تمويل البرامج الاجتماعية .

وبحسب وزارة المالية العمانية، تدرس السلطنة نظاماً للتقاعد المبكر لبعض الفئات في القطاع الحكومي. بهدف تقليص النفقات التشغيلية خلال المرحلة القادمة.

في حين تعتزم توسيع نطاق اعفاء من التأشيرات لتشمل مواطني أكثر من ١٠٠ دولة (تأشيرة زيارة).

ولدى عمان توجه لتخفيض رسوم التصرف في العقارات لتكون من ٥٪ إلى ٣٪ .

وتدرس السلطنة قانون الخدمة المدنية وقانون العمل ونسب التعين في بعض القطاعات بالقطاع الخاص. إضافةً إلى إنشاء سجل وطني للأصول الحكومية.

انخفاض الأصول السيادية في سلطنة عمان

كشفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن الانخفاض في الأصول السيادية على المدى المتوسط، لكل من السعودية وسلطنة عمان.

كما أرجعت الوكالة سبب هذا الانخفاض إلى تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد من أجل تعويض انخفاض أسعار النفط.

وتابعت “موديز” في تقرير صدر عنها أمس الأربعاء، 10 فبراير/شباط، أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في السعودية وسلطنة عمان.

وهو ما يقلل بالتالي القوة المالية لصناديقها السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.

وتسبب انخفاض أسعار النفط الناجم عن كورونا، إلى الزيادة المرتفعة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية.

والتي سيتم الوفاء بها جزئيا من خلال السحب من صناديق الثروة السيادية.

كما أضاف التقرير أنه “في حالة عُمان، سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية وأصول صناديق الثروة. السيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط”.

وتابع بأن مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في كل من قطر وأبو ظبي، لا يزال قادراً على تغطية عقود من العجز المالي، في المستويات الحالية.

العجز المالي في الكويت

ورصد التقرير العجز المالي في الكويت، الذي أدى إلى استنفاذ الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر.

وفي الكويت، رصد التقرير أن العجز المالي الضخم أدى إلى استنفاد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر.

كما أشار إلى زيادة مخاطر السيولة بالكويت في ظل عدم وجود قانون للديون، على الرغم من المخزون الضخم من الأصول المحتفظ بها في صندوق الأجيال القادمة.

وتعيش دول الخليج في أزمة اقتصادية ومالية وصفت بالأسوأ في تاريخها، وذلك نتيجة للتبعات السلبية لتفشي كورونا، وتدني أسعار النفط. الذي يعتبر المصدر الرئيسي لدخلها.

وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، في تقرير سابق، أن عجز ميزانيات دول الخليج سيبلغ 490 مليار دولار بالأربعة سنوات الممتدة. من عام 2020 إلى 2023، وسط ارتفاع احتياجات التمويل مقابل انخفاض الإيرادات النفطية.

كما تحتوي قائمة أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، على أربعة عربية، يتصدرها جهاز أبو ظبي للاستثمار، وأصوله بلغت 579.6 مليار دولار. في المركز الثالث عالميا، وذلك بحسب أحدث بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية .

وتعتبر هيئة الاستثمار الكويتية ثاني أكبر صندوق خليجي، وهي الرابعة عالميا، بأصول بلغت 533.65 مليار دولار.

بالإضافة إلى صندوق الاستثمار العامة السعودي، والذي جاء بالمرتبة الثامنة بأصول 399.45 مليار دولار. ثم مؤسسة الاستثمارات. لحكومة دبي بالمركز العاشر بأصول 301.52 مليار دولار.

فيما يأتي جهاز قطر في المرتبة الحادية عشر عالميا، بأصول بلغت 295.2 مليار دولار.

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