وأخيرا عودة منافسات الدوري الكويتي من جديد بعد التوقف مع قرارات غليظة

بعد التوقف لنحو ال 15 يوما بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وارتفاعها في النوادي الكويتية هذا الموسم. ليتقرر بعدها استئناف منافسات الدوري بقرار جديد من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم . والعودة إلى ما انتهت به الفرق المنافسة قبل قرار التأجيل.

ومن المقرر أن تعود المباريات التي لم يبدأ بعد بالمواجهات القوية بين الفرق في الدوري الممتاز. بعد قرار الاستئناف من قبل الاتحاد كرة القدم. وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا. يوم الاثنين القادم الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري.

والعودة إلى مباريات الجولة الأسبوع الرابع من المنافسات القوية بين الفرق الكويتية في دوري الدرجة الأولى الممتازة من جديد.

عقوبة مشددة

كما وقرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان صحفي له مساء يوم الخميس الماضي، عن فرض عقوبة لنوادي الكويتية المنافسة في الدوري الممتاز.

قائلاً: ” أي نادي يدخل جمهوره الملعب لديه فقط 40 دقيقة من أجل إخراجهم، مشدداً أنه إذا لم يفعل النادي ذلك ولم يخرج جماهيره. في تلك المدة الزمنية التي قررناها سيخصم من الفريق ثلاثة نقاط على الفور”.

رسميًا : #الاتحاد_الكويتي يقرر اي نادي يدخل جمهوره الملعب لديه 40 دقيقة لاخراجهم و اذ لم يخرجوا يخصم من النادي ثلاث نقاط . — الدوري الكويتي Stc .⚽️ (@Mohd_alnafes) February 19, 2021

المواجهات القادمة

وستكون أولى المباريات ومنافسات دوري الأسبوع الرابع بعد توقف الدوري الكويتي للدرجة الممتازة. بين فريق خيطان ومنافسه القوي كاظمة والتي تحمل مواجهة صعبة بين كلا الفريقين بعد العودة.

وستكون المباراة عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت دولة الكويت ومكة المكرمة “السعودية”. وكذلك دول قطر والبحرين وعمان.

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح أن عودة النشاط الرياضي مرهونة بتطبيق جميع القرارات والاشتراطات الصحية التي أقرها مجلس الوزراء واللجنة الثلاثية لذلك على جميع الأندية تطبيق جميع القرارات.#KuwaitFA pic.twitter.com/qixnv8CBhk — KuwaitFA (@KuwaitFA) February 17, 2021

كما سيكون المباراة عند الساعة الرابعة إلا خمس دقائق مساءً بفارق التوقيت الشتوي في مصر وفلسطين وسوريا ولبنان. وستقام المباراة بين المنافسين على أرضية ملعب ناصر العصيمي بنادي خيطان المستضيف لتلك المواجهة.

الساحل والشباب

وسيكون في نفس التوقيت مباراة أخرى بين فريق الساحل المتصدر في المركز الخمس الأولى من الترتيب أما الشباب في مواجهة الإثارة والقوة بين كلا الفريق. وستقام المباراة بين كلا الفريقين على أرضية ملعب ” استاد عبد الله الخليفة”. في نادي اليرموك.

و أخيرًا عدنا😍 بعد توقف 15 يوم بسبب#جائحة_كورونا

الجولة 4 #دوري_stc_الممتاز الاثنين 22/2/2021

خيطان X كاظمة 🕔 4:55 🏟 ناصر العصيمي في نادي خيطان

الساحل X الشباب 🕔 4:55 🏟 عبدالله الخليفة الصباح في نادي اليرموك

الفحيحيل X الكويت 🕢 7:45 🏟 عبدالله الخليفة الصباح …….. — الدوري الكويتي Stc .⚽️ (@Mohd_alnafes) February 17, 2021

الكويت في مواجهة صعبة الفحيحيل

كما وستكون مباراة تحمل المفاجأة بين كلا المنافسين بعد استئناف وعودة الدوري من جديد. عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً. بتوقيت دولة الكويت وكذلك مكة المكرمة ” السعودية” والبحرين وقطر.

وستكون في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن. حيث ستقام تلك المباراة الهامة من منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز. على أرضية ملعب ” استاد عبد الله الخليفة” في نادي اليرموك الكويتي.

مباريات يوم الثلاثاء القادم

وبعد يوم من استئناف الدوري الممتاز. سيواجه ثاني ترتيب الدوري النصر الكويتي في مواجهة ستشهد القوة والمنافسة مع فريق السالمية الذي يسعى إلى خطف نقاط ثلاثة من فريقه المنافس والعودة بقوة إلى جدول ترتيب الدوري.

الثلاثاء 23/2/2021

السالمية X النصر 🕔 4:55 🏟 ثامر في نادي السالمية العربي X القادسية 🕢 7:20 🏟 صباح السالم في النادي العربي #الديربي 🔥😍🤩 . — الدوري الكويتي Stc .⚽️ (@Mohd_alnafes) February 17, 2021

كما وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت دولة الكويت ومكة المكرمة “السعودية”. وكذلك دول قطر والبحرين وعمان.

كما وستكون المباراة عند الساعة الرابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت فلسطين ومصر والأردن. على أرضية ملعب “ثامر” في ملعب الضيف المنافس السالمية.

مواجهة القوة الإثارة تعود من جديد

وستكون المواجهة القوية في قمة الأسبوع الرابع من الدوري الكويتي الممتاز بين متصدر الدوري لهذا الموسم الجاري رغم توقفه بسبب جائحة كورونا التي تجتاح أرجاء العالم. أمام منافسه الذي لا يقل قوة ومنافسة فريق القادسية الكويتي.

كما سيعلب كلا الفريقين على أرضية ” استاد صباح السالم” في معقل الضيف المتصدر فريق العربي الكويتي. وستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً. بتوقيت دولة الكويت وكذلك مكة المكرمة ” السعودية” والبحرين وقطر.

وبتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن. في تمام الساعة السابعة إلا ربع في مواجهة لا يقبل القسمة على إثنين وتحمل المفاجأة القوية لعشاق ومحبين جماهير كلا الفريقين في منافسات الدوري الكويتي الممتاز.

ترتيب الدوري الكويتي قبل العودة

ويحتل صدارة الترتيب في قائمة الدوري الكويتي للدرجة الممتازة فريق العربي برصيد 7 نقاط. متساوياً مع فريق النصر الكويتي بعدد النقاط. الذي يحتل المركز الثاني من جدول الترتيب.

كما ويأتي فريق القادسية في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن المنافسين برصيد 6 نقاط. وكذلك بفارق نقطة وحيدة يأتي نادي الكويت برصيد 5 نقاط. يليه فريق الساحل الكويتي. برصيد 4 نقاط في المركز الخامس من الترتيب للدوري الممتاز.

ويتساوى فريق الفحيحيل في المركز السادس برصيد 4 نقاط. وبفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق العربي الكويتي. بينما يحتل فريق الشباب في المركز الثامن من الترتيب برصيد 3 نقاط بعد التعثرات والخسارة مع بداية الموسم الجاري.

وفي أدني الترتيب من جدول دوري الكويتي للدرجة الممتازة. فريقا كاظمة وخيطان اللذان سيواجهان أولى مواجهات الأسبوع الرابع بين الفريقين.

في مباراة قوية من أجل الصعود في ترتيب الدوري. حيث حصل كلا الفريقين على نقطة واحدة في الجولات السابقة قبل توقيف منافسات الدوري بسبب جائحة كورونا.

اللاعب خالد القحطاني

وغرد اللاعب الكويتي خالد القحطاني 36 عاماً عن سبب عدم تسجيله منذ بداية موسم الدوري الممتاز. قائلاً: ” سبب عدم تسجيلي مع أي نادي هذا الموسم هو التهاب العضلات التي أعاني منها منذ فترة “.

اللاعب #خالد_القحطاني : سبب عدم تسجيلي مع اي نادي هذا الموسم هو التهاب بالعضلات و خروجي من #نادي_الكويت بسبب المدرب الهولندي #رود_كرول . pic.twitter.com/rNexQfU0a5 — الدوري الكويتي Stc .⚽️ (@Mohd_alnafes) February 16, 2021

وأردف القحطاني، ” خروجي من نادي الكويت هذا الموسم. كان بسبب المدرب الهولندي رود كرول”.

وقد انضم اللاعب خالد القحطاني إلى فريق القادسية حديثاً. بعد انتقاله من فريقه السابق نادي الكويت في سوق الانتقالات الشتوية الماضية”.

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