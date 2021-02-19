نادي بلغاري يسقط في ضحية التوقيع مع لاعب مزور شاهد تفاصيل الحادثة!

في فضيحة مدوية هزت الملاعب الأوروبية على إثر تلك الحادثة. في عالم كرة القدم. فقد نجح شاب فرنسي من مخادعة نادي أوروبي. بسيرة ذاتية مزورة. من أجل تحقيق حلمه والمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

حيث أن الشاب الفرنسي الذي يدعى “غريغوري أكسيلرود”. قد كشف أمره في اللحظات الأخيرة بعد اقترابه كثيراً من توقيع عقده الاحترافي مع فريق سسكا صوفيا البلغاري. المنافس من الدرجة الأولى الممتازة. المشارك في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2020-2021م.

تفاصيل الحادثة

استطاع الفرنسي غريغوري أكسيلرود. من إنشاء موقع إلكتروني مزيف له. ووضع بداخله العديد من التقارير الغير الصحيحة عن المباريات التي خاضها الفريق مع النوادي الأوروبية خلال مسيرته المزيفة. بالإضافة إلى وضع سيرة ذاتية مزورة. موضع فيها النوادي الأوروبية المشهورة التي لعب معها.

كما وقام الشاب الفرنسي بنشر كل تلك التقارير ونشرها في الصحف. التي حملت اسم المهاجم المزور نيكولاس أنيلكا كاسم وهمي لا أساس منه.

استغلال فريق باريس سان جيرمان

وقد كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الشاب الفرنسي غريغوري. قام باستغلال قميص باريس سان جيرمان الذي لعب بفريق الهواة بباريس سان جرمان ” البي أس جي”.

من أجل مسايرة تلفيق الخداع والتزوير الذي قام به. من أجل التوقيع مع اللاعب الذي لفت أنظار النادي البلغاري. الذي كان في دور الضحية.

أبرز نتائج مباريات الدوري الأوروبي اليوم 🏆 ⚽️ميلان (3) × (0) سبارتا براج ⚽️رويال أنتويرب (1) × (0) توتنهام ⚽️أيك أثينا (1) × (2) ليستر سيتي ⚽️روما (0) × (0) سسكا صوفيا ⚽️ريال سوسيداد (0) × (1) نابولي ⚽️آرسنال (3) × (0) دوندالك#الدوري_الاوروبي #ميلان#ارسنال#توتنهام pic.twitter.com/4jtOJJSD1w — Kooora (@kooora) October 29, 2020

اكتشاف أمر الحادثة

كما واستطاع الشاب الفرنسي غريغوري في لفت انتباه فريق “سسكا صوفيا” البلغاري. المنافس في الدوري الأوروبي هذا الموسم. بتلك المعلومات المزيفة. عن سيرته الاحترافية في عالم الملاعب الأوروبية وخوض المباريات مع الفرق المنافسة القوية. في الدوريات الأوروبية كفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

إلا أن مشجعي من فريق باريس سان جرمان ” البي أس جي” الفرنسي. قد كشفوا زيف المعلومات المرتبطة باللاعب المزيف في اللحظات الأخيرة قبل توقيع العقد مع اللاعب المخادع. الذ كان يريد تحقيق حلمه بالمشاركة في البطولة الأوروبية الذي يشارك فيها النادي البلغاري.

عزم النادي على التوقيع معه

كما وقال الشاب الفرنسي المخادع ” غريغوري أكسيلرود “. في حديث له مع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قائلاً ” بأن أحد مشجعي فريق سسكا صوفيا البلغاري. قد قام بالتواصل مع أعضاء منتدى فريق نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وعرف منهم أنهم لا يعرفونني على الإطلاق”.

نادي سسكا صوفيا البلغاري يعلن تعيين الان باردو مدربا للفريق.#الديربي@CSKA_Sofia pic.twitter.com/EPnt8mM2Lz — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) November 23, 2020

وأردف غريغوري، ” فقد تم الاتصال بعدها من قبل مشجع بلغاري. بوسائل الإعلام المحلية، كاشفاً عن عزم النادي سيسكا صوفيا من عزمه التوقيع مع لاعب مزيف. كما أن هذا الأمر جعل الفريق البلغاري يطلب من اللاعب الفرنسي المزيف. الذي وصل إلى صفوف النادي من أجل توقيع العقد. بالعودة إلى بلده فرنسا.

الترويج للاعب الفرنسي

والغريبة من الأمر ذاته. فإن فريق سسكا الذي ضحية في تلك الحادثة. بعد المخادعة التي تعرض لها من قبل الشاب الفرنسي غريغوري. الذي نشر عدد من الصور الترويجية للاعب المزور. وهو يرتدي قميص الفريق البلغاري.

كموعد لإعلان قرب توقيع الصفقة والعقد مع اللاعب المزور. قبل أن يقوم بحذفها النادي البلغاري بعد اكتشاف أمره في اللحظات الأخيرة.

الصحافة البلغارية:

هداف سسكا صوفيا البلغاري المهاجم البرازيلي فرناندو كارانجا

لديه عرض ضخم من نادي سعودي

هذا الموسم

لعب ٢٩

سجل ٢٥

صنع ١١ pic.twitter.com/p6Qf2iJq6l — مصدر رياضي (@M9dr_sport) June 7, 2018

كما ويلعب فريق البلغاري سسكا صوفيا في دوري الدرجة الأولى الممتازة في الدوري المحلي. والذي يقدم أداءً جيداً في منافسات الموسم الجاري. إلى جانب نجاح الفريق من المشاركة مؤخراً. في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2020-2021م.

ويتربع على عرش صدارة الدوري البلغاري لكرة القدم في الدوري الممتاز. فريق لودوجوريتش برصيد 42 نقطة. بينما يأتي فريق الضحية سسكا صوفيا. في المركز الثاني من الترتيب برصيد 36 نقطة. بفارق 6 نقاط عن المتصدر في جدول قائمة الترتيب.

كما ويحتل فريق لوكوموتيف البلغاري في المركز الثالث من الترتيب برصيد 34 نقطة. بفارق نقطتين عن فريق سيسكا صوفيا. أما في المركز الرابع فيأتي فريق أردى برصيد 32 نقطة.

بيروي البلغاري

وفي المركز الخامس يحتل فريق بيروي برصيد 31 نقطة من جدول الترتيب للدوري الممتاز. بينما في المركز السادس يأتي فريق سيسكا 1948 برصيد 27 نقطة.

كما ويحتل فريق تشيرنو موري البلغاري في المركز السابع من الترتيب. في الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة. وفي المركز الثامن جاء فريق ليفسكي برصيد 18 نقطة.

أما في المركز التاسع فجاء فريق تسرسكو سيلو برصيد 17 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفسكي البلغاري. لكن في المركز العاشر يحتل فريق مونتانا بنفس عدد النقاط. مع المركز السابق من جدول الترتيب لدوري الدرجة الممتازة البلغاري.

وفي المركز الحادية عشر جارء فريق بوتيف فراتسا برصيد 15 نقطة. بينما جاء فريق بوتيف في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

كما وتراجع فريق سلافيا صوفيا البلغاري. الذي يحتل في المرتبة ما قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 12 نقطة. وفي أدنى ترتيب الدوري إتر برصيد 11 نقطة في الدوري البلغاري. الممتاز خلال منافسات الموسم الجاري.

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