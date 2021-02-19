صعايدة مصر يهدرون دم تامر أمين بعد الخوض في عرض نسائهم وهذا ما قاله وأثار غضباً واسعاً

أثار الإعلامي المصري الموالي للنظام، تامر أمين، حالة جدل واسعة خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاته الأخيرة التي أطلقها حول أهالي الصعيد في برنامجه آخر النهار.

نساء الصعيد

وقال تامر أمين، إن الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالًا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، منتقدًا الزيادة السكانية.

"في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدمات".. تصريحات للإعلامي تامر أمين تعليقًا على زيادة السكان الذي حذر منها السيسي pic.twitter.com/e8jfVpb6Gg — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 18, 2021

وذكر أمين أن “هناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبناب، علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم”.

"بيخلفوهم عشان يشحنوهم يشتغلوا في البيوت".. المذيع تامر أمين يهين أهالي الريف والصعيد بتصريحات عن الزيادة السكانية pic.twitter.com/3YtK85E9ui — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 18, 2021

وأضاف: “في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7 سنوات، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما…. الأسطى. آخر الشهر يديله 1000 جنيه يحطهم في حجر أبوه”.

وتابع: “لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟، بالقطع لا … في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة. عشان يشتغلوا خدامات”.

إيقاف البرنامج

وعلى إثر ذلك، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ، قراراً يقضي بوقف برنامج تامر أمين. وذلك بسبب حديث. في برنامجه “آخر النهار” عد إهانة لسيدات الصعيد.

كما قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له اليوم الجمعة: “قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر. وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم”.

وتابع البيان، أن المجلس يؤكد ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية. مشددًا على الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

تامر أمين يوضح

وعقب هذه التصريحات انهالت الكثير من المنشورات الغاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورد تامر أمين بالقول. “البعض يحاول الصيد في الماء العكر. والبعض حاول تشويه تصريحات ويظهرها وكأني أهين أهالينا في الريف والصعيد”.

كما أضاف: “لا أجرؤ أنا ولا غيري على فعل ذلك أو إهانة أهلنا في الصعيد والفلاحين، الصعيد هو فخر مصر وعزة مصر. وشرف مصر ومنه القامات الكبيرة الأدبية والشعرية والسياسية والثقافية”.

وشدد على أن التصريحات والفيديوهات المنتشرة على اليوتيوب جزء مقتضب من سياقه الطبيعي وأن المقصود. حديثه عن الزيادة السكانية.

البرلمان المصري

كما انتقلت أزمة ”إهانة الصعايدة“ التى قام بها الإعلامي تامر أمين، للبرلمان المصري.

وطالب النائب أحمد عبدالسلام قورة، بمحاسبة تامر أمين، ووقف برنامجه آخر النهار، واستدعاء أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام. وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومساءلتهم حول ما اتخذوه ضد الإعلامي ”الذي يجهل حقائق وتاريخ الصعيد. الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة تضرب جذورها في الأرض منذ آلاف السنين“، حسب قول النائب.

وأكد النائب أنه سوف يتقدم ببيان عاجل في أولى الجلسات القادمة حول ما بدر من الإعلامي تامر أمين من كلام. بعد إهانته للصعيد ورجاله ونسائه.

السوشيال ميديا

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم من تصريحات الإعلامي المصري المعروف بإثارته للجدل وحب. الظهور بالتصريحات الجدلية.

مش محتاجةاكتب اى تعليق للو$$$خ #تامر_أمين_ابن_الوسخه الراجل دة قال كل حاجة ريتويت يوصل لابن الو$$$$خة الفيديو طويل جدا انا اخدت منة ٣ اجزاء اعتقد انهم كفيلين وقال فيهم مايشرح الصدر pic.twitter.com/ARToXeR07I — んodﾑ3آلُٻڊيَلُ (@El7rakeunawe) February 18, 2021

ارجو ان يدفع تامر امين الذي احترف السجود لغير الله في الخلاء ثمن تلك الغلطة الكبرى التي لايمكن ان تغتفر وان يصدر اعتذار رسمي ممن مكنوه ان يظهر على منبر الدولة ويسب اكثر من نصف سكان مصر ،بنات الصعيد الذي غمز ولمز بحقهن اطهر وانظف واشرف بنات الارض يارخيص ياقليل الاصل ياعديم الشرف pic.twitter.com/GzRH44JiLR — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) February 18, 2021

تامر امين ما هوا الا واحد ضمن منظومة تعمل لصالح رجال الأعمال ضد مصر والمصريين وهم اخطر علي مصر من الاخوان ولا يوجد لديهم ادني حد من حدود الوطنيه وظاهرهم يخالف حقيقتهم وربهم الاعلي الدولار واليورو ولا قيم تحكمهم ولا مبادئ.

لكي الله يا مصر #ابن_حرامي_الساعات pic.twitter.com/upy9DLJn1b — Mohamed Hussien Rachid (@MOHMEDRSHEED) February 19, 2021

#تامر_أمين شوف بابا ي تامر 😁

عيب ي تامر، وكده محدش دور وراك ؏ فكرة لسه😁 pic.twitter.com/ILAsNrMqXj — ℍ𝔸𝕄𝕀𝔻𝕆𝕍𝕀ℂ (@M_7ameed1) February 19, 2021

#ابن_حرامي_الساعات#تامر_أمين

حرامي وخمرجي ومتحرش كمان وف الآخر بيتتطاول على اسياده الصعايده ياجعر انضف منك ياجعر وفيهم مثقفين وفيهم أطباء وعلماء ياحرامي الساعات والسبح😂😂😂 pic.twitter.com/sqr8llEJ7z — Asmaa Shaban (@AsmaaSh36142354) February 19, 2021

قرار إيقاف تامر أمين

وأصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قراراً بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم برامج على قناة النهار، عن ممارسة النشاط الإعلامي. على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق، وذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامى التابع للنقابة. والذى أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.

وأكد نقيب الإعلاميين احترام النقابة وجموع الإعلاميين لأهلينا جميعاً وبخاصة في صعيد مصر .

كانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قررت من قبل وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه، والتحقيق معه يوم الأحد القادم. والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والاخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة .

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر من قبل إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف فى نشر القضايا. الأخلاقية التى تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.

وقال المجلس فى بيان عاجل، إنه يجرى فى الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التى تلقاها من المواطنين. ومن ذوى الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء. ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التى تحظر الخوض فى السيرة الشخصية دون سند أو دليل.

جدير بالذكر، أن المجلس فى حالة انعقاد مستمر لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التى تبث على المواقع ووسائل الإعلام المختلفة، والتى. من شأنها ان تسئ لسمعة المواطنين دون سند أو إثبات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

تامر أمين والتحرش

ورغم تطبيله لنظام السيسي ومهاجمة على الدّوام خصومه، تلقى تامر أمين في وقت سابق، صفعةً قضائية بمعاقبته. في تهمة التحرش والسب والقذف وانتهاك الحرمة الخاصة للموديل مريهان هشام عبد القادر.

محكمة جنح مدينة نصر، قضت بمعاقبة تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

كما تم تغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني؛ وذلك بعد اتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل. ميرهان هشام عبد القادر.

في التفاصيل، وأثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبي المنتخب المصري بالتحرش عن طريق. وسائل التواصل بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات. وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.

ورداً على ذلك، قال تامر، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ويسلك الطرق القضائية بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر. موضحاً أنه يحترم أحكام القضاء المصري ولا يجب التعليق عليها.

تامر أمين البصاص

وفي وقت سابق، اعترف تامر أمين أنه رجل “بصباص” ويعشق معاكسة السيدات الجميلات، مؤكدًا أن كل الوسط الإعلامي.يعلم جيداً ذلك.

وعن سهره في الكباريهات، قال تامر أمين في برنامج “شيخ الحارة”: “أنا أعشق السهر والشرب أحياناً”.

وتابع: “ذات مرة أثناء قضائي سهرة ما في مكان مع راقصة، فوجئت بسيدة بجانبي تهمس لي قائلة: “أنت بتسهر أهو.. أُمال ليه عامل فيها شيخ”، فكان ردي: “أنا لم أدعي بأني شيخ إطلاقاً”.

وقال إنّه “لا توجد راقصة محترمة في مصر”.

كما هاجم تامر أمين بعض نجوم الفن قائلاً: “أفضل اعتزال الإعلام عن تقديمي لبرنامج مع سعد الصغير أو فيفي عبده. أو برنامج في قناة يملكها إخواني”.

وقال: “فيفي عبده كانت زميلة لي ولكنها قامت برفع 4 قضايا ضدي، ولكني أزعم أني أفقه في حدود القانون، لذلك حصلت على حكم بالبراءة”.

وعن خلافه مع عادل إمام بعد انتقاده لفيلم عمارة يعقوبيان، قال: “الزعيم لامني فقط فكل منا يعشق الآخر ونقضي الصيف سوياً بالساحل”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك