دار الإفتاء المصرية: “الشماتة بعمرو أديب حرام”

دخلت دار الإفتاء المصرية على خط حادثة الإعلامي المصري المعروف والمقرب من النظام عمرو أديب. وعلقت على حالة الشماتة الكبيرة به على مواقع التواصل.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في الساعات الأولى من صباح، الأربعاء، لينجو من الموت بأعجوبة.

وقالت دار الإفتاء في بيان لها معلقة على حالة الشماتة بالإعلامي المقرب من النظام من عموم المصريين:” “الشماتة بالمصائب والابتلاءات التي تقع للغير ومنها الحوادث والموت، ليس خلقا إنسانيا ولا دينيا.”

وتابعت:”والشامت بالموت سيموت كما مات غيره.”

وأضافت الدار التي باتت تفتي بما يرضي السيسي لا بما يرضي الله ورسوله، في بيانها على صفحته الرسمية بفيس بوك:”والله تعالى. قال عندما شمت الكافرون بالمسلمين في غزوة أحد: {إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس}.”

واستطردت:”والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك». فالشماتة والتشفِّيَ في المُصاب الذي يصيب الإنسان أيًّا. كان مخالفًا للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية السليمة، فعند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ لا الفَرَح والسرور”

حالة عمرو اديب الصحية

هذا وكشف، الخميس، الإعلامي المصري شريف عامر، تفاصيل الحالة الصحية لزميله الإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه للحادث المروع.

وأضاف عامر، في تصريحات خلال برنامجه “يحدث في مصر” أن أديب يعاني من آلام شديدة نتيجة قوة صدمة الحادث الذي تعرض له.

مؤكدا أنه تلقى الرعاية المطلوبة أمس وخرج من المستشفى.

وأشار إلى أن أديب يخضع لتقييم يومي، لأنه يخرج على الهواء لعدد كبير من السنوات.

وتابع:”إضافة إلى أنه شخصية مؤثرة وهامة في مجاله” مستنكرا حملات الشماتة فيه.

وأول أمس تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب، لحادث سيارة مروع على طريق وصلة دهشور خلال عودته من مدينة الإنتاج الإعلامي عقب انتهاء برنامجه “الحكاية”.

تضرر سيارة عمرو اديب

ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً للحادث والتي يظهر خلالها بأنه كان قويا حيث تضررت سيارة عمرو اديب بشكل. كبير إثر تلقيها ضربة أمامية من سيارة نقل مُحملة بأنابيب غاز.

وذكرت التحريات وتحقيقات المباحث أن الحادث أحدث تلفيات كبيرة في سيارة عمرو أديب. إثر تصادم مع سيارة محملة بالأنابيب، وتم نقل المذيع المصري إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي الإسعافات الاولية له.

كما تم التحفظ على سيارة عمرو أديب، وراجعت القوات الكاميرات لفحص ملابسات الحادث، وتحفظت القوات. على السائق المتسبب في الحادث.

فيديو من موقع الحادث

ونشر أحد أعضاء فريق عمل برنامج عمرو اديب، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” من مكان وقوع الحادث.

وأكد إسلام زكريا أن عمرو أديب بصحة جيدة، معلقاً:”كنت في موقع الحادث دلوقتي والظابط أكد أن عمرو أديب سليم والحمد لله”.

لميس الحديدي تطمئن على زوجها

ووصلت الإعلامية لميس الحديدي لمستشفى دار الفؤاد للاطمئنان على زوجها برفقة عدد من العاملين في قناة «mbc» منهم. محمد عبدالمتعال رئيس القناة.

ورافقها أيضاً الإعلامي طارق يونس رئيس تحرير البرنامج، والإعلامي طارق صبري مدير التحرير البرنامج، وشريف عمرو. وعدد من العاملين في البرنامج.

الحالة الصحية لعمرو أديب

ولاحقاً، أعلنت وسائل إعلام محلية أن عمرو أديب غادر صباح الأربعاء المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية. والاطمئنان على حالته الصحية.

وقال الطبيب المعالج له، دكتور المخ والأعصاب عماد الأكوح، في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المحلية. إنه فوجئ بوصول الإعلامي عمرو أديب عقب تعرضه لحادث سير.

وأوضح أنه تم عرض عمرو أديب على الطوارئ، ووقع الكشف الطبي عليه مع اثنين من الأطباء، بالإضافة إلى طبيب. العظام وطبيب الجراحة العامة.

وأشار طبيب المخ والأعصاب إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للإعلامي عمرو أديب، وتبين استقرار حالته تماما. وعدم وجود أي دواع تستوجب بقاءه في المستشفى.

وأوضح الطبيب أنه تم إعطاء أديب بعض المسكنات لتخفيف آلام الكدمات التى تعرض لها نتيجة الحادث. من انفجار مصدات الهواء الخاصة بسيارته.

بيان عاجل من mbc

وكشفت إدارة فضائية “MBC مصر”، آخر التطورات الصحية لعمرو أديب في بيان لها نشره موقع “المصري اليوم”.

وجاء في البيان أن عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفى دار الفؤاد.

وأكدت القناة أن “أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث. ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة”.

ولم تكشف الفضائية في بيانها إن كان عمرو أديب سوف يظهر على شاشتها قريبا، حيث يُقدم أديب عبر شاشة الفضائية. السعودية برنامج “الحكاية” يوميا من الجمعة إلى الإثنين في العاشرة مساء.

رانج روفر

الجدير بالذكر أن أديب كان يستقل سيارته «رانج روفرvogue»، حين تعرض لهذا الحادث، وتتوفر في هذه السيارة. العديد من وسائل الأمان المختلفة مثل نظام مراقبة النقطة العمياء ، ونظام مراقبة محيطية.

كذلك تحتوي السيارة على إنذار عند استشعار السيارة بوجود حادث، وتحذير من مغادرة المسار، ورادار لمراقبة الشوارع. ووسائد هوائية فى جميع أجزاء السيارة، وأيضاً الفرملة الإلكترونية في حالات الطوارئ.

كما رجح الخبراء أن سبب وقوع الحادث رغم تعدد وسائل الأمان يعود إلى عدم ربط حزام الأمان أو عدم تفعيل بعض. وسائل الأمان في السيارة.

هذا وتعمل «رانج روفر vogue» بمحرك 3.0 لتر تربو 6 مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 380 حصانا وأقصى عزم للدوران. يبلغ 450 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم\س فى 7.8 ثانية وتصل لسرعة قصوى 209 كم\س محددة إلكترونيا، وسعة خزان. الوقود يبلغ 104 لترات.

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