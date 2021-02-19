حمزة مون بيبي يعود إلى فضح خصوصيات نجوم المغرب

على الرغم من سلسلة التحقيقات والمحاكمات التي فتحتها السلطات المغربية ضد حساب “حمزة مون بيبي” على “إنستغرام”. عاد الحساب إلى العمل أخيراً، معلناً فضح المزيد من خصوصيات النجوم المغاربة.

فنانة مغربية أول الضحايا

وفور عودة الحساب توعد بـ”فضح” الفنانة المغربية، سعيدة شرف، وهي مغنية مغربية متخصصة في أداء الفن الحساني. وهو الفن الشعبي في الأقاليم الجنوبية الصحراوية للمغرب.

وكانت شرف سبق أن تقدّمت عام 2019 بشكوى ضد الحساب، إلى جانب شكاوى أخرى رفعها متضررون آخرون.

وأدى ذلك إلى سجن أسماء معروفة، أبرزها المغنية دنيا بطمة التي اتهمت بالوقوف خلف الحساب.

وقالت شرف حينها إنها لجأت إلى القضاء لأنها تضرّرت نفسياً ومعنوياً بسبب هذا الحساب.

وما أفاض الكأس حينها هو تشكيك الحساب “في ولاء الفنانة للمغرب”، وتحدث عن علاقة قوية لها بأنصار جبهة البوليساريو الانفصالية، التي تطالب باستقلال المنطقة التي تنتمي إليها الفنانة.

واشتهر حساب “حمزة مون بيبي” بالتشهير بالنجوم والمشاهير وابتزازهم، والمس بسمعتهم، من خلال كشف تفاصيل حياتهم الشخصية والحميمية.

اعتذار مفاجئ

والحساب، الذي توقف عن النشر منذُ شهر آب/أغسطس من العام الماضي، عاد قبل يومين ليقدم صاحبه ”المجهول“ الاعتذار لبعض الصحفيين المغاربة عما صدر عنه.

كما عبر عن رضاه عما آلت إليه الأمور بخصوص بعض الأشخاص، الذين اتهمهم بالانفصالية أو النصب.

وخضع شاب يمتهن القرصنة ومجموعة من المتهمات للمحاكمة بسبب الضجة، التي أثارها الحساب ”المجهول“، وكانت أبرزهن المغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة.

دنيا بطمة وشقيقتها

وقبل عدة أسابيع، أنهى القضاء المغربي، فصول المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في قضية ابتزاز المشاهير، المعروفة إعلامياً بقضية حساب “حمزة مون بيبي”.

ورفع القضاء المغربي عقوبة المغنية دنيا بطمة إلى سنة سجناً نافذاً بدل ثمانية أشهر، وغرامة قيمتها 10 آلاف درهم “نحو ألف دولار أميركي”.

وقضت محكمة الاستئناف في مراكش المغربية بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن سنة واحدة في حق شقيقة الفنانة المغربية ابتسام بطمة.

كما قضت بالسجن عشرة أشهر في حق صوفيا شكيري، في حين خفضت عقوبة مصممة الأزياء عائشة عياش إلى ستة أشهر بدل سنة ونصف سجناً.

وحوكمت بطمة في حالة سراح مع استمرار تدبير المراقبة القضائية في حقها بتهم “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

كما حوكمت بالمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة. المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم. وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”. فيما لوحقت شقيقتها ابتسام بالتهم نفسها لكن في حالة اعتقال.

عائشة عياش

وتوبعت مصممة الأزياء عائشة عياش في حالة اعتقال، بجنح “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. والمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

إضافة إلى ذلك بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة. قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص. قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والنصب، ومحاولة النصب. والتهديد بإفشاء أمور شائنة. والارتشاء، والوساطة في الدعارة. وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيئة منظمة، والتهديد”.

وكانت قضية حساب “مون بيبي” قد تفجرت بعد اتهام حساب “إنستغرام” يحمل اسم “حمزة مون بيبي” الفنانة سعيدة. شرف بدعم انفصاليين وتعاطفها معهم.

وهو ما جعل المغنية المغربية تطالب بتدخل السلطات والمخابرات لمعرفة من يقف وراء هذه الاتهامات.

رد من دنيا بطمة

وفي وقت سابق، تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن حبس شقيقتها ابتسام في قضية حمزة مون بيبي.

وقالت دنيا بطمة، إنها تعلمت من كثير من الأخطاء التي ارتكبتها في حياتها الشخصية وأضافت أنها تعرضت للأذى. بعد الحكم على شقيقتها ابتسام في قضية حمزة مون بيبي.

وأوضحت أن بعض الأشخاص لم يتمكنوا من الوصول إليها فتعرضوا لشقيقتهاابتسام التي سجنت على ذمة قضية حمزة مون بيبي.

وعلقت قائلة: “اللي ما قدرش يقيسني قدر يقيس إبتسام”. ولم تتمكن من منع نفسها من البكاء.

محامي دنيا بطمة يكشف حقيقة القبض عليها

وكشف محامي دنيا بطمة، أن منطوق الحكم الصادر ضد دنيا بطمة يعد غريباً بصدور حكماً مشدداً في قضية سب. وقذف وكأنها جريمة قتل بينما القانون المغربي يعتبر السب والقذف مخالفة.

واستبعد صدور أمر اعتقال بحقها لأسباب عديدة أولها أنه لا سوابق لها وسجلها الجنائي نظيفاً ومقيمة في مكان محدد ومعلوم وهي زوجة وأم لطفلتين إحداهما رضيع كما أنها حاصلة على وسامين ملكيين.

وأكد أنه لن يستطيع التعليق على الحكم إلا بعد الحصول على نسخة رسمية من المحكمة.

وأوضح أن المنطوق به من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي جزئياً مع تعديله ورفع. العقوبة في حق دنيا بطمة إلى سنة يعني أن الشق الأول المتعلق بحساب “حمزة مون بيبي” بمقتضى الحكم الأول قد تم تأييده.

وأشار إلى أنه قدم طعناً على الحكم ويري أن الوضع سيصحح حينما يعرض أمام اعلى محكمة في البلاد لتقول الكلمة الفصل.

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