جدول ترتيب الدوري المصري قبيل عودة الأهلي إلى المنافسات بمعنويات عالية

يترقب عشاق وجماهير الأهلي المصري في الوطن العربي ومصر عودة فريقهم بعد غياب عن منافسات الدوري المصري للدرجة الأولى الممتازة من جديد.

بعد تأجيل مبارياته أمام الفرق المنافسة والقوية نتيجة مشاركاته في مونديال كأس العالم للأندية الذي أقيم في دولة قطر.

كما و تمكن الأهلي المصري من الحصول على الميدالية البرونزية. تصنيف المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2020-2021م، بعد فوزه على فريق بالميراس البرازيلي. بركلات الترجيح مع تألق حارس المرمى الملفت في تلك المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الشناوي والتصدي الرائع

كما وتألق حارس مرمى فريق الأهلي المصري منتخب بلاده محمد الشناوي 32 عاماً، في حصول فريقه على الميدالية البرونزية وترتيب المركز الثالث. في بطولة كأس العالم للأندية. على حساب الفريق المنافس بالميراس البرازيلي.

🎙| مانويل نوير " لقد كان من الرائع التعرف بالشناوي و أتمني النجاح له و لناديه في المستقبل"🦅💪🔥@FCBayernAr @fifacom_ar @FCBayern pic.twitter.com/tya14EY9vU — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 13, 2021

فيما تصدى محمد الشناوي في أخر كرة للفريق المنافس بالميراس البرازيلي. ليُتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لدوره البارز والرائع في تأهل فريقه. وحصوله على المركز الثالث في البطولة.

وقد سجل أهداف الثلاثة لفريق الأهلي كلاً من: اللاعب المصري محمد هاني، والمغربي بدر بانون، واللاعب المالي أليو ديانج.

خسارة اللقب

كما وخسر فريق الأهلي المصري حامل لقب الدوري السابق وبطل القارة السوداء الأفريقية العام الماضي للمرة التاسعة في مسيرته وتاريخ الكروي أمام البطل الأوروبي. وحامل لقب الدوري الألماني السابق البافاري ” البايرن ميونيخ” بهدفين نظيفين دون رد.

كما وشهدت المباراة المنافسة والتألق للفريق الأهلي المصري أمام مسجل الأرقام القياسية في تاريخ أوروبا والعالم كأفضل نادي في حسم الألقاب النهائية.

🚨| غرامة مالية على أي لاعب يتحدث لوسائل الإعلام pic.twitter.com/DKE3L1A4c6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 14, 2021

وقد سجل كلا الهدفين الهولندي الذي حصل العام الماضي 2020م على الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم روبرت ليفدوفسكي 28 عاماً.

التتويج باللقب للمرة الثانية

وقد حصد بهذه الفوز فريق البايرن ميونيخ الميدالية الذهبية والمركز الأول. في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بينما حصد الميدالية الفضية. منافسه على اللقب البطل المكسيكي “تايجرز أونال”. الذي قاتلة بشرف أمام البافاري الألماني طيلة المباراة حتى النفس الأخيرة من المباراة.

تهانينا للعملاق الباڤاري بايرن ميونخ علي تتويجهم بكأس العالم للأندية و تحقيق السداسية. 🦅🤝❤️@FCBayernAr pic.twitter.com/WrHCnDozKw — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 12, 2021

كما وسجل اللاعب الفرنسي ” بنجامين بافارد” 24 عاماً هدف التتويج باللقب بعد تمريرة عرضية رائعة من هداف الفريق اللاعب الهولندي روبرت ليفدوفسكي 28 عاماً، في شباك المنافس المكسيكي “تايجرز أونال” في الدقيقة ال 59.

وجاء الهدف بعد رفع الحكم المساعد الأول للحكم الراية معلناً التسلل للهدف، وبعد الرجوع إلى تقنية الفار أحتسب حكم اللقاء الهدف الوحيد في المباراة النهائية في كأس العالم للأندية.

المرة الأولى في تاريخه

وقد نجح فريق تايجرز أونال البطل المكسيكي من العبور للمرة الأولى من التأهل إلى نهائي منافسات كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على البرازيلي بالميراس بصعوبة بهدف نظيف دون رد.

عودة الأهلي لمنافسات الدوري

كما ومن المقرر أن يعود فريق الأهلي المصري إلى منافسات الدوري المصري خلال الموسم الجاري بعد تأجيل مبارياته. حيث سيخوض أولى مواجهاته بعد الغياب أمام فريق طلائع الجيش المجتهد على نفسه في الدوري الممتاز. مساء يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول قطر والبحرين والكويت.

لحظة تصدي محمد الشناوي لضربة جزاء فيليبو ميلو ليمنح الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه 😍 pic.twitter.com/HzAQO7JpX0 — KingFut بالعربي (@KingFut_AR) February 11, 2021

كما وستكون المباراة مع فارق التوقيت الشتوي. عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان.

ويعد فريق الأهلي المصري من أكثر النوادي تتويجاً بلقب الدوري الممتاز ب 42 لقباً كان أخرهم الموسم الماضي. بينما حصل الفريق على 9 ألقاب على مستوى القارة السمراء الأفريقية. وكان أخرها العام الماضي بعد فوزه بالثلاثية على غريمه التقليدي الزمالك المصري.

ترتيب الدوري قبيل عودة الأهلي

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 29 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

بينما يأتي فريق الأهلي المصري في المركز الثاني المؤجلة مبارياته في الدوري نتيجة مشاركته في مسابقات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة برصيد 21 نقطة، ويحتل في المركز الثالث فريق المصري البور سعيدي برصيد 20 نقطة.

بينما عاد فريق سيراميكا كيلو باترا إلى المنافسة على صدارة الترتيب في المركز الرابع برصيد 20نقطة، متساوياً بتلك مع فريق المصري البورسعيدي الذي يحتل ترتيب المركز الخامس من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي المركز السادس يأتي فريق الجونة المصري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريقا سيراميكا والمصري البورسعيدي في جدول الترتيب.

وفي المركز السابع يحتل فريق بيراميدز المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه إنبي المصري الذي يحتل المركز الثامن ب 17 نقطة.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق سموحة المصري برصيد 17 نقطة متساوياً مع انبي المصري بنفس النقاط، كما يتساوى مع غزل المحلة بنفس عدد النقاط الذي يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب المصري.

كما ويحتل مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري في منافسات الموسم الجاري برصيد 7 أهداف سجلها في مواجهات خصومه.

هداف الدوري 🔝⚽

10 مباريات – 7 اهداف – 2 اسيست – نسبة تهديف 70%

يوسف اوباما يقدم اداء جيد الفترة الاخيرة ❤ pic.twitter.com/rUDXPIw9LH — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) February 18, 2021

وفي المركز الثاني وبفارق هدف وحيد يحتل اللاعب المصري أحمد سمير في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 6 أهداف. متساوياً بعدد الأهداف مع حسام حسن في فريق سموحة المصري.

أحمد سمير لاعب الزمالك السابق سجل هدفين لطلائع الجيش في شباك الفريق الأبيض اليوم ورفض الاحتفال بهدف التعادل#الدوري_مع_سيكو pic.twitter.com/KqO3Vtf9tT — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 20, 2019

وكذلك اللاعب في فريق سيراميكا كليو باترا المصري شريف دابو بنفس عدد الأهداف. كما ويأتي لاعب بيراميدز رمضان صبحي في ثالث الترتيب برصيد 5 أهداف. متساوياً مع كلاً من: الأثيوبي شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة. والتنزاني جون بوكو الذي يلعب في صفوف فريق إنبي المصري.

كما ويأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 4 أهداف. متساوياً مع لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم الشهير ب ” كهربا” وكذلك زميله محمد شريف بنفس رصيد الأهداف.

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