الكويتي نواف العلي يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته المصرية هبة الدري.. ما الذي جري بينهما؟!

فاجأ الفنان الكويتي نواف العلي، جمهوره بإعلانه الانفصال رسمياً عن زوجته الممثلة المصرية المقيمة بالكويت هبة الدري.

الانفصال كان من فترة

وكتب نواف العلي عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي عبر تطبيق “انستجرام”: “أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي. والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه”.

وتابع نواف العلي مشيراً إلى سبب إعلانه في هذا التوقيت: “بس الحين أخلي مسؤليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله”.

انفصال هبة الدري و نواف العلي. pic.twitter.com/0NMTouaT9M — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 19, 2021

وأثارت العبارة الأخيرة في إعلان نواف العلي انفصاله بعد 9 سنوات من زواجه مع هبة الدري، غضب المغردين عبر “تويتر”. والذين وجدوا أنها تهديداً مبطناً للفنانة المصرية.

غضب من نواف العلي

وجاء في أحد التعليقات: “تغدى عليها قبل تتعشى عليه”.

تغدى عليها قبل تتعشى عليه https://t.co/NYVc0exdqg — شروق (@lluiuv) February 20, 2021

وعلق آخر قائلاً: “والحين يبدأ تراشق الالفاظ احترموا اللي بينكم عالاقل”.

والحين يبدأ تراشق الالفاظ احترموا اللي بينكم عالاقل https://t.co/OGphDMTU8d — ' (@mhaty22) February 20, 2021

ودافع آخر عن هبة الدري رافضاً المساس بأخلاقها وكتب: “لا علاقة لي بانفصالهم، وصحيح أن الطلاق بعد ٩ سنوات وبينهم أطفال ليس أمراً جيداً. لكن كلها كوم و كلمته كوم ثاني، يقهر أجل أخلي مسؤوليتي من اي تصرف او كلام قالته او بتقوله !! بالعكس هبه من زمان معروفة محترمة لم نشاهد منها شيء مو زين كأنها كويتية ما كأنها مصرية حتى بلبسها وكلامها وتمثيلها محترم”.

مالي دخل ب انفصالهم صح مو حلو الطلاق بعد ٩ سنوات و بينهم عيال لكن كلها كوم و كلمته كوم ثاني يقهر اجل اخلي مسؤوليتي من اي تصرف او كلام قالته او بتقوله !! بالعكس هبه من زمان معروفه محترمه ما قد شفنا منها شيء مو زين كنها كويتية ما كأنها مصرية حت بلبسها و كلامها و تمثيلها محترم https://t.co/ExERQxb4In — زهّر ، وسيطة مواقع (@__ziiix) February 19, 2021

وطالبته مغردة باسم ميا بالتزام الصمت قائلة: “ياليت الواحد يعلن انفصاله وينطم بدون تكثير كلام !”.

ياليت الواحد يعلن انفصاله وينطم بدون تكثير كلام ! https://t.co/mIQuDs30Zt — Mia (@urrfavMia) February 19, 2021

وسخرت من نواف العلي مغردة قائلة: “ومن قال أصلا أنك بتكون المسؤول عن كلامها، حتى لو إنك ما انفصلت عنها، تراك زوجها ولست لسانها “.

ومن قال اصلا انك بتكون المسؤول عن كلامها لونك م انفصلت عنها

تراك زوجها مب لسانها !!! https://t.co/ac35Y9f07e — OoH (@IIOoHII) February 19, 2021

ورأت أروى أن زواجات المشاهير متشابهة، وتنتهي بالفضائح وكتبت: “الله يعافينا ولا يبتلينا زواجات المشاهير ماتدري كيف ، إيش اللي اخلي مسؤوليتي ما اخلي مسؤوليتي”.

الله يعافينا ولا يبتلينا زواجات المشاهير ماتدري كيف وش اللي اخلي مسؤوليتي ما اخلي مسؤوليتي https://t.co/Gi9osUmI1H — أروى| (@ArwaAlmqati) February 19, 2021

وكتبت أخرى: “طيب ليه أخر سطر، نعرف الطلاق إخلاء مسؤولية، وكأنه يلمح لشي سيء عنها! اللي إستحوا ماتوا”.

أفااااا .. طيب ليه أخر سطر، نعرف الطلاق إخلاء مسؤليه، وكأنه يلمح لشي سيء عنها! اللي إستحوا ماتوا https://t.co/mROSL5zN9H — clouds (@clouds670) February 19, 2021

ورأت مغردة أن الطلاق هو الذي يكشف الأخلاق الحقيقية، وقالت: “العلاقات عندنا جدًا غريبه اذا انفصلو تطلع اخلاقهم الحقيقية”.

العلاقات عندنا جدًا غريبه اذا انفصلو تطلع اخلاقهم الحقيقية https://t.co/VcQ92dhre0 — غيمه (@iiisky71) February 19, 2021

اعلان الطلاق فجر غضباً واسعاً

وتساءل آخر عن سبب عرض نواف العلي لحياته الخاصة علناً، وكتب: “أريد أن أفهم شي واحد ، ليش هؤلاء مايعيشون حياتهم الخاصة بعيداً عن الناس! ليش يدخلون المجتمع كامل في خصوصياتهم !!؟”.

ابغا افهم شي واحد ، ليش هؤلاء مايعيشون حياتهم الخاصة بعيداً عن الناس! ليش يدخلون المجتمع كامل في خصوصياتهم !!؟ https://t.co/foHUAzmIsw — عبدالرحمن |📚🕯 (@i_ra7man1) February 19, 2021

كما شبهت مغردة معاملة نواف العلي لهبة الدري، بمعاملة “العبيد” على حد تعبيرها، وكتبت: “أخلي مسووليتي عن أي تصرف!!!. ليش يعاملون النساء أو يعتقدون بأن النساء عبيد لهم أو ملكهم !”.

اخلي مسووليتي عن اي تصرف!!! ليش يعاملون النساء او يعتقدون بان النساء عبيد لهم او ملكهم !! اتفييه ع هيك اشكال 🤬 https://t.co/4jaXV7Zb4y — ماما ل الدانة🌊🐚 (@a___s55) February 19, 2021

بينما أشاد آخرون بهبة الدري واتهموا نواف العلي بالانفصال عنها بسبب الغيرة، فكتب مغرد: “عشانها إحلوت في الفترة الأخيرة. وإهتمت في نفسها والكل أعجب فيها طلقها، هذه غيرة الرجال وحقدهم وحسدهم”.

عشانها إحلوت في الفتره الأخيره وإهتمت في نفسها والكل أعجب فيها طلقها.

يممممه من غيرة الرجال وحقدهم وحسدهم👎🏻 https://t.co/0O0MVXdvov — ♠️ (@Jeje___111) February 19, 2021

ووافقه الرأي آخر وكتب: “أساسا هبة كثير عليه جميلة و محترمة و رزينة ماشفت لها مقطع غبي زي باقي الفنانات”.

اساسا هبه كثير عليه

جميله و محترمه و رزينه ماشفت لها مقطع غبي زي باقي الفنانات https://t.co/GtM5fT6QBN — ♑️ (@Sh_988_) February 19, 2021

الصمت مهابة

من جهتها، لم تعلق هبة الدري على كلام نواف العلي، واستمرت بنشاطها عبر حسابها على تطبيق “انستجرام”، ونشرت بوسترات. من مسلسلها القادم “مارغريت” الذي سيجمعها بالممثلة الكويتية حياة الفهد والنجم حسن البلام.

لكنها علقت على آخر بوستر من المسلسل بالقول: “الصمت في بعض المواقف مهابة”، وهو ما اعتبره المتابعون رداً غير مباشر على نواف العلي.

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زواج نواف العلي وهبة الدري

كما تزوج نواف العلي وهبة الدري عام 2012، وأنجبا “بدر” عام 2014، و”فهد” عام 2017.

وكان نواف العلي قد تزوج للمرة الأولى من امرأة خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنه الأول “عبد العزيز”، ثم انفصل عنها وارتبط بهبة الدري.

وسبق أن تعرضت هبة الدري لحادث مروري على إحدى الطرق وهي برفقة نواف العلي وأبنائها، ونشرت حينها فيديو عبر “سناب شات”. تعرب خلاله عن تقبلها لقضاء الله وقدره.

وتهشمت حينها سيارة هبة الدري من الأمام كما ظهر من الفيديو الذي نشرته، وتم استدعاء الشرطة.

وأوضحت هبة الدري أنها وزوجها وأبناءها تعرضوا لكدمات مختلفة وجروح في الجسد، وعلقت: “قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل شيء. والحمد لله أنا وزوجي وأولادي بخير، كدمات وجروح بس”.

هبة الدري و عمليات التجميل

وهبة الدري من الفنانات النادرات اللواتي يرفضن الخضوع لعمليات التجميل، وسبق أن هاجمت إحدى المتابعات التي طالبتها. بعمل شفط دهون وشد ترهلات لجسدها.

وقالت هبة الدري حينها بفيديو عبر “سناب شات”: “أحسك ترهلتي وتحتاجين قص ونفخ، هو إنتي دخلتي جو ملابس، ومن غير جنان أنا مو محتاجة نفخ.. عجبني هيك، أنا ضد المظهرية وبحب الجسم العادي بنت زي أي بنت، أنا بعرف إن ساعات بتيجي هبه تجميلية للكل بس بعد سنوات تشيله أنا لا ما أحب هاد وتاني شيء الرياضة ما تخليكي تترهلي بسهولة”.

كما أضافت هبة: “أنت متطفلة تدخلتي في أخلاق جسمي وأنا وايد أكره الناس اللي تدخل شرب فلان في أكل فلان وفي جسم فلان. عيشي حياتك وما إلك شغل عند غيرك، أنا ما عندي هوس عمليات التجميل أنا حرة جسمي وأنا أحبه”.

ومن جانب آخر تشارك الفنانة هبة الدري في مسلسل “مارغريت” مع الفنانة الكويتية حياة الفهد، والذي من المقرر عرضه في رمضان القادم.

نواف العلي وهبة الدري

الجدير بالذكر أن نواف العلي درس هندسة الحاسوب وتخصص بها ولكنه أحب التمثيل، وكانت انطلاقته الفنية عام 2000 ضمن فرقة مسرح الشباب.

وقدم نواف العلي أول عمل فني وهو عبارة عن مسرحية الأطفال “أبطال الديجتال”، وأول من قدمه للتلفزيون المخرج أحمد التميمي بدور الزوج الطائش. في مسلسل بنات سكر نبات عام 2012.

أما هبة الدري، فهي حاصلة على شهادة بكالوريوس من جامعة الإسكندرية في علوم أمراض دم الوراثية وهو التخصص الذي يشغلها منذ طفولتها.

كما بدأت هبة الدري مشوارها الفني بسن صغيرة وذلك عام 1996 في مسرحية عالمكشوف وكانت مشاركتها بأدوار صغيرة.

وبدأت هبة الدري تأخذ أدواراً كبيرة بعدما شاركت في مسلسل القرار الأخير وحققت خلالها نجاح، وإستطاعت إجادة اللهجة الكويتية. نتيجة اختلاطها بالمجتمع الكويتي منذ أن كانت صغيرة بالرابعة من عمرها، ومع ممارسة اللهجة باستمرار أصبحت تجيدها جيداً.

ورفض والدي هبة الدري دخولها للفن في مصر كون الفن هناك يخالف الشروط والقواعد التي تربت عليها وأن الفن الكويتي يناسبها أكثر.

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