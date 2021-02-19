“البيج رامي” من موهبة التبني في الكويت إلى التتويج ببطولة مستر أولمبيا العالمية

في حفل عودة اللاعب المصري رامي السبيعي الملقب ب ” البيج رامي”. الذي توج نهاية العام الماضي بأفضل لاعب كمال أجسام في العالم في مسابقة مستر أولمبيا 2020م. والتي أقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبعد غياب طويل عن وطنه مصر الذي ترعرع طفولته بداخلها. وانتقاله بعدها إلى دولة الكويت المقيم فيها. حالياً والتي وفرت له كل الإمكانيات من أجل الاحتراف في عالم كمال الأجسام.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن اللاعب المصري “البيج رامي” لم يختار أن يمثل في بطولاته سوى بلده مصر لعشقه لها. في المسابقات الهامة. التي شارك فيها اللاعب على مستوى العالم. من أجل والذي أتى بثماره العام الماضي بالتتويج اللقب. بعد مشوار طويل من الجد والتعب والصبر الطويل للوصول إليه.

رفضت التجنيس

وقال اللاعب المصري رامي السبيعي “البيج رامي” 36 عاماً. في حفل عودته وتكريمه من قبل نادي إيرو سبورت، قائلاً: ” دول كثيرة شرفتني. وعرضت علية أني أقوم بتمثيل بلدهم وأكون معهم مع تقديم كافة الإمكانيات لي. لكن شرف لي وكبير أن ألعب باسم بلدي”.

وأردف البيج رامي، ” رغم بعدي عن وطني لفترة طويلة إلا أنني تكرمت بداخل وطني الأم بعد عودتي لزيارتها”.

كما وأعرب البيج رامي عن الدور الذي تقومه وزارة الطيران المدني. في تقديم التسهيلات للاعبين ولكافة المنتخبات والأبطال الرياضيين الذي يشاركون في المسابقات خارج وطنهم. من أجل تمثيلهم في جميع البطولات العربية والعالمية من أجل رفع اسم مصر.

ميلاد اللاعب

وقد ولد اللاعب المصري رامي السبيعي الشهير ب ” البيج رامي” عام 1985م، في مركز بلطيم بكفر الشيخ شمال جمهورية مصر العربية. ليبدأ مسيرته في عالم كمال الأجسام بعد تبني موهبته ليغادر وطنه. وبداية مسيرته الاحترافية بتلك الرياضة عام 2010م، ليحقق أول بطولة له بوزن 200 رطلاً عام 2011م.

لحظة إعلان الفوز رامي السبيعي "بيغ رامي" .مبرووك 🇪🇬💪

pic.twitter.com/BYCNtEVVyO — أحمد🇸🇦 (@AAWR20) December 20, 2020

وقد منحته دولة الكويت الاهتمام والرعاية الكاملة من أجل تنمية مسيرته موهبته. وعلى الرغم منذ ذلك إلا أن اللاعب كان مصر على حمل اسم بلده الأم. التي ولد فيها وعاش طفولته بين شوارعها قبل تحقيق حلمه والخروج منها. من أجل السعي وراء حلمه.

وزير الطيران المصري

وفي حفل استقبال اللاعب المصري البيج رامي لاعب رياضة كمال الأجسام العالمي. أكد وزير الطيران المصري المدني محمد منار على تقديره واعتزازه بالإنجاز الكبير. الذي حققه اللاعب المصري ممدوح السبيعي. وظهوره بالمستوى الرائع خلال بطولته الأخيرة وحصوله على المركز الأول في بطولة كمال الأجسام على مستوى العالم.

وبين الوزير منار، بأن اللاعب البيج رامي مثال ونموذج يحتذى به. إلى كل الشباب المصري داخل دولة مصر. حيث أنه ساهم في تشريف وتمثيل بلده في المحافل الدولية.

وأشار منار، إلى أن الحكومة المصرية تتولى اهتمام كبيراً بالدور الرياضة وكذلك اللاعبين. من أجل تشجيعهم للوصول إلى المراكز التي تشرف بلدهم مصر لحصدها.

كما وأهدى الوزير المصري منار في اختام حفل تكريم اللاعب المصري البيج رامي، درع وزارة الطيران المدني تقديراً للاعب على إنجازه الأخير على المستوى العالمي في رياضة كمال الأجسام. والذي يضاف إلى سلسلة الانفجارات التي تحققها الرياضة المصرية.

الاستمرار في البطولة العالمية

كما واستكمل اللاعب المصري حديثه في الحفل الذي أقامه نادي “إيرو سبورت” لتكريمه بعد عودته إلى الوطن. بعد غياب طويل حمل في طياته الإنجازات الكبيرة للاعب خلال منافساته في البطولات العالمية في عالم كمال الأجسام للمحترفين.

اخيرا بعد طول انتظار

والسهر د اخيرا❤

البيج رامي بطل مستر اولمبيا 2020

مبروك ي عم البيج ي فخر العرب استحقاق عم جداره والله ❤❤ 💪💪💙✨🏅🥇🎖 pic.twitter.com/V6nGoXFTUB — ʅσɱα. ƈσɱ 💪💖✨ (@eslamsa40474851) December 20, 2020

قائلاً: ” إنني أريد الاستمرار في مسابقة مستر أولمبيا في ظل طموحي الذي لا يتوقف على التتويج بلقب وحيد، من أجل تحقيق الإنجازات الكثيرة في مسيرتي في عالم رياضة كمال الأجسام”.

وأضاف البيج رامي، ” الطموح ليس له نهاية، وهو ما يجب أن نرسخه داخل كل شخص فينا. من أجل تحقيق النجاح الذي لا يأتي بالصدفة. بينما يأتي بالجد والاجتهاد والمثابرة”.

أول لاعب عربي

وحصل المصري البيج رامي 36عاماً، على المركز الأول في تلك المسابقة التي تعد من أشهر المسابقات في عالم رياضة كمال الأجسام، ليكون بذلك أفضل لاعب كمال أجسام في العالم. وكذلك كأول عربي في الوطن العربي يتوج بتلك البطولة.

وقد تصدر عودة البيج رامي وعودته إلى مصر. وكذلك إعلان فوزه في المسابقة. فرحاً وابتهاجاً بحصوله على اللقب لهذا العام على صعيد الرياضة المصرية والعربية. محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

اللهم لك الحمد الحمدلله اقسم بالله فرحت بشكل مبروك لفخر العرب ولمصر وللعرب كلهم فوز البيج رامي بمستر اوليمبيا للمحترفين اول مرة في التاريخ اوليمبيا مصرية مبروك لمصر بجد🏆🥇🇪🇬🇪🇬💪#احنا_الفرعنة pic.twitter.com/ACfD4Cz6KU — 𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅🖤⚡ (@AhmedMElshebly) December 20, 2020

كما واستطاع البطل البيج رامي من التغلب على كل من المنافسين الأمريكيين فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان، والتمكن من حصد هذا اللقب على مستوى العالم لعام 2020م.

مشوار مع بطولة مستر أولمبيا

كما وبدأ اللاعب المصري البيج رامي مشوار لاعب كمال الأجسام البيج رامي نحو الحصول على هذا اللقب الشهير للمحترفين على مستوى العالم على النحو التالي:

.2013: المركز الثامن

.2014: المركز السابع

.2015: المركز الخامس

.2016: المركز الرابع

.2017: المركز الثاني

.2020: المركز الأول

كما وشكر اللاعب المصري البيج رامي في وقت سابق. وعبر حسابيه الشخصي على منصة الفيسبوك، كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره ومحبيه في مختلف أرجاء دول العالم، أثناء مشاركته في هذه المسابقة العالمية ” مستر أولمبياد” في رياضة كمال الأجسام للمحترفين عام 2020م.

رامى السباعى او البيج رامى

اضخم رياضى فى العالم حارب وكافح وتعب لحد ما وصل للى وصله دلوقتى

البيج رامى الان هو بطل بطولة (مستر اوليمبيا 2020) وده من الاخبار الجميلة جدا السنة دى

المصريين مصر و العالم بيفتخر بيهم فى كل مكان وفى كل مجال

الف مبروك يابطل#بيج_رامي pic.twitter.com/V75TJfI6xu — 🇦🇪🇪🇬M O S T A F A🇪🇬🇦🇪 (@ElProfessor004) December 20, 2020

وقد أردف قائلاً: ” لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام. مع إلغاء عرض هذه المسابقة نتيجة انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا هذا العالم، لكنني واصلت بجد مثابرة من أجل تحقيق هذا الحلم”.

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