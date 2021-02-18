هل تسعى إدارة جو بايدن لتغيير خط الخلافة في المملكة العربية السعودية؟

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء، على تعمد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. تهميش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفتح ملف السعودية الحقوقي الذي يعد أزمة كبيرة للأمير الشاب.

وفي هذا السياق قالت الصحيفة البريطانية إن إدارة بايدن تسعى لتهميش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضافت في تقريرها أن الإدارة الجديدة ستحجم عن التواصل مع ابن سلمان. في تغيير لنهج إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومعروف أن إدارة ترامب السابقة منحت ولي العهد الشاب الاهتمام، وكالت له المدائح.

كما لفت تقرير “الجارديان” إلى تحضير واشنطن، خلال الأسبوع المقبل، للإفراج عن تقييم وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) حول مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا عام 2018.

وهو الأمر الذي سيزيد الضغوط على محمد بن سلمان بشدة.

وإعلان البيت الأبيض قصر الاتصالات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز دون ولي العهد ـ وفق الجارديان ـ . قد يكون مجرد توبيخ رمزي. أو تعبير عن رغبة أمريكية في تغيير “بن سلمان” واستبداله بآخر.

وفي رد على سؤال حول محاولة إدارة “بايدن” تغيير خط الخلافة في المملكة، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحيفة إن السعودية. هي شريك مهم في عدد من الأولويات.”

وتابع:”ويجب أن تعكس تلك الشراكة احتراما للقيم والمصالح التي تجلبها الولايات المتحدة لتلك الشراكة”.

بايدن يهاجم السعودية

ويشار إلى أن الهجوم الذي استهدف مقراً للقوات الامريكية في أربيل شمال العراق قبل أيام، قد فتح العديد من التساؤلات الكبيرة حول. معضلة إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن مع السعودية. حسب تقرير نشرته صحيفة أمريكية.

وأوضحت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن بايدن هاجم السعودية بشدة خلال حملته الانتخابية. وتحدث عنها بعد تنصيبه بصيغة تشير إلى تغير كبير في شكل العلاقة التي كانت عليها إبان حقبة ترامب.

ولكن بعد أربعة أيام فقط من وصوله، أعلن الجنرال المسؤول عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط فرانك ماكنزي من السعودية. عن اتفاقية قاعدة جديدة، توسع التعاون العسكري بين البلدين”.

الرياض شريك في مكافحة الإرهاب

وتصف “بوليتيكو”، هذا التناقض بـ”المعضلة” التي تواجه بايدن، مشيرة إلى أنه أمام اختبار أن يوازن. بين اعتماد الجيش الأمريكي على الرياض كشريك في مكافحة الإرهاب وصد نفوذ إيران في المنطقة.

وتحدثت الصحيفة عن هيكلة مجلس الأمن القومي الأمريكي، إذ إن “بايدن يريد تجنب مستنقع الشرق الأوسط”.

وتابعت بأن “مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أعاد هيكلة موظفي المجلس إلى نحو يشير إلى اتجاه الرئيس بايدن نحو آسيا مستقبلاً”.

رئيس جديد في البيت الأبيض

ونقلت “بوليتيكو” عن مسؤول الدفاع السابق في إدارة ترامب، بلال صعب، قوله إن “الهدف كان من هذا كله. الإشارة إلى وجود رئيس جديد في البيت الأبيض يراجع كل ما فعله ترامب”.

وأشار إلى أنه لا أحد يرغب في أن تسوء العلاقات مع السعودية.

ونقلت الصحيفة على لسان خمسة مسؤولين، قولهم إن المسؤولين العسكريين دقوا ناقوس الخطر بشأن ضعف السعودية، لا سيما بعد الهجوم على المنشآت النفطية في أيلول/ سبتمبر 2019.

الملك سلمان نظير جو بايدن

وفي وقت سابق أكدت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لن يتحدث بالمطلق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في ايجاز صحفي، إن “نظير الرئيس بايدن في السعودية هو. الملك سلمان بن عبد العزيز”.

ويعتبر ذلك، تأكيد من البيت الأبيض أن بايدن لن يتحدث مطلقاً مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وتعد هذه من أقوى الضربات التي يوجهها الرئيس الأمريكي الجديد لولي العهد السعودي.

إعادة ضبط العلاقات مع السعودية

وأوضحت ساكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل على إعادة ضبط العلاقات مع السعودية. مبينة أن الرئيس سيتواصل قريباً مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

واستدركت بالقول: “إلّا أن ذلك لن يكون قبل اتصاله برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي سيفتتح. به اتصالاته باعتباره “الحليف الأول” في المنطقة.

وقالت ساكي “إسرائيل حليفة بالطبع. إسرائيل دولة تربطنا بها علاقة أمنية استراتيجية مهمة، وفريقنا مشارك بالكامل. ليس على مستوى الرؤساء بعد لكن سيحدث هذا قريباً جداً”.

وقالت ساكي إن السعودية لديها احتياجات ملحة للدفاع عن نفسها، والولايات المتحدة ستعمل مع السعوديين على هذا الأمر. “حتى مع توضيحنا نقاط الاختلاف ومكامن قلقنا. وهذا بالتأكيد يختلف عن الإدارة السابقة”.

توضيح الخارجية الأمريكية

وجاء توضيح الخارجية هذا بعد تزايد الحديث في واشنطن عن أن الرئيس بايدن، الذي أجرى اتصالات بمعظم قيادات. العالم حتى الآن، تعمّد تأخير مخاطبته مع نتنياهو كتعبير عن مدى “النفور الشخصي” بينهما.

رسائل محمد بن سلمان

وحاول محمد بن سلمان ارسال عدة رسائل إلى بايدن خلال الفترة الماضية، لكن يبدو أن هذه لم تشفع له.

وحول موعد الاتصال الذي سيجريه بايدن بالملك سلمان، ردت المتحدثة “سيتحدث إليه بايدن في الوقت المناسب.

يشار إلى أن محمد بن سلمان تمتع بعلاقات وثيقة جدا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وخلال ولاية ترامب جرت اتصالات ولقاءات عديدة بينهما، لكن الأمر تغير كليا اليوم.

وكان بايدن توعد خلال حملته الرئاسية بمحاسبة محمد بن سلمان على جرائمه في السعودية، ومنها اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

موقع السعودية

وفي وقت سابق، استعرض تقرير لصحيفة The Guardian Nigeria تغير موقع المملكة العربية السعودية في نظر الولايات المتحدة الأمريكية خلال وقت قصير.

وأشارت الصحيفة، إلى كيفية تحول المملكة من حليف بعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى شريك أمني بعهد الرئيس الحالي جو بايدن.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم، إن تغيير اللهجة يوضح أن واشنطن تبتعد عن علاقة ترامب التجارية معها بينما تراجع مبيعات الأسلحة.

وجمدت إدارة بايدن بعد أيام قليلة من تسلمها صفقات سلاح ضخمة إلى المملكة والإمارات العربية المتحدة بسبب حربهما على اليمن.

وقالت الصحيفة: “في انتكاسة للمملكة أوقف بايدن مؤخرًا دعم العمليات الهجومية السعودية في الصراع الطاحن باليمن.

وأشارت إلى تأثير قدوم بايدن إلى البيت الأوضاع على الأوضاع التي تشهدها السعودية.

ولفتت إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان بدأ بـ “إعادة ضبط سياساته” تجاه واشنطن منذ تولي بايدن الرئاسة.

وأضافت الصحيفة، أنه تحت وهج أمريكي جديد تندفع المملكة العربية السعودية لإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين.

لجين الهذلول

ولفتت إلى الإفراج عن بعض السجناء السياسيين بمن فيهم الناشطة لجين الهذلول، وذلك في إشارة إلى بايدن.

ولم تقتصر هذه التحركات على الشأن الداخلي، بل عملت على تغيير في التعامل مع خصومها الإقليميين، وفق الصحيفة.

ونبهت إلى فكها الحصار على قطر، حيث أنهت أزمة دامت أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وبينت الصحيفة أن السعودية تحرص حاليا على انفراجة مع تركيا بعد خلاف على خلفية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي باسطنبول عام 2018.

واعتبرت أن هذه الخطوات من السعودية جاءت في محاولة لتنظيف عملها بينما تستعد لإعادة ضبط السياسة في واشنطن.

ولفتت الصحيفة إلى التعهد السابق من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة “منبوذة”.

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